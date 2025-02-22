Неочевидно, поэтому и интересно! Главные претенденты на звание MVP Единой лиги

Матч звёзд Единой лиги ВТБ отгремел, настало время заключительной части регулярного чемпионата. Команды после небольшого перерыва с 28 февраля снова вернутся к борьбе за позиции в турнирной таблице и попадание в плей-офф. Каждый хочет проявить себя как можно лучше, но кто сейчас больше остальных заслуживает награды самому ценному игроку (MVP) регулярки?

ЦСКА

Алекса Аврамович и Мело Тримбл Фото: Единая лига ВТБ

Армейцы на данный момент возглавляют турнирную таблицу Единой лиги перед заключительным рывком до плей-офф. «Зенит» имеет равенство по победам и поражениям с ЦСКА, но уступает своему визави по дополнительным показателям. В стане красно-синих всегда выступали выдающиеся игроки. Последним армейцем, который брал награду MVP регулярки, был сербский центровой Никола Милутинов в сезоне-2022/2023. Сейчас в составе клуба из столицы России выделяются два легионера — Мело Тримбл и Алекса Аврамович. Первый из них ещё в прошлом сезоне показал всем свою мощь, он не только стал MVP плей-офф, но и помог команде вернуть чемпионство в Москву.

Аврамович же после невероятного индивидуального выступления на Олимпийских играх, где он, к слову, был признан лучшим защитником турнира и в составе Сербии занял третье место, перебрался в ЦСКА. Защитник начал с места в карьер, показывая свои исключительные умения с первых матчей, но был период, когда игра у Алексы не шла от слова «совсем». Тримбл более стабилен по ходу сезона, а в последнее время и вовсе сорвался с цепи — 35 очков во встрече с «Локомотивом-Кубань», 29 — с «Автодором», 21 — с «Зенитом».

При этом у Мело лучше дела не только по статистике — 14,6 очка, 2,7 подбора, 3,9 передачи и 1,7 перехвата против 13,6 очка, 2,7 подбора, 3,5 передачи у Аврамовича, — но и по части бросковой эффективности. Американец реализует 59,1% бросков с двухочковой дистанции и 47,4% — с «трёшки». Цифры Алексы в аналогичных метриках — 60,4% и 35,8%. Тримбл лучше своего напарника в нападении, но уступает в защите сербу, который обороняется на периметре просто фантастически. Каждый из них достоин стать MVP, всё будет зависеть от того, как они проявят себя индивидуально под конец сезона, и, конечно же, от результатов ЦСКА.

УНИКС

Маркос Найт Фото: Единая лига ВТБ

Ненад Димитриевич провёл фантастическую прошлую регулярку, по праву став MVP. УНИКС со своим лидером вышел в финал, где македонец выглядел шикарно, но казанцы не смогли выиграть второй трофей кряду, который в итоге ушёл к ЦСКА. Разыгрывающий решил перебраться в «Милан» для игры в Евролиге. На старте сезона-2024/2025 казалось, что казанцы без своего лидера ни на что не способны, но время расставило всё на свои места. Теперь УНИКС — максимально цельная команда, обладающая отменной обороной и атакой. Особенно после 16 побед кряду в чемпионате (рекорд в истории клуба).

В этом сезоне УНИКС ведёт за собой Маркос Найт. Американцу 35 лет, а он пребывает в какой-то нереальной физической форме — носится от одного кольца до другого, как будто ему 25. К тому же в самых важных матчах разыгрывающий берёт инициативу на себя и очень редко подводит. Найт максимально стабилен в этом сезоне и ведёт за собой УНИКС, показывая пример остальным, как нужно действовать в атаке и защите — с полной самоотдачей. Маркос в среднем набирает 16,7 очка, 4,1 подбора, 3,9 передачи и 1,7 перехвата, реализуя 55% попыток с двухочковой дистанции и 38% — с трёхочковой.

Девон Акун-Пёрселл Фото: Единая лига ВТБ

У УНИКСа есть ещё Девон Акун-Пёрселл, который в межсезонье перебрался из «Локомотива-Кубань» в казанский клуб. В первых матчах регулярки было видно, как форвард ещё не привык к системе Велимира Перасовича, играя будто бы по наитию. Теперь же американец — ключевая фигура клуба в атаке. Он берёт на себя бóльшую часть бросков в составе и всегда готов проявить себя в нужный момент. Его 15,4 очка, 3,3 подбора и 2,7 передачи говорят сами за себя. Правда, не внушает доверия его реализация бросков с дальней дистанции — 30,5%. Для снайпера такого уровня процент мог быть и повыше. Тем не менее именно эти двое спокойно могут стать MVP регулярки при определённом раскладе.

«Зенит»

Дуэйн Бэйкон Фото: Единая лига ВТБ

В клубе из Санкт-Петербурга вплоть до получения травмы был игрок, который, мне кажется, был одним из главных кандидатов на MVP — Ксавьер Мун. Разыгрывающий проводил великолепный сезон, вытаскивая «Зенит» из самых сложных ситуаций на паркете. В атаке мало кто в лиге мог остановить американца с его великолепной работой ног и шикарным владением своим телом. Но, к сожалению, он получил травму и уже не поможет сине-бело-голубым в этом сезоне. Дуэйн Бэйкон в отсутствие Муна взял на себя главную роль в нападении «Зенита».

Форвард и до этого брал на себя много бросков, изоляций и возможностей для прохода, а после вынужденной смены курса его количество попыток для взятия кольца заметно увеличилось. Бэйкон в среднем набирает 16,0 очка, 3,7 подбора и 2,0 передачи. Дуэйн, конечно, хорош, но с бросками издали у него наблюдаются проблемы по ходу всего сезона. Лишь 30,6% «трёшек» достигают своей цели. При этом лидер «Зенита» отлично себя чувствует вблизи кольца — 47,1% его двухочковых попыток оказываются успешными. Если подопечные Хавьера Паскуаля великолепно проявят себя в концовке сезона, то Бэйкон может побороться за MVP. На данный момент, по нашему мнению, он дальше остальных претендентов на данную награду.

«Локомотив-Кубань»

Патрик Миллер Фото: Единая лига ВТБ

Мантас Калниетис был единственным игроком в истории «Локо», кто становился MVP в Единой лиге. Случилось это в сезоне-2020/2021, тогда команда из Краснодара закончила регулярный чемпионат на втором месте, а разыгрывающий своим влиянием на игру заслужил данную награду. Теперь история повторяется! В составе кубанцев снова выделяется игрок задней линии — Патрик Миллер. Американец играет на позиции разыгрывающего и снова тащит «Локо» на вершину турнирной таблицы.

Миллер демонстрирует невероятную стабильность, полностью влияя на результат. Хоть рост Патрика и составляет всего 185 см, но он всё равно очень цепок в защите, выкладываясь в каждом матче на полную. К его атакующим умениям вообще нету никаких вопросов — 15,4 очка, 3,0 подбора и 5,9 передачи в среднем за встречу. Разыгрывающий является одним из самых полезных игроков лиги: его коэффициент полезности составляет 19,9 балла — четвёртый показатель в лиге. Он уступает лишь Джеремайе Мартину (20,9), Ройсу Хэмму и Мело Тримблу (по 20,7).

«Локо» в этом сезоне — гроза топов. Команда имеет лучший показатель среди своих прямых конкурентов за лидерство в лиге в матчах с клубами «большой четвёрки» — шесть побед при двух поражениях. Краснодарцы в оставшейся части сезона могут блеснуть, а Миллер является движущей силой состава, который тянет всех только вперёд, прямо как локомотив. До плей-офф остаётся совсем ничего. Каждый из претендентов захочет проявить себя, но намного важнее, на каком месте окажется их команда в таблице.