Много перемен, борьба за MVP и плей-офф — интриги НБА захватывают дух!

«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Шарлотт Хорнетс» после Матча всех звёзд НБА наконец-то вернули ощущение регулярного чемпионата. У Леброна Джеймса и Луки Дончича не получилось обыграть «шершней», но остаток сезона обещает быть интересным по многим направлениям. Разберём главные интриги до старта плей-офф НБА.

«Лейкерс» удастся попасть в плей-офф напрямую?

Леброн Джеймс и Лука Дончич Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Начнём как раз с самой пошумевшей на рынке обменов команды. «Озёрникам» удалось заполучить Дончича, отдав только Энтони Дэвиса, Макса Кристи и пик первого раунда. Просто невероятно щедрый подарок. Правда, дела у клуба с приходом Луки идут не очень. Клуб из Лос-Анджелеса победил «Юту» в дебютном для словенца матче в новой форме, но затем последовали два поражения кряду — от тех же «Джаз» и от «Шарлотт» — предпоследних команд Западной и Восточной конференций соответственно. Джей Джей Редику предстоит выжимать максимум из того, что у него сейчас есть.

А ситуация следующая: «Лейкерс» с приходом Дончича получили топ-игрока, способного набирать очки любым способом и доставлять мяч до партнёров так, что мазать из таких положений — кощунство. Атакующий потенциал «озёрников» теперь на невероятном уровне с учётом того, что в команде есть хорошие снайперы, а Остин Ривз переживает небывалый подъём. Правда, с защитой огромные проблемы. Уход Дэвиса, который в одиночку отвечал за щит, — серьёзный удар под дых. Нехватка хорошего центрового ощущается уже сейчас. Мягко говоря, в обороне сейчас проходной двор, «Лейкерс» так и не смогли выменять себе качественного бигмена, а сделка с участием Марка Уильямса из «Шарлотт» сорвалась.

На данный момент «Лейкерс» занимают пятое место на Западе и напрямую выходят в плей-офф, но впереди ещё 29 игр, а плотность в конференции не позволит расслабиться ни на секунду. Несколько поражений подряд могут откинуть сразу на несколько строчек вниз — и вот ты уже в зоне плей-ин. Дончичу необходимо набирать физическую форму, иначе с таким подходом к делу на одном таланте успеха не добиться. Кажется, Леброн покажет своему молодому напарнику, как нужно работать в спортзале. Здоровые и сыгранные «Лейкерс» — точно топ-6 Западной конференции.

«Оклахома» и «Кливленд» останутся на вершине?

Шей Гилджес-Александер Фото: Joshua Gateley/Getty Images

«Оклахома-Сити Тандер» не просто разрывает Западную конференцию на кусочки, но и делает это с самой весомой средней разницей в счёте за всю историю существования НБА. Команда после 54 игр в чемпионате возглавляет турнирную таблицу, обходя ближайшего соперника на восемь побед, но намного важнее историческая составляющая. Клуб во главе с главным претендентом на MVP этого сезона Шеем Гилджес-Александером в среднем обыгрывает соперников с разницей в 12,93 очка. У легендарного «Чикаго» образца 1996 года с Джорданом, Пиппеном и Родманом была разница +12,24. У «Лейкерс» (1972) с Уэстом, Чемберленом и Бэйлором — +12,28, у «Милуоки» (1971) с Абдул-Джаббаром и Робертсоном — +12,26 очка, а у «Голден Стэйт» с Карри, Дюрантом, Томпсоном и Грином (2017) — +11,63 очка.

«Громовержцы» просто разрывают лигу по всем показателям — они на первом месте в защитном рейтинге НБА, пропускают меньше всего очков в чемпионате (104,9), пятые в атакующем рейтинге лиги, а также имеют лучший Net Rating среди всех команд. «Оклахома» невероятна по всем показателям. Игра команды выстроена и отлажена, а вернувшийся после травмы Чет Холмгрен лишь добавит мощи «Тандер» в оставшейся части сезона. У лидера Запада не самый сложный календарь вплоть до плей-офф, поэтому, кажется, никому не удастся сместить клуб с его законного места. Только если в дело не вмешаются повреждения.

Донован Митчелл Фото: David Berding/Getty Images

Если «Оклахома» берёт своё за счёт великолепной защиты, то «Кливленд Кавальерс» делает ставку на монструозное нападение. Команда имеет лучший атакующий рейтинг в лиге, а также является второй по среднему количеству набранных очков (122,7). «Кавс» довольно неожиданно для всех возглавили Восток. Все делали ставку на чемпионский «Бостон», который вообще не изменился после своего триумфа в плей-офф 2024 года, а также на «Нью-Йорк», куда приехали Микал Бриджес и Карл-Энтони Таунс. Впрочем, «Селтикс» и «Никс» находятся сразу позади «Кливленда» в турнирной таблице.

Кенни Аткинсон и его тренерский штаб проделали колоссальную работу, выстроив слаженную систему, которая работает как часы. Основной идеей тренера стал размен в обороне. Каждый меняется на каждого, используя давление на дуге, что заставляет соперника заходить в «краску», где в дело включаются «большие» Мобли и Аллен. Оба невероятно подвижны и могут как накрыть бросок со средней при удачной позиции, так и не позволить совершить удачный проход. Даже если кого-то из этой пары выменяют наверх (на дугу), то второй всё ещё имеет возможность быть вблизи кольца и помочь на подстраховке.

Кенни Аткинсон Фото: Mike Mulholland/Getty Images

Нельзя не отметить и прогресс каждого в составе, особенно Дариуса Гарлэнда, который прибавил практически по всем статистическим показателям, так ещё и по части бросковой эффективности вышел на новый уровень: 49,8% реализации с игры и 43,1% — из-за дуги. Команда сильна не только своим основным составом, но и скамейкой, которая показывает себя выше всяких похвал. На помощь Митчеллу и Гарлэнду выходят хорошие снайперы — Страс, Уэйд, Меррилл и Джером. Приход Деандре Хантера поможет ещё сильнее разнообразить действия в нападении, форвард в этом сезоне показывает великолепные 40% реализации с дальней дистанции. «Кливленд» стал ещё сильнее после недавнего обмена.

Правда, календарь на остаток сезона у подопечных Аткинсона тяжёлый: три игры с «Нью-Йорком» и одна — с «Бостоном», а также по две встречи с «Мемфисом» (топ-2 Запада), с «Индианой» (топ-4 Востока) и с «Орландо» (топ-7 Востока). Это не говоря уже про матчи с «Клипперс», «Милуоки» и «Детройтом» — добротными соперниками. «Кливленду» придётся очень хорошо постараться, чтобы остаться на вершине.

«Финикс» и «Филадельфия» мимо плей-офф?

Кевин Дюрант Фото: Christian Petersen/Getty Images

В Аризоне творится полный хаос. «Финикс» из последних девяти матчей в регулярке выиграл лишь два. Команда во главе с Дюрантом, Букером и Билом умудрилась дважды проиграть «Портленду». Конечно, «Трэйл Блэйзерс» тогда были на подъёме, но это больше показатель слабости «Санз», нежели силы подопечных Чонси Биллапса. У команды огромные проблемы с защитой — 27-е место в оборонительном рейтинге НБА. Просто вдумайтесь, «Финикс» — четвёртый худший клуб по игре на своей половине паркета. А теперь представьте: если бы в составе не было Дюранта, то что бы вообще творилось с «Санз»?

К нападению «солнечных» вопросов практически нет. Звёздное трио генерирует огромное количество бросков, а к эффективности Дюранта никогда не было вопросов. Форвард даже в 36 лет является просто космическим шутером. Но вот Букер и Бил проваливают сезон. Первый хоть статистически сильно и не просел, но всё равно опустился до совсем смешным по своим меркам значений бросковой эффективности: 45,3% реализации с игры и 33,9% — из-за дуги. У Била же всё наоборот: у него хорошая реализация, но мало бросков. Скорее всего, это связано с тем, что Дюрант и Букер забирают себе львиную их часть, однако всё равно можно иногда брать на себя больше инициативы.

Основной проблемой Брэдли является оборона, всё, что он хорошо делает в нападении, нивелируется его действиями в защите. Получается, что Бил практически не приносит пользы. А зачем на паркете игрок, получающий $ 50 млн, который не делает особого вклада в результаты команды, — большой вопрос. «Финикс» хотел обменять защитника перед дедлайном, но в контракте игрока есть опция вето на сделки. Баскетболисту нравится в Аризоне, и он не хочет уезжать. Кажется, кому пора сваливать — так это Дюранту, на которого точно будут претенденты летом. С нынешними проблемами и плохой игрой «Санз» нечего делать в плей-офф. Команда может рассчитывать лишь на плей-ин и то может спокойно проиграть любому из своих потенциальных соперников.

Джоэл Эмбиид Фото: Luke Hales/Getty Images

А теперь к «Филадельфии». На что может рассчитывать команда, когда главная звезда клуба более чем за половину сезона появилась на паркете лишь 17 раз. Эмбиид всегда был травматичным игроком, ни разу не проведя в карьере сезон хотя бы с 70 матчами в регулярке, но, кажется, этот чемпионат стал апогеем. Джоэл пропускает все сдвоенные матчи, в общем-то, как и обещал, при этом его до сих пор беспокоит его «любимое» правое колено. Руководство клуба форсирует его возвращение в строй, чтобы улучшить результаты, в то время как сам центровой говорит, что ему потребуется операция и длительный период реабилитации, что, скорее всего, поставит крест на сезоне.

Не радует и Пол Джордж. Многие ожидали увидеть супертрио Эмбиид — Макси — Джордж, а в итоге сбылось то, чего все так опасались — травмы настигли и Пи Джи. В этом сезоне он провёл 35 матчей, и это явно не то, на что рассчитывала «Фила», давая баскетболисту максимальный контракт. Единственным светлым лучом у «Сиксерс» были Макси и Маккейн. Первый хоть сейчас и является главной звездой команды, но совершенно не тянет эту роль. Да, он набирает 27,6 очка, однако его эффективность оставляет желать лучшего. К тому же решения на паркете выделяют игрока высочайшего уровня, а решения Тайриза, мягко говоря, далеки от идеала. Маккейн же является лучшим новичком среди драфт-класса 2025 года. У Джареда было 15,3 очка, 2,4 подбора и 2,6 передачи вплоть до того момента, как получил травму. Если бы не она, то он с огромной долей вероятности стал бы «Новичком сезона» в НБА.

Скорее всего, «Филадельфия» окажется как минимум в плей-ин, так как Восток очень слабый. Если на Западе сразу у 10 команд показатель побед выше 50%, то в конференции, где играет «Сиксерс», таких клубов только шесть. Это же о чём-то да говорит! Макси и здоровый Джордж должны помочь клубу немного подняться вверх в оставшейся части сезона, но, кажется, эту регулярку надо сливать, чтобы получить хороший пик на драфте, а уже со здоровыми Эмбиидом, Маккейном, Джорджем начинать новый поход за таким долгожданным чемпионством.

Заруба за плей-офф на Западе

Джимми Батлер Фото: Michael Reaves/Getty Images

На мой взгляд, лишь четыре команды выделяются сейчас на фоне остальных — «Оклахома», «Мемфис», «Денвер» и «Хьюстон». Во всех клубах давно сформировавшейся костяк, который исправно работает и даёт результат. Лидеры не травмируются и выкладываются на полную. А вот за оставшиеся два вакантных места в плей-офф развернётся небывалая битва. «Лейкерс», «Клипперс», «Миннесота», «Даллас», «Сакраменто» и «Голден Стэйт» спокойно могут прибавить под конец сезона и выйти напрямую в постсезон.

Больше всего веры у меня в «Клипперс» и «Голден Стэйт». «Парусники» и без Кавая Леонарда играли отлично, а теперь Терминатор понемногу начинает набирать форму, что может стать отличным подспорьем для рывка вверх. «Воины» же заполучили Джимми Батлера, с которым команда выиграла три матча из четырёх. Все мы знаем, насколько хорош мотивирован Джимбо, а в такой системе, где есть Стефен Карри, играть и наслаждаться — залог успеха. «Миннесота» своими действиями на рынке обменов показала, что верит в нынешний состав. Команда не поучаствовала ни в одной сделке, поэтому ставка делается на прогресс. И не будем врать, в последнее время он действительно был — 10 побед в 13 матчах. «Волки» во главе с Эдвардсом — серьёзные претенденты на плей-офф.

Энтони Дэвис Фото: Tim Heitman/Getty Images

Кто, по моему мнению, так и останется в зоне плей-ин или вообще из неё вылетит, так это «Даллас» или «Сакраменто». На «бродягах» сейчас висит колоссальный груз давления в связи с обменом Дончича. Клуб поливают болельщики, генеральные менеджеры других команд, СМИ и все кому не лень. Плюс травмы Энтони Дэвиса, Дэниела Гэффорда и Дерека Лайвли точно должны подпортить ситуацию в турнирной таблице. Сразу три лучших игрока обороны вылетели и не помогут «Далласу» на протяжении довольно длительного времени. Можно спокойно выпорхнуть из зоны плей-ин.

В «Сакраменто» с приходом Зака Лавина веры особо нет. Победы в матчах с «Далласом» без лидеров и со страдающим «Нью-Орлеаном» не показатель. Игра команды так же строится от бесконечного количества хенд-оффов во главе с Сабонисом. Братишки из «Чикаго» Лавин и Дерозан воссоединились в составе «королей», но вряд ли это увенчается успехом. Нельзя забывать и о том, что ДеАарон Фокс ушёл в «Сан-Антонио», который может дать жару напоследок в этом сезоне. Дуэт звёздного разыгрывающего с Виктором Вембаньямой при хорошем прогрессе Стефона Касла, который на Матче звёзд показал, что готов проявлять себя, может образовать гремучую смесь. В «Спёрс» есть хорошие снайперы. Да, клуб находится на этапе становления и притирки друг к другу, однако чем чёрт не шутит. Единственное, что может помешать «шпорам» побороться за плей-ин — трудный календарь. В нём много матчей с топовыми соперниками, поэтому будет очень сложно.

«Детройт» в плей-офф — чего?

Кейд Каннингем Фото: Gregory Shamus/Getty Images

«Поршни» не были в плей-офф с сезона-2018/2019, да и тогда проиграли в первом раунде «Милуоки» 0-4, а всего за последние 15 лет лишь дважды играли в постсезоне. Кейд Каннингем решил разорвать порочный круг и наконец-то вывести «Детройт» в плей-офф. Начало сезона для команды получилось не лучшим, но затем Джей Би Бикерстафф выстроил систему вокруг Каннингема. И пошло-поехало. Клуб полагается прежде всего на оборону, занимая 10-е место в защитном рейтинге НБА. Атака у «Пистонс» средняя — 15-я строчка рейтинга нападения. Наконец-то состав обрёл стабильность и не страдает от травм. Харрис, Бизли и Хардуэй-младший пришлись ко двору, добавив разнообразия в нападении.

Айви хоть и провёл меньше всего матчей из основной ротации (из-за травмы), но всё равно во время нахождения на паркете проявляет себя отменно. Думаю, 17,6 очка, 4,1 подбора и 4,0 передачи говорят сами за себя. Нельзя не выделить и Джейлена Дюрена, который является системообразующим игроком прежде всего в обороне. В этом сезоне центровой провёл почти все матчи — 52 и точно входит в десятку лучших центровых лиги по игре в защите. Деннис Шрёдер должен добавить глубины составу. Немца обменяли из «Голден Стэйт» в «Майами», чтобы заполучить Джимми Батлера, но «Хит» сразу же отправили разыгрывающего в «Юту». В «Джаз» он тоже не задержался и отправился прямиком к «поршням».

Однако основной прогресс «Детройта» во многом связан с игрой Каннингема. Разыгрывающий прибавил по всем статистическим метрикам, в среднем по сезону у него 25,4 очка, 6,3 подбора и 9,4 передачи. Его вклад в успех очевиден, потому что этот 23-летний баскетболист делает на паркете буквально всё. Он 12-й в списке лучших бомбардиров в лиге и третий после Янга и Йокича по передачам. По подборам лишь Джош Харт, Джош Гидди, Ар Джей Барретт и Келли Убре лучше него среди игроков задней линии. «Детройт» идёт шестым на Востоке, и у клуба не самый плохой календарь до конца регулярки. «Поршни» могут спокойно выйти напрямую в долгожданный постсезон, но если не получится, то в зоне плей-ин они должны быть обязательно.

Кому достанутся главные награды в НБА?

Никола Йокич Фото: Getty Images

Всех интересует звание самого ценного игрока сезона (MVP). На награду в этом чемпионате претендуют лишь два игрока — Шей Гилджес-Александер и Никола Йокич. Оба проводят фантастический сезон, однако мнения по поводу того, кому же достанется заветная статуэтка разнятся. По версии официального сайта НБА, фаворитом является лидер «Оклахомы», а известный баскетбольный сайт Basketball Reference, наоборот, считает, что чемпион лиги и главная звезда «Денвера» станет MVP c вероятностью в 71,9%.

Шей не только является лидером лучшей команды Запада на данный момент, но и демонстрирует невероятное влияние на игру. Мало того, что он пропустил всего один матч в сезоне, так ещё и в среднем набирает 34,3 очка (лучший показатель в лиге) при 5,4 подбора, 6,4 передачи и 2,0 перехвата (второй после Дэниэлса). Гилджес-Александер не только полезен в нападении, но и полноценно отрабатывает в обороне, являясь не просто тем, кого страхуют или задвигают подальше от главных опций соперника, наоборот — его бросают опекать звёзд. В общем, звезда «Оклахомы» невероятно стабилен и приносит результаты. Что ещё нужно для получения MVP?

Йокич уже является трёхкратным обладателем данной награды, казалось бы, в чём ещё прибавлять сербу? Тем не менее Джокер удивил всех. Его показатели выросли и сейчас составляют 29,8 очка, 12,6 подбора и 10,2 передачи. Центровой делает в среднем трипл-дабл, где такое видано вообще? При этом эффективность Николы поражает: 57,7% реализации бросков с игры при 45% из-за дуги — просто уму непостижимые цифры. После ухода Колдуэлл-Поупа и не самых хороших результатов на старте сезона все уже было похоронили «Денвер», но Йокич снова совершил невероятный скачок в своей игре и продолжил тащить свою команду буквально за шкирку в постсезон. Борьба за эту награду будет идти до самого конца.

Виктор Вембаньяма Фото: David Berding/Getty Images

В своём дебютном сезоне Виктор Вембаньяма претендовал на награду «Лучший защитник НБА», заняв в итоге второе место и уступив только соотечественнику Руди Гоберу. Теперь же Инопланетянин — безоговорочный фаворит в борьбе за награду. Оборона «Спёрс» без него не представляет собой вообще ничего. Француз оформляет в среднем 3,8 блок-шота (лучший показатель в лиге) и 11,0 подбора (восьмой). Соперники попросту боятся приближаться к корзине, когда возле неё стоит Вембаньяма. «Сан-Антонио» находится на 18-й строчке в защитном рейтинге, но боюсь даже представить, на каком месте была бы команда без Виктора в составе.

Вряд ли кто-то до старта сезона ожидал увидеть в числе претендентов на награду DPOY Дайсона Дэниэлса. Австралиец выбрался из оков «Нью-Орлеана» и расправил крылья в составе «Атланты», как символично, да? Все и до этого видели в нём задатки приличного оборонительного игрока, однако эта регулярка показала, что он не просто хорош в защите, он может вырасти в элитного персональщика. На ногах защитник не уступает в лиге никому: он невероятно быстр и феноменально читает игру. Его антропометрия позволяет защищаться с первой по четвёртую позицию без всяких проблем. При желании, наверное, он и с центровыми может потягаться.

Со времён легендарного Джона Стоктона никто в НБА не отбирал мяч у соперников чаще, чем это делает Дэниэлс в этом сезоне. Разыгрывающий «Юты» вообще является последним, кому удавалось в отдельно взятой регулярке перешагнуть порог в 3,0 перехвата в среднем за игру. Дайсон может переписать историю, так как на данный момент совершает именно столько перехватов в составе «Атланты». Вкупе со своими действиями в обороне это и делает его одним из главных претендентов на «Лучшего защитника». Кого-либо ещё, помимо Вембаньямы и Дэниэлса, обсуждать даже нет смысла.

Стефон Касл Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Про «Новичка года» долго говорить не будем. Как уже ранее было сказано самым цельным и качественным первогодкой является Маккейн, но награду он не получит. Сейчас на неё претендуют Александр Сарр, Стефон Касл, Зак Иди, Джейлен Уэллс и Ив Мисси. Каждый из них при хорошей игре в оставшейся части сезона может взять «Новичка года».

За звание «Лучшего шестого» борьбу ведут действующий обладатель награды Наз Рид из «Миннесоты», а также Пэйтон Притчард («Бостон») и Деандре Хантер («Кливленд»). На мой взгляд, именно последний является фаворитом — не только в связи с шикарной игрой, но и благодаря переходу в новую сильную команду, где его способности должны раскрыть ещё лучше.

«Самым прогрессирующим» в НБА с огромной долей вероятности станет Каннингем. Его прогресс не заметить нереально, однако есть и ещё достойные претенденты. Например, Норман Пауэлл из «Клипперс», который в этом сезоне сделал значительный скачок. Нельзя обойти стороной и Тайлера Хирроу, поехавшего на Матч звёзд НБА. Кажется, кто-то из этой тройки точно возьмёт награду. Тем не менее фаворит, естественно, лидер «Детройта». Остаток сезона расставит всех и всё на свои места!