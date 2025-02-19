Вот это уровень! Университет Егора Дёмина грохнул культовую команду в NCAA

Сегодня, 19 февраля, российский баскетболист Егор Дёмин и его университет Бригама Янга (BYU), который выступает в студенческой американской лиге NCAA, не просто обыграли, а разгромили одну из самых известных учебных программ в лиге — Канзасский университет (Kansas Jayhawks). Детальнее обсудим матч, игру нашего таланта и дальнейшие перспективы Дёмина и его команды перед уже скоро стартующим «Мартовским безумием» (плей-офф NCAA).

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

С рывка 8:0 началась игра для BYU. Подопечные Кевина Янга при поддержке домашних трибун с первых минут будто сорвались с цепи. Канзас попросту не мог остановить университет Бригама Янга в обороне. За семь минут игрового времени главный тренер «Джейхоукс» Билл Селф дважды взял тайм-аут, а его игроки в это время уступали со счётом 7:22. На Дёмине по ходу игры часто сдваивались соперники, но он всегда находил вариант для продолжения атаки. Из-за того что на россиянина выскакивали сразу два игрока, на паркете всегда оставался свободный игрок BYU, которого партнёры Егора спокойно находили, что в дальнейшем приводило к броскам без сопротивления.

В определённый момент в первой половине Канзас подобрался к сопернику на расстояние в семь очков, но снайперы BYU были в огне на протяжении всей встречи. В итоге они реализовали 14 из 36 бросков из-за дуги — 38,9% — элитный процент для NCAA. Ричи Сондерс, Тревин Кнелл, Мэвот Мэг и Даллин Холл в буквальном смысле устроили бомбардировку кольца оппонента с дальней дистанции. Гости, как ни старались, уже в первой половине уступали с разницей в 20 очков — 26:46. После перерыва ситуация на паркете особо не поменялась, так как университет Бригама Янга намного лучше двигал мяч, качественнее задействовал всех на площадке, бигмены команды боролись за каждый подбор, как за последний шанс в жизни, а шутеры попадали в цель. Вторая двадцатиминутка завершилась со счётом 45:32 в пользу BYU, а матч университет Дёмина выиграл с результатом 91:57.

Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Соперники по конференции BIG12 до этого матча шли с одинаковым результатом — восемь побед при шести поражениях, а также имели идентичную статистику в целом по сезону — 17-8. Все эксперты и аналитики предрекали, что эта встреча должна была получиться более-менее равной, но BYU с россиянином во главе просто деклассировал представителя национального рейтинга NCAA, куда входят 25 лучших команд лиги. Наш талант хоть и не отметился какой-то уникальной статистической линейкой — у него семь очков, три подбора и пять передач, тем не менее был невероятно полезен. На нём частенько сдваивались, опекали усерднее, чем остальных, но он всегда действовал правильно! Егор снова показал, что может спокойно переключаться из режима главного бомбардира в управление нападением. Он создал уйму моментов для открытых бросков своим партнёрам, однако не все из них были реализованы.

Это баскетбол, и так бывает, что даже из свободной позиции ты можешь не попасть в цель, впрочем, не самые внушительные цифры не должны стать мерилом игры Егора в этом матче. Он был очень хорош на обеих сторонах паркета — как и все его партнёры. Особенно выделился Сондерс, набравший 22 очка. У защитника с первых минут была «горячая» рука, и до финальной сирены Канзас не мог его остановить как на дуге, так и в молниеносных проходах. BYU закрепился на пятом месте в конференции BIG12. Выше университета Дёмина расположились лишь топовые представители национального рейтинга (5-е, 19-е, 8-е и 9-е места в топ-25).

До «Мартовского безумия» рукой подать. Скорее всего, выиграть конференцию у BYU не получится, поэтому необходимо улучшать свои результаты в оставшихся играх регулярки, чтобы университет выбрали в качестве участника плей-офф. Матч с Канзасом показал, что подопечные Янга способны бороться с топовыми командами. Правда, у «Джейхоукс» огромные проблемы в последнее время. У лучших команд BIG12 со стабильностью всё в порядке. Ближайший матч с университетом Аризоны даст ответ на многие вопросы.