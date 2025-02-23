Егор Дёмин сотворил шедевр. Запульнул с логотипа — и мяч там, где ему место!

BYU снова выстрелил в этом сезоне NCAA, доказав, что сюрпризы — их стиль. Второй подряд матч с командой из топ-25 национального рейтинга — и снова победа! На этот раз жертвой стала 19-я Аризона. Итоговый счёт — 96:95 в пользу «Кугарз», которые вырвали победу в нервной концовке. Хладнокровие и убийственные штрафные Ричи Сондерса стали точкой в этой встрече.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

В центре внимания традиционно оказался 18-летний россиянин Егор Дёмин, который уверенно вписал своё имя в историю этой победы. На его счету 13 очков (6 из 11 — с игры), восемь передач и момент, который наверняка заставил зал ахнуть, а комментаторов — восторгаться. Во второй половине, когда до конца владения оставались секунды, Дёмин, находясь почти в центральном круге, решил: «Почему бы и нет?» — и зарядил трёху. Мяч залетел точно в цель, а BYU увеличил отрыв. Хороший прилив уверенности всё-таки.

Видео доступно в телеграм-канале AANBA. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Дёмин не только блистает эффектными попаданиями, но и переписывает историю BYU. После этой игры он поднялся на третье место в списке лучших раздающих в истории университета среди первокурсников (132 передачи), оставив позади Мэтта Монтагу из далёкого сезона-1996/1997. Для первого года в NCAA — это роскошно.

Матч выдался динамичным и насыщенным атакой. «Кугарз» показали убийственную меткость — 55% с игры, а из-за дуги отправили 14 из 31 прямо в цель. Сондерс выдал, пожалуй, свой главный перформанс сезона, настреляв 23 очка с космической точностью 8 из 10. В концовке он хладнокровно реализовал два штрафных, ставших победными. Кэннон Кэтчингс добавил 14 очков, Маот Маг — свои уверенные 11, а команда не упустила шанс заработать 22 очка на 14 ошибках соперника.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале BYU Cougars. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Аризона рвалась перехватить контроль над игрой, но в ключевые моменты ей не хватило холодной головы. Лидер команды Калеб Лав взял дело в свои руки, набрав 27 очков и отдав пять передач, не раз подбираясь к сопернику вплотную. За 13 секунд до сирены он решился на проход, который мог вывести «Уайлдкэтс» вперёд, но судьба сыграла иначе: арбитры свистнули фол в защите на следующем владении BYU, а Сондерс уверенно забил те самые штрафные.

Для BYU это уже вторая подряд громкая победа над топ-25 из рейтинга Associated Press — до этого они расправились с Канзасом. В последний раз подобное удавалось университету в 1988 году. Что до Дёмина, то парень ворвался в NCAA с ускорением. Россиянин уверенно получает свои минуты, прокачивает статистику и временами решает исходы матчей. С его универсальностью и железными нервами под давлением наблюдать за его прогрессом в оставшейся части сезона — чистое удовольствие.

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