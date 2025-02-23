В 76 лет пережил инсульт. Грег Попович: тренер, учитель и легенда — всё в одном

Сезон «Сан-Антонио Спёрс» и без того выглядел как прогулка по тонкому льду, но последние события окончательно отправили его в пике. Легендарный 76-летний наставник Грег Попович, переживший инсульт в ноябре 2024 года, по данным ESPN, вряд ли вернётся к тренерской работе в этом году. Более того, по информации инсайдера Шэмса Чарании, будущее Поповича в клубе остаётся неопределённым.

Отсутствие легенды, который руководил «Сан-Антонио» последние 28 лет, уже дало о себе знать. Временный рулевой Митч Джонсон хоть и вытащил команду на 22 победы при 27 поражениях, но это лишь слабое утешение. С общим показателем 24-30 «Спёрс» всё равно обитают на дне Западной конференции, и мечты о плей-офф выглядят как несбыточная фантазия. Однако настоящий удар по будущему франшизы прозвучал громче грома: стало известно, что Виктор Вембаньяма, главный бриллиант команды, пропустит остаток сезона из-за тромбоза глубоких вен в правом плече.

Французский центровой, выбранный под первым номером на драфте-2023, мгновенно заявил о себе как о будущем НБА. В свои 21 он не только ворвался в лигу, но и успел дебютировать на Матче всех звёзд, а также стал одним из главных претендентов на звание лучшего игрока оборонительного плана. Но всё изменилось в один миг: диагноз, поставленный после звёздного уикенда, поставил крест на его участии в оставшихся матчах сезона.

Грег Попович и Виктор Вембаньяма, сезон-2023/2024 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Тромбоз глубоких вен — серьёзная штука: в крупных сосудах образуются кровяные сгустки, а лечение требует антикоагулянтов. И вот здесь спорту говорится стоп — контактные игры и разжижающие кровь препараты несовместимы, ведь риск внутреннего кровотечения слишком велик. С учётом того, что Вембаньяма — главная ставка и будущее «Спёрс», клуб даже не подумает рисковать его здоровьем ради скорого возвращения на паркет.

Для «шпор» это двойной удар: команда теряет своего ярчайшего таланта именно тогда, когда ситуация вокруг главного тренера остаётся в подвешенном состоянии. Попович ещё в ноябре взял паузу, а в декабре впервые вышел на связь, поблагодарив за поддержку и заверив, что восстановление идёт по плану. Но сроки его возвращения на тренерский мостик так и остаются тайной. В 76 лет даже относительно лёгкий инсульт — это серьёзное испытание, а бешеный ритм жизни в НБА явно не лучший союзник в борьбе за здоровье.

Попович — это не просто тренер, это живая легенда, с ним связана вся современная эпоха «Спёрс». Под его руководством команда взяла пять чемпионских титулов, а сам он превратил «Сан-Антонио» в эталон стабильности и профессионализма. Мастер развития игроков, тактический гений и архитектор командного баскетбола — Попович давно вписал своё имя в историю НБА золотыми буквами.

Этот сезон должен был стать стартом новой эпохи для «Спёрс», но теперь все планы на паузе. А главный вопрос повис в воздухе: останется ли Попович писать эту новую главу или клубу придётся искать свежую кровь, чтобы вести команду в неизвестное будущее?