Даже великих настигали травмы. За Вембаньяму обиднее втройне

Все клубы сейчас готовятся к возобновлению сезона после паузы, связанной с проведением Матча всех звёзд в Сан-Франциско. Леброн Джеймс не стал принимать участие в шоу-игре в связи с тем, что хотел поберечь своё здоровье. Виктор Вембаньяма относился к этому мероприятию довольно серьёзно и выкладывался на 100% в финале, где набрал 11 очков. Правда, судьба злодейка…

Ближе к ночи 20 февраля Шэмс Чарания принёс довольно грустные известия. Главный — после ухода Эдриана Войнаровски на заслуженную пенсию — инсайдер НБА заявил, что Вембаньяма пропустит остаток сезона из-за тромбоза глубоких вен правого плеча. «Сан-Антонио» в своём обращении, которое было связано со здоровьем Вембаньямы, рассказал, что это заболевание было выявлено после того, как француз вернулся в расположение клуба после Матча звёзд. Недуг представляет из себя сгусток крови в организме, который обычно лечат разжижающими препаратами. В связи с этим игроку не то что не рекомендуется, а запрещено участвовать в контактных видах спорта, таких как баскетбол.

Инопланетянин был тем лучом надежды «Сан-Антонио» на возможную борьбу за плей-офф. К команде недавно присоединился ДеАарон Фокс, который вместе с центровым должен был образовать эффективный дуэт, наводивший ужас на многих соперников в лиге. Виктор после своего дебютного сезона сделал качественный скачок по всем статистическим метрикам — в этой регулярке у него 24,3 очка, 11,0 подбора (восьмое место в лиге), 3,7 передачи и 3,8 блок-шота (лучший в НБА). «Шпоры» потеряли не только главную опцию в нападении, но и лучшего защитника чемпионата.

До травмы ни у кого не было сомнений, что Вембаньяма уже на второй сезон возьмёт «Защитника года». В прошлом сезоне Руди Гобер подпортил историческое достижение — его соотечественник мог стать первым в лиге, кто взял «Новичка года» и DPOY. В этой же регулярке Виктор шёл безоговорочным фаворитом. Никого даже и близко не было, чтобы сравниться с тем влиянием, которое оказывает Инопланетянин на игру «шпор» на своей половине паркета. Теперь из-за правила 65 матчей он не получит заветную статуэтку, а заслуживал её Виктор точно больше всех остальных!

Виктор Вембаньяма Фото: Greg Fiume/Getty Images

Как бы печально это ни звучало, но с огромной долей вероятности сезон для «Спёрс» закончен. Фокс, Васселл, Касл, Пол, Сохан, Джонсон и Барнс — все, конечно, приличные игроки с разным набором умений, тем не менее без Вембаньямы вряд ли это будет работать так, как должно. Влияние француза на обеих половинах было и будет слишком большим. Это как убрать из какого-то сериала суперзвезду Голливуда, а потом удивляться, почему никто не стал его смотреть или почему он в итоге скатился.

Жаль, что такие вещи, как травмы, могут перечеркнуть все старания и даже историю. Вряд ли кто-то вспомнит через 50 лет, что Вембаньяма был вторым в гонке за «Защитника года» в свой дебютный сезон и не получил награду из-за травмы во второй регулярке. Все запомнят победителей, а у того, кто заслуживал получить как минимум одну статуэтку, окажется их меньше, чем должно было бы быть. Но такова жизнь… И ничего с этим, к сожалению, не поделаешь. Вторая колоссальная потеря для «Спёрс» в этом сезоне. Сначала Грег Попович, а теперь — Вемба. Обоим хочется пожелать лишь здоровья.