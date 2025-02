Главный талант США говорит «нет» НБА? Это решение круче, чем кажется

С большим запасом главная молодая звезда драфта-2025 Купер Флэгг недавно сделал неожиданное заявление: он всерьёз рассматривает возможность остаться в Дьюке ещё на один год. Шок в том, что на протяжении последних десятилетий главные таланты США старались попасть в НБА как можно скорее — в первую очередь из-за финансовых причин.

Леброн, Коби, Гарнетт и многие другие вообще миновали студенческий уровень и отправлялись в лигу сразу после школы. Затем, с введением правила one and done, проспекты проводили в колледже всего один сезон, после чего заявлялись на драфт, если понимали, что у них есть гарантированный шанс быть выбранными.

Обычно в NCAA задерживаются те, кто ещё не успел раскрыться и убедить скаутов в своей готовности к профессиональному уровню. Для таких игроков дополнительный год (или даже два-три) в студенческом баскетболе может сыграть на руку — они повышают свой статус, набираются опыта и в итоге получают шанс на более успешное попадание в НБА. Но это в основном касается тех, кто не обладает врождённым элитным талантом и вряд ли станет суперзвездой.

Купер Флэгг Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

К Куперу это не относится. О нём вся Америка говорит уже несколько лет, его появление в НБА ожидают как одно из главных событий баскетбольного будущего. Он точно будет без вопросов выбран под первым номером. И тут Флэгг шокировал всех, заявив, что настолько любит играть за Дьюк, что не прочь задержаться там ещё на сезон.

Американец сказал это на эмоциях, и ему веришь. Но если копнуть глубже, можно найти и рациональные причины для такого решения. Дело в том, что нынешние реалии студенческого баскетбола сильно отличаются от тех, что были ещё 10 лет назад. Как известно, в NCAA спортсменам не выплачивают зарплаты, хотя в лиге вращаются огромные деньги. Из-за этого некоторые таланты предпочитали «отбыть» обязательный год после школы либо в команде Ignite в Лиге развития НБА (правда, этот путь уже закрыли), либо вообще уезжали за границу (привет, Ламело Болл).

Болельщики BYU Cougars приветствуют Эй Джея Дибанцу Фото: Chris Gardner/Getty Images

NCAA совсем не хочет терять свой статус и придумала новое правило — NIL. Вкратце, оно даёт звёздным баскетболистам колледжей право на монетизацию своего имени и образа, позволяя зарабатывать деньги не напрямую от университетов, а через спонсорские контракты и личный бренд.

Причём суммы могут быть весьма внушительными. Например, Эй Джей Дибанца, главный проспект драфта-2026, в следующем сезоне получит около $ 7 млн, выступая за BYU Cougars, где сейчас играет Егор Дёмин. Это вполне сопоставимо с контрактами топовых новичков НБА. Таким образом, стремление игроков как можно быстрее перейти в профессионалы стало уже не таким острым. Купер может позволить себе подождать, не теряя при этом серьёзных денег.

Купер Флэгг Фото: Chris Gardner/Getty Images

Но дальше — ещё интереснее. Если он заявится на драфт в 2026 году, то его контракт новичка истечёт после сезона-2029/2030. А именно тогда ожидается повышение потолка зарплат на 10%. В результате Купер сможет подписать пятилетнее соглашение на $ 398,5 млн — около $ 80 млн в год!

К тому же изначально Флэгг вообще был в классе 2026 года, но из-за своего невероятного таланта перешёл на год вперёд. Между прочим, его брат, Эйс Флэгг, начнёт выступать в NCAA только в следующем сезоне. Ещё один небольшой аргумент в пользу того, чтобы задержаться в студенческом баскетболе.

Но не волнуйтесь, шок-контента не будет. Идея действительно любопытная, и Куперу наверняка подробно объяснили все финансовые нюансы. Однако, по словам инсайдеров и аналитиков, Флэгг всё же пойдёт на драфт в 2025 году, как и предполагалось изначально. Хотя он действительно искренне хотел бы провести за Дьюк ещё один сезон.

Смышлёный парень, не правда ли? Да ещё и готовый к нестандартным решениям. Похоже, нас ждёт появление не просто суперзвезды, но и очень интересного персонажа, который будет удивлять не только на паркете, но и тем, как выстраивает свою карьеру за его пределами.