«Даллас», вы серьёзно? Как уничтожить репутацию клуба одним кликом по кнопке «публиковать»

В НБА разрывы между игроками и клубами — дело привычное. Кто-то хлопает дверью сам, кого-то внезапно отправляют в другой город, но чаще всего всё заканчивается либо мирным расставанием, либо случайным примирением спустя годы. Однако «Даллас» решил выделиться и провернуть, пожалуй, один из самых странных манёвров в отношении своего бывшего главного героя.

Прошло уже несколько недель с тех пор, как Лука Дончич отправился покорять «Лейкерс», но болельщики «Маверикс» до сих пор не могут оправиться. И дело даже не в самой перестройке команды, а в том, как они решили это провернуть. Последний проморолик клуба стал настоящей бомбой, но не в хорошем смысле. В видео мелькали кадры с Дончичем, однако с одной пикантной деталью: его лицо нахально спрятали — то за чёрным силуэтом, то за логотипом «Маверикс». Словно пытаются стереть его из памяти.

Эта ситуация оставляет больше вопросов, чем ответов. Если «Маверикс» так отчаянно хотели забыть о Дончиче, зачем вообще вставлять старые кадры? Почему не снять что-нибудь свежее, вместо того чтобы колдовать над прошлым? И что они вообще ожидали, выкладывая это видео? Ведь заметить такую топорную правку было проще простого.

Самое поразительное в этой истории — Лука не устраивал истерик, не требовал обмена и не раздувал скандалы. В отличие от других звёзд, которые годами выносят мозг руководству, требуя новых игроков или увольнения тренера, он вёл себя тихо и спокойно. Обмен в «Лейкерс» оказался для него таким же внезапным ударом, как и для всех остальных. И именно это делает решение «Маверикс» настолько абсурдным и необъяснимым.

Проморолик «Даллас Маверикс» Фото: Кадр из удалённого видео

Если бы «Даллас» вырезал из видео всех участников обмена, это ещё можно было бы как-то понять — мол, команда сосредоточена на новом будущем и хочет оставить прошлое позади. Но нет, на тех же кадрах местами спокойно мелькает Макси Клебер, который тоже стал частью сделки. И вот тут все оправдания летят к чёрту. Это уже не про тактику — это выглядит как личная месть, будто клуб решил вычеркнуть Дончича из своей истории напрочь.

Ожидаемо, что фанаты разнесли «Маверикс» в пух и прах. В соцсетях клуб сразу обвинили в мелочности и явном неуважении, и, похоже, это задело руководство за живое — видео быстро удалили. Но, как известно, интернет помнит всё. Ролик успели сохранить, растащить и обсудить сотни тысяч раз, превратив неудачную попытку замять ситуацию в настоящий мем.

В итоге эта история больше рассказывает не о Дончиче, а о самом «Далласе». Клуб, который и так успел насобирать кучу спорных решений за последние годы, снова стал объектом обсуждений — и снова не благодаря своим победам, а из-за странных управленческих выходок. Такое ощущение, что в «Маверикс» решили: раз уж Луку удержать не удалось, то почему бы просто не притвориться, что его тут вообще никогда не было?