Когда твоё тело — враг. Что стоит знать о сложной истории Виктора Вембаньямы

В «Сан-Антонио Спёрс» подтвердили, что Виктор Вембаньяма, вероятно, будет вынужден досрочно закрыть сезон из-за тромбоза глубокой вены в правом плече. Как стало известно, проблему обнаружили после звёздного уикенда в Сан-Франциско, и теперь 21-летнему гиганту предстоит сосредоточиться на лечении и возвращении в строй. Для «Спёрс» это ощутимый удар ниже пояса, хотя их шансы на плей-ин и так висели на волоске. Для Вембаньямы — это нежданный вызов на старте карьеры, но врачи дают надежду: к следующему сезону он должен быть как новенький. Клуб молчит о сроках его восстановления, но уже ясно одно — в этом регулярном чемпионате Вембаньяма, скорее всего, на паркет больше не выйдет.

Как развивалась ситуация

Виктор Вембаньяма, Матч всех звёзд НБА — 2025 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В последние недели Вембаньяма заметно сбавил обороты — жаловался на усталость и одышку. Сначала это списали на банальную аллергию, но после пары выходных стало понятно, что дело куда серьёзнее. Дополнительное обследование раскрыло карты: у игрока обнаружили тромб.

В профессиональном спорте такие истории, увы, не редкость. Вспомним Брэндона Ингрэма — в 2019 году врачи нашли у него тромбоз в правом плече, и без операции не обошлось. А член Зала славы баскетбола и двукратный чемпион НБА Крис Бош из-за подобной проблемы вообще вынужден был повесить кроссовки на гвоздь. Но каждая ситуация уникальна, и у Вембаньямы, похоже, всё не так драматично.

Что такое тромбоз глубокой вены и чем он опасен

Виктор Вембаньяма, Матч всех звёзд НБА — 2025 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) — это когда в крупной вене образуется коварный кровяной сгусток. Чаще всего он заседает в ногах, но может засветиться и в руках, плечах или даже в грудной клетке. Главная угроза — если тромб решит сорваться с места и отправиться в лёгкие, последствия могут быть крайне серьёзными.

ТГВ может возникнуть по множеству причин: слишком долго сидишь на месте, перегружаешь себя физически, плохая наследственность, обезвоживание или особенности работы кровеносной системы. У высоких людей риск выше — их сосудам приходится работать под большим давлением.

Лечение обычно сводится к антикоагулянтам — препаратам, разжижающим кровь, а в тяжёлых случаях приходится прибегать к хирургии. «Спёрс» хранят молчание о том, как именно лечат Вембаньяму, но раз его уже ждут на паркете в следующем сезоне, скорее всего, пока обходятся таблетками.

Что это значит для «Сан-Антонио»

Грег Попович и Виктор Вембаньяма, сезон-2023/2024 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

«Сан-Антонио» уже пережил удар, лишившись легендарного наставника Грега Поповича, который восстанавливается после инсульта. Теперь, потеряв ключевую фигуру на паркете, команда окончательно ставит крест на этом сезоне, переключаясь на режим перестройки. Перед дедлайном они рискнули, обменяв Тре Джонса и активы ради ДеАарона Фокса, но теперь этот шаг выглядит пустой тратой ресурсов — борьба за плей-ин превратилась в мираж.

У «Спёрс» сейчас оборона словно решето — худшая в лиге. И даже с Вембаньямой они умудрялись пропускать больше 120 очков за матч. Теперь же без него всё грозит окончательно развалиться. В нападении команда жила за счёт его невероятной универсальности: 24,3 очка, 11 подборов и 3,8 блока в среднем за игру — такие цифры не нарисуешь, а уж заменить их попросту некем.

На бумаге больше минут достанется Доминику Барлоу и Чарльзу Бэсси, но надеяться, что они закроют хотя бы половину того, что давал Вембаньяма, — наивность. Вероятно, тренеры попробуют строить игру вокруг Фокса и Келдона Джонсона как главных атакующих опций, но давайте будем честны — это уже не стратегия на победу, а разминка перед следующим сезоном.

Что ждёт Вембаньяму дальше

Виктор Вембаньяма, сезон-2024/2025 Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Сезон для француза окончен, а вместе с ним рухнули и все мечты о личных достижениях. По новым правилам, чтобы бороться за награды НБА, нужно сыграть минимум 65 матчей, а у Вембаньямы их лишь 46. Это автоматически вычёркивает его из гонки за звание «Защитника года», которое, между прочим, было у него практически в кармане.

Ключевой вопрос — как пойдёт восстановление. Если обойдётся без операции и лечение займёт всего пару месяцев, к октябрю он снова будет в деле как ни в чём не бывало. Но любые манипуляции с кровеносной системой — это всегда игра с огнём. «Спёрс», скорее всего, не станут гнать его обратно на паркет, но сам факт этой проблемы может заставить клуб и медиков задуматься о пересмотре нагрузок на игрока.

Вембаньяма тянул на себе сезон с диким грузом: январская поездка в Париж, бешеный матчевый ритм, плюс звёздный уикенд. А с его габаритами (221 см при 107 кг) — это не просто нагрузка, это вызов. В будущем клубу придётся держать руку на пульсе его состояния, ведь от здоровья этого парня зависит будущее всей франшизы.

Как НБА реагирует на такие случаи

Крис Бош, сезон-2015/2016 Фото: Rob Foldy/Getty Images

Тема тромбозов в лиге уже всплывала не раз. Как писали ранее, Крис Бош сражался с этой проблемой несколько лет, но в итоге был вынужден попрощаться с баскетболом. Брэндон Ингрэм оказался удачливее — лечение прошло гладко, и он вернулся в игру. Даже Серена Уильямс, столкнувшись с похожей бедой, смогла вернуться на корт после терапии.

Лига обычно держится в стороне от медицинских дел, но истории вроде случая Вембаньямы снова ставят на повестку вопрос профилактики. Новые правила НБА по управлению нагрузками пока больше про колени и спину, а не про сердечно-сосудистую систему. Но кто знает, возможно, скоро появятся и дополнительные меры для тех, кто находится в зоне риска по тромбозам.

Что остаётся «Сан-Антонио» в этом сезоне

ДеАарон Фокс, сезон-2024/2025 Фото: Rich Storry/Getty Images

Команда, похоже, сделает ставку на развитие своих молодых талантов и займётся подготовкой к следующему сезону. Джонсон, Фокс и Девин Васелл, скорее всего, будут тянуть одеяло на себя, но без Вембаньямы этот состав уже не выглядит серьёзной угрозой для соперников.

В долгосрочной перспективе главный вопрос — насколько крепким окажется здоровье француза. Если это разовый эпизод, то на его карьере он не оставит следа. Но если проблема начнёт всплывать снова, клубу придётся пересмотреть его игровую нагрузку, а может, даже перестроить весь стиль игры под новые реалии.

Для Вембаньямы это первый серьёзный тест в НБА. Он уже показал, что способен рвать соперников на обеих сторонах площадки, но в большом баскетболе мало быть талантливым — нужно уметь держать удар. Сейчас его главная миссия — восстановиться и вернуться на паркет максимально заряженным.