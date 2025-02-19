Так кто фаворит регулярки? Единая лига выходит на финишную прямую с бешеной интригой!

На днях довольно успешно прошёл Матч всех звёзд, и команды отправляются в небольшой отпуск до 28 февраля. Именно после возвращения на паркет можно будет считать, что регулярный сезон подходит к своей развязке. Борьба идёт во всех частях таблицы: за первое место, за топ-6 и за плей-ин. Стоит отметить, что в последние недели ряд команд провернули несколько сделок. Конечно, не обошлось и без травм. Учитывая все эти данные, давайте попробуем поговорить о каждой команде перед баскетбольной весной: как изменился порядок сил, у кого какие амбиции?

ЦСКА

Андреас Пистиолис Фото: Единая лига ВТБ

Чемпионский состав не меняют. Видимо, так думают руководители ЦСКА. Оно и понятно: в московском клубе собраны высококлассные баскетболисты, а любые изменения могут повлиять на «химию» и настроение коллектива, а это, пожалуй, два самых сильных качества армейцев.

Некоторые сетуют на недостаточную глубину на позиции форвардов. Возможно, перед плей‑офф ЦСКА исправит эту ситуацию. А так армейцы всё ещё занимают первую строчку, хотя прямые конкуренты не отстают.

«Зенит»

Ксавьер Мун Фото: Единая лига ВТБ

У петербуржцев в плане событий, касающихся состава, прошли несколько ярких недель. В середине января звёздный защитник Ксавьер Мун выбыл до конца сезона из-за травмы. Это тяжёлая потеря, ведь Мун покорил многих своей скоростью, ловкостью и великолепными навыками как в наборе очков, так и в передачах.

Практически на следующий же день было объявлено, что к команде присоединится легенда российского баскетбола Алексей Швед. Шок! Алексей приглашён на роль шестого и пока набирает форму. Несмотря на много потерь и промахов, талант плеймейкера у Шведа остаётся неизменным. Ждём, что после паузы россиянин придёт в лучшие кондиции.

И в те же дни разворачивалась драма с экс-игроком НБА Омари Спеллменом, который впоследствии покинул клуб, хотя был убийственен с дальней дистанции. Ему на замену прибыл хорошо знакомый нам Окаро Уайт. Он тоже выходит со скамейки и пока много промахивается, но мы знаем, что американец способен играть на топовом уровне.

«Зенит» набирает форму — это чувствуется. Если новички хорошо вольются в состав, сине-бело-голубых можно будет даже считать чуть ли не главными претендентами на титул. Во всяком случае, потолок качества нынешнего коллектива выше, чем у прошлогоднего.

УНИКС

Велимир Перасович Фото: Единая лига ВТБ

После неудачного старта сезона казанцы собрались и выдали серию из 17 побед. Всё это было достигнуто за счёт внутреннего ресурса. И вот уже УНИКС активно борется за первое место в таблице. Руководители клуба пока не прибегают к рынку игроков. Хотя травмы уже вмешались в дела команды: различного рода повреждения перед Матчем звёзд имели лидеры казанцев Тони Тэйлор, Луи Лабери и Михаил Беленицкий. Шансы на чемпионство у коллектива есть, и им стоит оказать поддержку.

Впрочем, возможно, не стоит рушить то, что в последнее время работает как отлаженный механизм. В любом случае решение за руководством клуба и Перасовичем.

«Локомотив-Кубань»

Би Джей Джонсон Фото: Единая лига ВТБ

Сколько ярких матчей уже подарил нам «Локомотив» в этом сезоне благодаря своей динамичной атакующей системе и самому обильному использованию российских игроков в ротации среди топ-клубов! Но краснодарцам просто не повезло: Би Джей Джонсон и Карвел Андерсон выбыли до конца сезона.

Несмотря на яркие командные взаимодействия, для клуба с высокими амбициями необходим костяк звёздных игроков, способных решать исход встреч в ключевые моменты, особенно в плей-офф. Сейчас же кажется, что в этом компоненте «Локо» проседает. Андрей Ведищев на днях высказался, что в такой момент сезона довольно сложно найти качественных игроков, особенно для «Локомотива».

Клуб пригласил Таджера Макколла — далеко не самого статусного легионера, хотя у него на счету даже один матч в НБА за «Бруклин Нетс». Посмотрим на него после паузы — сможет ли он закрыть образовавшуюся дыру в ротации? Есть какие-то опасения.

«Уралмаш»

Октавиус Эллис Фото: Единая лига ВТБ

После некоторых проблем в начале сезона «Уралмаш» выбрался на чистое пятое место в таблице — именно так многие прогнозировали ещё летом. А ещё, как бы это ни звучало, екатеринбуржцы стали главными выгодополучателями финансовых трудностей «Самары». Из Приволжья на Урал переехали Хэйден Далтон, Иван Пынько, Антон Карданахишвили и Илья Попов.

Стоит также отметить долгожданное возвращение Октавиуса Эллиса — системообразующего игрока команды в прошлом сезоне. Сейчас он выходит со скамейки и только набирает форму, но уже успел несколько раз порадовать болельщиков.

Не обошлось и без потерь: Джеремайя Мартин получил травму. По прогнозам, он вернётся в строй уже в марте, но неизвестно, как это отразится на его игровой форме. В любом случае команда, скорее всего, уже обеспечила себе прямое попадание в плей-офф, а значит, можно сфокусироваться на подготовке. Однако уже в четвертьфинале «Уралмаш» наверняка столкнётся с элитным клубом — а это испытание, пройти которое будет крайне сложно.

«Пари Нижний Новгород»

Сергей Козин Фото: Единая лига ВТБ

Сергей Козин с самого начала сезона ясно показал, что его команда полна решимости вернуть свои позиции после прошлогодней кампании. «Пари НН» демонстрировал прогрессивную атакующую систему и не раз огорчал серьёзных соперников. Но затем на коллектив обрушились травмы. В ряде матчей приходилось выходить на паркет всего семерым!

После нескольких тяжёлых отрезков «Нижний» растерял позиции, но продолжает борьбу за топ-6. Если Козину удастся добиться этого, учитывая текущие ресурсы, то это станет настоящим тренерским подвигом. Хоть на помощь и был приглашён опытный разыгрывающий Матиц Ребец, но по информации «Перехвата», команду покинула главная звезда — Зак Наталл. Американцу предложили хороший контракт в Китае, но и нижегородцам перепало за своего игрока — волжанам достанется солидный выкуп в размере полугодовой зарплаты защитника. Концовка сезона обещает быть интересной.

«Автодор»

Керем Кантер Фото: Единая лига ВТБ

«Автодор» выступает значительно лучше ожиданий и ведёт активную борьбу за прямое попадание в плей-офф. Летом многие считали, что команда рискует даже не попасть в плей-ин. Но нет, всё оказалось иначе!

Великолепная пятёрка «Автодора» — Брайант Кроуфорд, Керем Кантер, Калеб Агада, Беслан Душич и Джамал Джонс — выглядит здорово. Никто не выпадает из игры, никто не получал серьёзных травм, все стабильно выступают на высоком уровне. В каждом матче может появиться свой лидер, готовый взять на себя команду. Теперь главное — придумать, как летом сохранить этот состав. Или хотя бы его часть.

«Парма»

Дуэйн Бэйкон и Самсон Руженцев Фото: Единая лига ВТБ

Пермяки тоже входят в число претендентов на топ-6. Особенно теперь, когда в команду перешёл Стэнли Уиттакер, способный сразу стать одной из главных звёзд коллектива.

Матч всех звёзд пропустил Самсон Руженцев — очередная травма. Обидно, ведь он проводит очень качественный сезон и делает серьёзные шаги вперёд. Увеличенное игровое время и более значимая роль явно способствуют его развитию. У Руженцева есть потенциал стать одним из ведущих российских игроков своего поколения.

МБА-МАИ

Василий Карасёв Фото: Единая лига ВТБ

Московский клуб провалил старт сезона, но затем сумел исправить ситуацию. Однако уже второй год подряд команда не может провести регулярный чемпионат ровно, без затяжных кризисов.

Судя по положению в таблице, МБА-МАИ наверняка окажется в плей-ин, но потенциальные соперники в стыковых матчах выглядят предпочтительнее. Однако это коллектив с характером, а в одной отдельно взятой встрече возможно всё. Если москвичам удастся пробиться в плей-офф, это уже будет большим успехом.