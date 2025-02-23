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Купер Флэгг: биография, где играет, когда в НБА, хочет остаться в Дьюке

Главный талант США говорит «нет» НБА? Это решение круче, чем кажется
Андрей Антсон
Купер Флэгг
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Купер Флэгг сделал шокирующее заявление.

С большим запасом главная молодая звезда драфта-2025 Купер Флэгг недавно сделал неожиданное заявление: он всерьёз рассматривает возможность остаться в Дьюке ещё на один год. Шок в том, что на протяжении последних десятилетий главные таланты США старались попасть в НБА как можно скорее — в первую очередь из-за финансовых причин.

NCAA Подробнее

Леброн, Коби, Гарнетт и многие другие вообще миновали студенческий уровень и отправлялись в лигу сразу после школы. Затем, с введением правила one and done, проспекты проводили в колледже всего один сезон, после чего заявлялись на драфт, если понимали, что у них есть гарантированный шанс быть выбранными.

Обычно в NCAA задерживаются те, кто ещё не успел раскрыться и убедить скаутов в своей готовности к профессиональному уровню. Для таких игроков дополнительный год (или даже два-три) в студенческом баскетболе может сыграть на руку — они повышают свой статус, набираются опыта и в итоге получают шанс на более успешное попадание в НБА. Но это в основном касается тех, кто не обладает врождённым элитным талантом и вряд ли станет суперзвездой.

Купер Флэгг

Купер Флэгг

Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

К Куперу это не относится. О нём вся Америка говорит уже несколько лет, его появление в НБА ожидают как одно из главных событий баскетбольного будущего. Он точно будет без вопросов выбран под первым номером. И тут Флэгг шокировал всех, заявив, что настолько любит играть за Дьюк, что не прочь задержаться там ещё на сезон.

Американец сказал это на эмоциях, и ему веришь. Но если копнуть глубже, можно найти и рациональные причины для такого решения. Дело в том, что нынешние реалии студенческого баскетбола сильно отличаются от тех, что были ещё 10 лет назад. Как известно, в NCAA спортсменам не выплачивают зарплаты, хотя в лиге вращаются огромные деньги. Из-за этого некоторые таланты предпочитали «отбыть» обязательный год после школы либо в команде Ignite в Лиге развития НБА (правда, этот путь уже закрыли), либо вообще уезжали за границу (привет, Ламело Болл).

Болельщики BYU Cougars приветствуют Эй Джея Дибанцу

Болельщики BYU Cougars приветствуют Эй Джея Дибанцу

Фото: Chris Gardner/Getty Images

NCAA совсем не хочет терять свой статус и придумала новое правило — NIL. Вкратце, оно даёт звёздным баскетболистам колледжей право на монетизацию своего имени и образа, позволяя зарабатывать деньги не напрямую от университетов, а через спонсорские контракты и личный бренд.

Причём суммы могут быть весьма внушительными. Например, Эй Джей Дибанца, главный проспект драфта-2026, в следующем сезоне получит около $ 7 млн, выступая за BYU Cougars, где сейчас играет Егор Дёмин. Это вполне сопоставимо с контрактами топовых новичков НБА. Таким образом, стремление игроков как можно быстрее перейти в профессионалы стало уже не таким острым. Купер может позволить себе подождать, не теряя при этом серьёзных денег.

Купер Флэгг

Купер Флэгг

Фото: Chris Gardner/Getty Images

Но дальше — ещё интереснее. Если он заявится на драфт в 2026 году, то его контракт новичка истечёт после сезона-2029/2030. А именно тогда ожидается повышение потолка зарплат на 10%. В результате Купер сможет подписать пятилетнее соглашение на $ 398,5 млн — около $ 80 млн в год!

К тому же изначально Флэгг вообще был в классе 2026 года, но из-за своего невероятного таланта перешёл на год вперёд. Между прочим, его брат, Эйс Флэгг, начнёт выступать в NCAA только в следующем сезоне. Ещё один небольшой аргумент в пользу того, чтобы задержаться в студенческом баскетболе.

Но не волнуйтесь, шок-контента не будет. Идея действительно любопытная, и Куперу наверняка подробно объяснили все финансовые нюансы. Однако, по словам инсайдеров и аналитиков, Флэгг всё же пойдёт на драфт в 2025 году, как и предполагалось изначально. Хотя он действительно искренне хотел бы провести за Дьюк ещё один сезон.

Смышлёный парень, не правда ли? Да ещё и готовый к нестандартным решениям. Похоже, нас ждёт появление не просто суперзвезды, но и очень интересного персонажа, который будет удивлять не только на паркете, но и тем, как выстраивает свою карьеру за его пределами.

Рассказываем про гений Купера:
Купер Флэгг — главный баскетболист поколения. Он точно будет первым на драфте НБА
Купер Флэгг — главный баскетболист поколения. Он точно будет первым на драфте НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
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