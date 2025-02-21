НБА стало невозможно смотреть? Есть решение, но для лиги это табу

Нынешний сезон НБА стал примечателен не только первым в истории матчем отца и сына (в лице Леброна и Бронни Джеймсов) за одну команду (и вообще), но и некоторыми другими событиями. В частности, довольно обильной критикой — со стороны болельщиков и экспертов — нынешнего состояния североамериканской лиги. И нельзя не признать, повод для этого у них был. Падение рейтингов, случившееся в начале сезона, было таким очевидным, что оправдываться пришлось даже комиссионеру НБА Адаму Сильверу. Обилие «трёшек», отсутствие игры в защите и засилье иностранцев – болельщики «предъявляли» лиге и требовали изменений.

Разные эксперты и официальные лица реагировали на недовольство, предлагая своё видение того, в какую сторону должна двигаться игра. Переход на 10-минутные четверти, преобразование формата Матча всех звёзд – наброски или конкретные шаги предлагались регулярно. С комментарием выступил и главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла, который привёл «кельтов» к завоеванию титула в прошлом году. Во время выступления на 98.5 The Sports Hub's Zolak & Bertrand Show наставник чемпионов предложил отказаться от больших перерывов между второй и третьей четвертями.

Джо Маззулла главный тренер «Бостон Селтикс» «Если бы это зависело от меня, то я бы предложил запретить перерывы между половинами матчей. Терпеть их не могу. Я просто не понимаю этого. Наверное, с точки зрения бизнеса, польза есть, но я ненавижу перерывы. Они бесполезны. Никогда не понимал этого с психологической точки зрения. Это какое-то безумие».



Осуществимо ли предложение Маззуллы? Едва ли. Баскетбол – игра, которая проходит в достаточно энергозатратном ключе, предполагающем частые рывки от кольца к кольцу и контактную борьбу. Перерывы дают возможность игрокам перевести дух после двух отрезков и набраться сил перед заключительными двумя (а если будет овертайм, бегать придётся ещё больше). Исключение пауз наверняка увеличило бы количество травм, что только сильнее ударило бы по конкурентоспособности североамериканской лиги. Свою выгоду получают и болельщики, которые во время перерывов могут спокойно посетить буфет, купить атрибутику любимой команды или просто сходить по своим делам. Соответственно, в профите оказываются и владельцы клубов.

Джо Маззулла Фото: Winslow Townson/Getty Images

К тому же это время, которое используется НБА для показа рекламы, предложения о продаже которой поступают со стороны щедрых клиентов непрерывно. Благо у лиги их предостаточно. В общем, в плюсе оказываются все. Будет ли Сильвер от всего этого отказываться? Вопрос риторический. Похоже, свежее предложение Мазуллы вновь не найдёт отклик. Но Джо не привыкать. Не так давно он предлагал вернуть в лигу драки: «Что может быть более увлекательным, чем небольшая потасовка?» Как видно, Адам Сильвер считает иначе. Тем более поводы для радости у него есть.

По данным Sports Media Watch, ТВ-рейтинги рождественских матчей НБА показали пятилетний максимум. По сведениям самой НБА, видеоподборки, опубликованные на её страницах в различных социальных сетях в Рождество, собрали более 500 млн просмотров, что стало рекордом лиги. И вообще, всплеск интереса в праздник был настолько велик, что буквально изменил неубедительные сезонные показатели. Впереди плей-офф, рейтинги которого будут особенно показательны. Но и сейчас можно сказать, что дела у лиги вполне себе ничего. А раз так, то и менять кардинально никто ничего не будет.