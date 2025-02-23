Религиозная злость в Америке. Но россиянин Егор Дёмин превращает эту ненависть в победы

Матч между университетом Бригама Янга (BYU), где блистает россиянин Егор Дёмин, и «Аризоной» точно не останется в памяти лишь благодаря напряжённой концовке. Вместо разговоров о баскетболе вся шумиха развернулась вокруг фанатской трибуны. После победы «Кугарз» со счётом 96:95 болельщики хозяев выкрикивали оскорбительное «F*** the Mormons» — эта фраза даже прорвалась в эфир ESPN. И это уже не первый случай: в декабре команда BYU пережила нечто подобное в Провиденсе.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Университет Аризоны не стал тянуть с реакцией. Вице-президент по спортивным вопросам Дезире Рид-Франсуа поспешила выступить с официальным извинением, заявив, что такие выкрики никак не связаны с ценностями вуза. Однако дело здесь не просто в нарушении этики — на кону куда более серьёзная проблема: откровенная дискриминация.

BYU давно научился держать удар. Университет, тесно связанный с Церковью Иисуса Христа Святых последних дней, регулярно сталкивается с враждебным отношением, и соперники не упускают шанса ударить по этому больному месту. Но дело не только в религии — мормонская культура давно стала символом Юты, поэтому такие выкрики задевают не только игроков, но и целый регион. NCAA любит говорить о своей приверженности инклюзивности, но на деле никаких заметных санкций за подобные выходки пока так и не появилось.

Фанаты выкрикивали оскорбления в адрес команды Егора Дёмина:

Сам матч выдался жарким и держал в напряжении до самого конца. «Аризона», выходившая на паркет в статусе фаворита, явно не ожидала, что «Кугарз» смогут на равных биться с командой из топ-25 рейтинга AP. Кульминация развернулась в последние секунды: за 13 секунд до финальной сирены лидер хозяев Калеб Лав рванул в проход, пытаясь решить всё в одиночку, но гости ответили хладнокровием. Ричи Сондерс уверенно реализовал оба штрафных и подарил своей команде заслуженную победу.

Вторая подряд победа BYU над коллективами из топ-25 — достижение, которое не видели с 1988 года. Ребята Кевина Янга явно набирают обороты, а Егор Дёмин всё увереннее вписывается в систему и становится её важным элементом. Вот только вместо обсуждения игры вновь приходится говорить о выходках фанатов.