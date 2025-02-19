Казалось, после тюрьмы в РФ страх должен пройти. Но простая записка вселила в Грайнер ужас

Бриттни Грайнер снова оказалась в центре скандала: инцидент в отеле Мэриленда заставил баскетболистку срочно свернуть свои планы. Найдя в номере загадочную записку, она мгновенно покинула здание и отменила выступление. Но, как выяснилось позже, драматичная история оказалась банальным недоразумением, а угрозы — всего лишь миражом.

Когда Грайнер прилетела в Мэриленд на мероприятие Women Grow, она вряд ли ожидала, что её визит примет такой поворот. В своём гостиничном номере она обнаружила кусок изоленты с провокационной надписью Gay Baby Jail (тюрьма для геев-малышей. — Прим. «Чемпионата»)*, что, учитывая её прошлое и внимание общественности к её жизни, выглядело как умышленный акт угрозы. Спортсменка не стала терять время — собрала вещи, покинула отель и отказалась участвовать в конференции.

Полиция быстро остудила накал страстей, заявив, что находка с Грайнер никак не связана. Оказалось, в отеле параллельно проходил масштабный конвент для фанатов видеоигр и аниме, а загадочная фраза — всего лишь геймерский мем. Так геймеры называют баг, когда персонаж застревает в локации без шанса на побег. Организаторы конференции предположили, что злополучный кусок изоленты мог оставить один из прошлых постояльцев, а уборка просто проглядела этот «сюрприз».

Несмотря на выводы полиции, инцидент вызвал бурную реакцию общественности. Генеральный директор Women Grow Чанда Масиас полностью встала на сторону Грайнер и заявила, что её комфорт и безопасность — приоритет номер один. Представители отеля, в свою очередь, настоятельно подчеркнули, что никакой угрозы не было, а их уровень безопасности для гостей остаётся на высоте.

Бриттни Грайнер, февраль 2025 года Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Этот инцидент вновь напомнил миру о Бриттни Грайнер не как о звезде баскетбола, а как о человеке, чьё имя стало символом громкой политической драмы. В 2022 году она провела почти 10 месяцев в российской колонии, получив девятилетний срок за хранение марихуаны. Её освобождение стало частью резонансного обмена на Виктора Бута — известного торговца оружием. Сделка расколола общество, например, в тех же США: одни приветствовали решение Белого дома, другие посчитали его спорным, особенно на фоне геополитических обстоятельств.

Вернувшись в США, Грайнер вернулась и на паркет женской НБА (WNBA): сначала снова надела форму «Финикс Меркьюри», а позже заключила контракт с «Атлантой Дрим». Но её имя продолжает мелькать в новостях не из-за спортивных подвигов, а из-за драм за пределами баскетбольной площадки.

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