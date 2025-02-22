НХЛ доказывает, что риск — это успех. А вот НБА выбирает страх и теряет фанатскую любовь

Звёздный уикенд НБА снова показал, что блеск давно потускнел — Матч всех звёзд теряет искру и выглядит как пережиток прошлого. Когда-то это был праздник для фанатов, а теперь — скучная традиция. А вот НХЛ выстрелила по-крупному: новый Турнир четырёх наций привлёк огромное внимание. Сборные США, Канады, Швеции и Финляндии устроили зрелище, а финал между американцами и канадцами собрал рекордные 9,25 млн зрителей перед экранами.

На фоне такого триумфа НХЛ разговоры о том, сможет ли НБА провернуть что-то подобное, разгорелись с новой силой. Но известный телеведущий Стивен Эй Смит без церемоний заявил: американские баскетболисты не поддержат эту идею. По его мнению, звёзды сборной США банально боятся выйти на реальный бой с международными соперниками, даже несмотря на их былое олимпийское величие — причём золото последних Игр далось не так уж и просто.

Звучит дерзко, но в этих словах есть зерно истины. Конкуренция в баскетболе резко подскочила, и менталитет здесь явно не на стороне американцев. Для игроков из Европы, Африки и Южной Америки такие турниры — это не просто развлечение, а шанс громко заявить о себе и показать, кто тут действительно крут. Вот почему на чемпионатах мира или Олимпиадах даже команды без ярких суперзвёзд умудряются ставить Штаты в тупик и навязывать им серьёзную борьбу.

Коннор Макдэвид, финал Турнира четырёх наций — 2025 Фото: Getty Images

Международные баталии уже не раз взрывали интерес фанатов. Вспомнить хотя бы формат НХЛ «Северная Америка против Мира», который собирал толпы зрителей. НБА тоже могла выстрелить, если бы рискнула разделить игроков, условно, на четыре континентальные команды: США, Европу, Южное полушарие и Северное полушарие (без США и Европы). Такой шаг не только добавил бы огня в соревнование, но и дал бы шанс мировым звёздам доказать, что они способны бросить вызов зазнавшимся американцам.

Но дело не только в готовности лиги к экспериментам. Главный вопрос — а захотят ли звёзды НБА ввязаться в турнир, где вполне реально можно облажаться? Судя по последним тенденциям, энтузиазма у игроков маловато. Они уже не особо горят желанием участвовать даже в собственных шоу. Взять хотя бы конкурс слэм-данков, который когда-то был культовым моментом уикенда, а теперь превратился в скучный номер программы. Топовые игроки просто отмахиваются от участия, боясь запятнать репутацию. Яркий пример — их массовый игнор вызова от Мака Маккланга, парня из G-Лиги, который мог бы легко затмить их своим космическим уровнем. А ещё он белый.

Стефен Карри, Матч всех звёзд НБА — 2025 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Если сами звёзды НБА уклоняются от любых потенциальных рисков, стоит ли вообще надеяться, что они решатся принять международный вызов? Вопрос висит в воздухе. С одной стороны, фанаты жаждут настоящей борьбы и такой турнир мог бы стать спасением для умирающего интереса к звёздному уикенду. Но с другой — без готовности игроков выйти из зоны комфорта и без мощной поддержки от лиги эта идея так и останется красивой фантазией на бумаге.

НБА цепляется за старые порядки, но перемены стучатся в дверь. Международные игроки больше не догоняющие — они уже обгоняют, а порой и оставляют американцев позади. Если лига хочет вернуть страсть фанатов, ей придётся принять новые правила игры. Может, пришло время впустить свежий воздух и сделать звёздный уикенд по-настоящему глобальным?