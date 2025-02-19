Евролига ждёт наших? Когда вернутся клубы из России? Всё, что известно на сегодня

Раньше разговоры о возвращении российских клубов в Евролигу были лишь частью рассуждений «а что если» и «почему с нами так поступили». Теперь же дело дошло до стоящих высказываний, которые напрямую связаны с геополитическим прогрессом после переговоров России с США в Саудовской Аравии. Что же изменилось и кто ждёт нашего возвращения на главную арену баскетбола в Европе?

Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги серб Горан Шашич на протяжении всего отстранения наших клубов от престижного европейского турнира очень лестно и любезно отзывался как о Единой лиге, так и о скором возвращении команд из России в Евролигу. Буквально на днях функционер в беседе с ТАСС заявил: «Думаю, есть надежда, что клубы из России скоро вернутся к участию в Евролиге. Их исключение — это историческая несправедливость. Я довольно сильно уверен, что это может произойти уже этим летом».

Затем Горан продолжил: «В последние 48 часов мы видим сильные перемены в геополитике. Плюс Евролига рассматривает расширение до 20 клубов. И тут я вас спрошу, почему, по-вашему, именно сейчас этот вопрос обсуждается? Сейчас 18 команд, и два клуба из России как раз должны вернуться. Думаю, скоро российские команды вернутся». Да, сейчас наши команды вряд ли с первых сезонов станут бороться за самые высокие места после довольно длительного отстранения, но уж точно не будут в числе аутсайдеров. Об этом, к слову, говорил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Аналогичным мнением обладает и чемпион Олимпийских игр в Сеуле в составе сборной СССР Сергей Тараканов. «На мой взгляд, топ-4 команды Единой лиги соответствуют уровню плей-офф Евролиги. Но в этом вопросе очень многое будет зависеть от обстоятельств. Однако ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань» соответствуют уровню Евролиги. А плей-офф или нет — это всё-таки ситуативно. На сегодняшний день «Реал» не попадает в плей-офф, о чём тут ещё можно говорить? Но когда нас вернут в Евролигу, наши клубы из топ-4 будут точно конкурентоспособны», — заявил Тараканов в беседе с Legalbet.

Бескетболисты ЦСКА Фото: Пресс-служба ПБК ЦСКА

Тем не менее есть и те, кто скептически настроены по поводу того, что наши клубы в скором времени вернутся в элиту европейского баскетбола. Например, заслуженный советский и российский тренер Станислав Ерёмин, который работал в ЦСКА, УНИКСе, «Триумфе» «Красных крыльях» и сборной России, в разговоре с «ВсеПроСпорт» заявил следующее: «То, что говорит Шашич, соответствует действительности. Уверен, все — функционеры, спортсмены, болельщики — понимают, что без ЦСКА, УНИКСа, «Локомотива», «Зенита» чемпионом Евролиги можно считаться разве что с натяжкой. В то же время за период нашей изоляции европейский баскетбол ушёл чуть вперёд, там сейчас концентрируются лучшие игроки.

Однако без российских команд, которые всегда боролись за самые высокие места, теряются спортивное начало и интрига. Честно говоря, не верю, что наше возвращение близко. Всё-таки слишком большая волна антироссийской пропаганды. Встаёт вопрос безопасности и отношения, который наверняка обсуждается руководством Евролиги. Так что, думаю, в ближайшем будущем нас там не будет. Нужно время, а оно работает против российского баскетбола». Каждый имеет право на своё мнение, но рассуждения Дональда Трампа и Владимира Путина о том, что США и Россия стали лучше друг друга слышать и готовы к урегулированию конфликта, связанного с Украиной — говорит о положительной динамике прежде всего в нашем деле — в спорте.

Как только конфликт будет урегулирован, наши клубы сразу же вернутся в Евролигу. Думаем, в этом ни у кого сомнений нет. Команды из России всегда были украшением европейского баскетбола. О чём говорить, если ЦСКА до сих пор является акционером главного чемпионата в Европе, в то время уже третий сезон наших клубов нет в соревнованиях. При этом даже речи не шло о том, чтобы выкинуть армейцев из участников такого закрытого общества, потому что все понимали, что рано или поздно всё это прекратится и не только красно-синие, но и другие наши представители будут играть в Евролиге. Кажется, мы стали к этому точно ближе!