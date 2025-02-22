Как вам Дончич в «Лейкерс»? Звучит красиво, но пахнет бедой

Когда «Лейкерс» устроили апгрейд, выменяв Луку Дончича, фанаты сходили с ума от восторга, а руководство с гордостью преподносило сделку как билет в золотую эпоху будущих чемпионств. Для клуба это был шахматный мастер-ход: заполучить суперзвезду, которая способна в одиночку перевернуть игру и потащить команду к вершинам. Но эйфория оказалась мимолётной — новая проблема не заставила себя долго ждать и уже замаячила на горизонте.

2 августа — день, который может стать судьбоносным для франшизы. Именно тогда «Лейкерс» получат шанс выслать Дончичу предложение о продлении контракта. Но главный вопрос — согласится ли он? Если словенский маг решит сказать «нет», то уже в 2026 году он сможет спокойно уйти на рынок свободных агентов, оставив команду ни с чем.

Вопрос не высосан из пальца. Дончич — не просто топ-звезда НБА, а человек, который играет только по своим правилам. Казалось, что в «Далласе» он станет легендой на всю жизнь, но клуб решил распрощаться с ним. Почему? Да потому что суперзвезда, которая не горит проектом, — это как бомба с таймером, готовая рвануть. Теперь этот ticking challenge (испытание, связанное с выполнением задачи за ограниченное время) лежит на плечах «Лейкерс».

Вокруг Луки Дончича сейчас кружат оптимистичные речи, будто словенец — магнит для красивых фраз. На пресс-конференции он щедро раздавал комплименты, назвав «Лейкерс» «лучшей командой в мире», а после обидного поражения от «Шарлотт» уверял, что счастлив играть здесь. Но если выкинуть эту словесную мишуру и посмотреть на реальные дела на паркете, всё выглядит совсем не так уж радужно.

Лука Дончич и Остин Ривз, сезон-2024/2025 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Эмоциональность всегда была фирменным оружием Дончича. Он горел баскетболом, проживал каждое мгновение на паркете: смеялся в лицо соперникам, издевался над ними, вступал в перепалки с арбитрами и играл на грани риска. Эта страсть делала его неукротимым. Но теперь огонь погас.

На паркете он больше не похож на себя — словно оказался в чужом мире. Простые передачи, которые раньше раздавал с закрытыми глазами, теперь оборачиваются потерями. Его решения в атаке сбивают с толку, а игра с новыми партнёрами выглядит как неудачный эксперимент. Раньше он был дирижёром, контролировал каждый момент, словно шахматист, просчитывающий партии наперёд. А теперь кажется, что эта уверенность испарилась.

Психология — штука коварная. Впервые в своей карьере Лука оказался в положении, где он не чувствует себя безоговорочным лидером. В «Далласе» он был всем: лицом франшизы, человеком, под которого ломали и заново собирали всю систему. А в «Лос-Анджелесе» Дончич всего лишь очередная звезда в галактике, а не солнце, вокруг которого вращается команда. Совсем другой уровень давления, другая игра ролей — и пока он явно не нашёл себя в этой новой реальности.

Лука Дончич и Джон Коллинз, сезон-2024/2025 Фото: Alex Goodlett/Getty Images

«Лейкерс» стараются подстелить Луке мягкую перину — даже обмен провернули ради центрового его мечты, Марка Уильямса. Вот только сделка внезапно сорвалась, оставив после себя лишь хаос и недоумение. Этот эпизод мелкий, но показательный: клуб пытается угодить Дончичу, но пока действует слишком топорно и хаотично. Если они всерьёз рассчитывают заполучить его автограф на продлении, придётся не только выстроить систему вокруг него, но и доказать, что он сможет здесь брать вершины.

НБА видела немало примеров, когда суперзвёзды покидали, казалось бы, идеальные условия. Шак, Леброн, Дюрант — каждый из них в какой-то момент решил, что пора сменить декорации ради чемпионского золота. Дончичу всего 25, и у него впереди куча возможностей. Если он решит, что «Лейкерс» — не его конечная станция, вариантов будет хоть отбавляй.

Если этим летом он не поставит подпись под продлением, давление на «Лейкерс» вырастет в разы. Держать звезду, которая может просто уйти задаром, — риск, на который осмелится далеко не каждый клуб. Вот почему при обмене Луки франшиза не стала разбрасываться всеми активами — они с самого начала понимали, что планы могут пойти наперекосяк.

Время у клуба ещё есть, но его меньше, чем кажется. Лука должен вернуть себе уверенность, а руководство — доказать, что сделало правильный выбор, поставив на него. Если к следующему сезону Дончич будет всё так же блуждать в тени самого себя, разговоры о его будущем станут громче. И тогда вопрос будет не в том, подпишет ли он продление, а в том, как скоро «Лейкерс» начнут искать план «Б».