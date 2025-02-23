Дончич наконец показал магию за «Лейкерс»! А Йокич выглядел как обычный смертный

«Лейкерс» выдали, пожалуй, свой самый яркий перформанс сезона, обыграв чемпионов НБА 2023 года «Денвер» с разгромным счётом 123:100. Финал был предрешён задолго до сирены, ведь Лука Дончич взял игру за горло с самого старта и не оставил соперникам ни единого шанса.

32 очка, 10 подборов, семь передач, четыре перехвата и один блок — цифры, конечно, солидные, но они даже близко не отражают весь масштаб влияния Луки Дончича. Он не просто набирал очки, а методично разрушал защиту «Денвера» и заставил их играть в неудобный для себя баскетбол. Особенно ярко словенец показал себя в первой половине: 16 очков в стартовой четверти — и игра с самого начала пошла под его диктовку.

Лука, безусловно, украл все заголовки, но не стоит забывать о второстепенном герое этой драмы — защите «Лейкерс». Команда Джей Джей Редика провернула то, что многим кажется фантастикой: вырезала из игры самого Николу Йокича. Трёхкратный MVP, мастер разрушать планы соперников и переписывать сценарии матчей, в этот раз выглядел неузнаваемо.

Финни-Смит, Вандербилт, Хатимура, Винсент устроили Николе настоящую осаду. Они не давали сербу ни секунды покоя, лишая его возможности получать мяч там, где он привык блистать. Йокич редко оказывался в посте, его фирменные передачи через всю площадку практически исчезли, а сам он закончил встречу с нетипичным для себя количеством потерь — 6.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Эта игра стала демонстрацией того, как можно усложнить жизнь «Наггетс». «Лейкерс» перекрыли кислород их привычному движению мяча, вынудили играть в изоляциях и полностью сбили их любимый ритм. Даже Леброн Джеймс, на которого часто вешают ярлык ленивого защитника, показал зубы в обороне — несколько раз лично остановив Йокича в посте.

В нападении «Лос-Анджелес» сыграл умно и без лишнего шума. Дончич был не только главным бомбардиром, но и идеальным дирижёром, чётко распределяя роли. Леброн набрал 25 очков, Остин Ривз добавил 23, а Руи Хатимура — 21, причём все атаковали с убийственной эффективностью. Команда доминировала на щите, штамповала трёхи (особенно Дончич, чьи степбэки снова превратились в кошмар для соперника) и безжалостно наказывала «Наггетс» за любую возможность убежать в быстрый отрыв.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Не обошлось и без вклада скамейки. Джордан Гудвин вышел в четвёртой четверти и моментально добавил огня, набрав быстрые пять очков и укрепив преимущество. Гэйб Винсент, хотя цифры у него не кричащие, постоянно держал защитников хозяев в напряжении, заставляя их ошибаться. Даже Джексон Хэйс, который весь сезон то появляется, то исчезает из ротации, выглядел как парень, точно знающий своё дело.

Интересное и важное:

Периметр под замком. «Лейкерс» устроили Йокичу такую жизнь, что мяч до него почти не доходил в удобных зонах, а его партнёры, избалованные его филигранными передачами, выглядели растерянными и не знали, что делать дальше.

«Лейкерс» устроили Йокичу такую жизнь, что мяч до него почти не доходил в удобных зонах, а его партнёры, избалованные его филигранными передачами, выглядели растерянными и не знали, что делать дальше. Лука включил режим суперзвезды. Это был его лучший матч в джерси «Лейкерс»: он не только разрывал соперников в атаке, но и навёл шороху в защите, оформив целых четыре перехвата.

Это был его лучший матч в джерси «Лейкерс»: он не только разрывал соперников в атаке, но и навёл шороху в защите, оформив целых четыре перехвата. Глубина, которой раньше не хватало. Если в прошлые сезоны отсутствие Леброна или Дэвиса, который сейчас в «Далласе», превращало нападение «Лейкерс» в хаос, то теперь команда наконец-то обрела идеальный баланс.

Впереди у «Лейкерс» встреча с «Далласом». И если этот матч чему-то научил, так это тому, что Лука нашёл себе команду, которая не просто умеет набирать очки, но и защищаться как настоящая крепость. Но будет ли это постоянно? Интригует. Для его бывшего клуба это звучит пока что как приговор.