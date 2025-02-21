40 очков Леброна в 40? Вау! Но «Лейкерс» всё ближе к краху — пора включать мозги

«Лейкерс» продолжают ходить по тонкой грани между статусом топ-претендента и команды, которая регулярно играет с огнём. Матч с «Портлендом» не стал исключением. Да, 110:102 на табло, Леброн и Остин Ривз сделали свою работу, как и ожидалось, но по ходу игры снова возникло чувство, что что-то идёт не так. На фоне проблемных «Трэйл Блэйзерс» «Лос-Анджелес» выглядел не так уверенно, как положено, а концовка снова скатилась в ненужный триллер на грани нервного срыва.

Этот матч раскрыл две очевидные истины. Во-первых, Леброн всё ещё способен вытаскивать игры, когда припечёт. 40 очков, восемь подборов, четыре передачи — для него это просто ещё один день в офисе. Но к этому «пакету» он добавил 11 (!) потерь — больше, чем когда-либо за карьеру. Да, он по-прежнему главный мотор команды, но приходится пахать с такой нагрузкой, что его возраст словно забыли. Во-вторых, Остин Ривз. 32 очка, семь передач, холодная голова в решающие моменты. Этот парень давно вышел из тени звёзд и уверенно заявил о себе как полноценный боевой штык в атаке. Да, Дончича сегодня не было.

Остальные? Поддержка была на минималках. Дориан Финни-Смит наскрёб 10 очков; Джексон Хэйс добавил свои скромные девять, но по факту, если бы не Леброн с Ривзом, этот матч легко мог бы закончиться грустно.

Леброн Джеймс и Джереми Грант Фото: Alika Jenner/Getty Images

Начало игры напоминало сонный парад. Обе команды набирали очки исключительно со штрафных, умудряясь мазать даже из самых удобных позиций. Леброн пытался включить двигатель, отдавал передачи, но «Портленд», несмотря на очевидные пробоины, продолжал держаться на плаву. «Лейкерс» зачем-то раздавали подборы направо и налево, щедро даря сопернику вторые шансы. И всё это выглядело особенно нелепо с учётом того, что у «Блэйзерс» даже и близко не было реальной мощи под кольцом.

Стоило «Лейкерс» наконец собраться, как отрыв моментально вырос до «+18». Но вместо того чтобы добить соперника, команда снова решила включить режим энергосбережения. Дени Авдия спокойно набрал 12 очков подряд, оборона «озёрников» развалилась на глазах, и вдруг от комфортного преимущества остались жалкие два очка.

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Ещё один важный момент — отсутствие нового центрового Алекса Леня. Его возможная польза вызывает сомнения, и этот матч стал наглядным подтверждением. Без него команда смотрелась быстрее, мобильнее и куда собраннее в защите. Джемисон, Хэйс и Хатимура не творили чудес, но хотя бы не превращали трёхсекундную зону в бесплатный проездной для соперника. Заключительная же четверть скатилась в предсказуемый хаос. Леброн рвался поставить точку досрочно, но хозяева упорно держались на плаву. Решающие броски Ривза и наглухо закрытые двери в защите от Финни-Смита сделали своё дело — стало ясно, что гости этот матч уже не отдадут.

Главное здесь даже не то, что команда наконец-то прервала череду поражений. Проблема в другом: такая игра с «Портлендом» — это не признак мощи, а тревожный сигнал. «Лос-Анджелес» снова раздаёт шансы направо и налево, вместо того чтобы хладнокровно закрывать матчи. А с таким подходом в плей-офф далеко не заедешь. Дальше на горизонте «Денвер», и там уже совсем другие расклады. Если «Лейкерс» снова попытаются катить «на расслабоне», финал этой истории очевиден.