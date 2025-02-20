Лука Дончич в «Лейкерс» — катастрофа? Всё, что мы видели сегодня, кричит: «Да!»

Перед встречей с «Шарлотт» у «Лейкерс» было достаточно причин для оптимизма: команда свежая, лазарет пуст, впереди 30 решающих матчей. Джей Джей Редик был как батарейка с максимальным зарядом, а атмосфера — будто перед стартом чего-то великого. Но на паркете стало ясно: быть готовым — это одно, а показывать стабильный баскетбол — совсем другое.

«Лейкерс» умудрились проиграть со счётом 97:100, хотя в какой-то момент вели с комфортным преимуществом в 13 очков. Они держали нити встречи в руках до третьей четверти, но катастрофический провал 1:23 отдал инициативу «Шарлотт» на блюдечке. В концовке казалось, что шансы вырвать победу всё ещё есть, однако череда ключевых ошибок, промахов с линии штрафных и дыры в защите похоронили все надежды.

Всё пошло наперекосяк с первых минут из-за Луки Дончича. Его пять потерь задали игре хаотичный ритм: невнимательность, потерянный фокус, нулевая синхронизация. В нападении царил хаос — игроки метались по площадке, словно забыли, где их место. И это неудивительно: команда пытается встать на новые рельсы после обмена, однако пока этот поезд явно буксует.

Если бы «Лейкерс» доминировали бóльшую часть матча, это можно было бы списать на случайный сбой. Но нет — ещё до рывка «Шарлотт» команда выглядела так, будто сама не знает, во что играет. Остин Ривз выдал двойное ведение в простой быстрой атаке, Далтон Кнехт с открытой позиции пробил мимо всего, а Леброн Джеймс, начав бойко, к концовке совсем растерял точность и выглядел уже не королём, а статистом, хоть и отличился во время игры эффектным моментом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Дончич выдал, пожалуй, один из своих худших перформансов в сезоне: 5 из 18 с игры, жалкие один из девяти из-за дуги, бесконечные ошибки в передачах и защита, как будто её и не было. У «Шарлотт» нет россыпи звёзд, но Ламело Болл (27 очков) и Майлз Бриджес (29 очков) выглядели так, будто против них вышли студенты. «Лейкерс» банально развалились и не смогли сдержать ни одного из них в ключевые моменты.

Особенно запомнился момент с Ривзом, который за считаные минуты нахватал два технических и отправился отдыхать. Именно тогда «Шарлотт» начал своё возвращение, и этот эпизод стал тем самым спусковым крючком для перелома в игре. Но дело не только в Ривзе и не в одном эпизоде. «Лейкерс» просто не смогли взять игру под свой контроль, допуская ошибки уровня любительской лиги. Даже когда они вели в счёте, казалось, что команда балансирует на лезвии ножа и любой малейший сбой приведёт к катастрофе. Что, собственно, и случилось.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Обмен Дончича на Дэвиса ещё долго будет темой для споров. На бумаге у «Лейкерс» теперь два топовых плеймейкера, способных разрывать любую защиту. А на деле — пока что хаос: Дончич пытается влиться в новую систему, но его физическая форма снова оставляет желать лучшего. Как обычно, он входит в сезон неготовым, пропускает предсезонку, медленно набирает кондиции, получает травмы, а потом возвращается — и снова с лишним весом. Да, вопросы к предыдущим тренерам и менеджменту никуда не делись, но когда игрок стабильно игнорирует подготовку к сезону, результат предсказуем.

Понятно, что по первым играм судить рано. Даже Дончичу и Кайри в «Далласе» понадобилось почти полгода, чтобы настроить взаимодействие. Но тут всё иначе. В «Маверикс» команда крутилась вокруг Дончича, а здесь ему нужно подстраиваться под Леброна. И делать это в условиях, где от него требуют эффекта сразу, как будто он с первого дня должен быть идеальной запчастью в этом механизме.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Проблем хватало и помимо этого. Например, Юсуф Нуркич не только закрыл краску, но и стал мозгом атак «Шарлотт», раздавая передачи, как на тренировке. «Лейкерс» допустили критическую ошибку, оставляя его без давления, и это обернулось катастрофой.

Финал вышел предсказуемым: «озёрники» сами пустили «Хорнетс» обратно в игру, те не упустили свой шанс, а в концовке команда Редика просто растерялась и не смогла добить соперника. Теперь впереди матч с «Портлендом» — шанс реабилитироваться, но, если работа над ошибками не начнётся прямо сейчас, исправлять будет уже нечего. Время на раскачку закончилось.