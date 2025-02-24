Джоэл Эмбиид против времени, боли и бардака «Филадельфии». И это война без победителя

Сезон-2024/2025 для «Филадельфии» превратился в настоящий кошмар. Ещё в начале прошлого сезона у них был MVP в составе, команда выглядела как претендент на титул, и плей-офф манил реальным шансом на успех. А теперь? Всё рухнуло с оглушительным треском: «Сиксерс» болтаются за пределами зоны плей-ин, а Джоэл Эмбиид снова сражается не с соперниками, а со своим телом. Проблемы с коленом, которые тянутся ещё с прошлого сезона, не просто остались, а, кажется, стали хуже. И теперь перед клубом непростая дилемма: продолжать выжимать из Эмбиида все соки ради сиюминутного результата или наконец признать, что пора заняться его здоровьем всерьёз.

30-летний Эмбиид стартовал в этом сезоне, словно собирался снова доказать, что титул MVP принадлежит ему по праву, но реальность быстро вернула его на землю. Разрыв мениска вновь отправил его в лазарет, и хотя он вернулся на паркет, это уже не тот доминирующий игрок, к которому все привыкли. В прошлом сезоне он рвал и метал с 34,7 очка и 11,0 подбора за матч, а теперь его показатели скатились до 23,8 очка и 8,2 подбора. Но цифры — это ещё полбеды: его движения утратили былую лёгкость, а влияние на команду больше не внушает страха соперникам.

Весь сезон Эмбиид боролся с болью, пройдя через бесконечные процедуры и уколы, но отёки так и не ушли. Теперь, как сообщает Шэмс Чарания, «Сиксерс» вместе с самим игроком подумывают о плане Б, который может включать ещё одну операцию. Но вот в чём загвоздка: клуб уже наломал дров в попытках справиться с этой ситуацией, и теперь кажется, что они просто тушат пожар бензином.

Джоэл Эмбиид, сезон-2024/2025 Фото: Stacy Revere/Getty Images

После прошлогоднего разрыва мениска «Филадельфия» решила играть в ва-банк, выбрав самый быстрый и рискованный путь — частичную резекцию, чтобы как можно быстрее вернуть Эмбиида на паркет. Да, это сработало на короткой дистанции, но такие решения редко безнаказанны. И вот результат: всего год спустя звезда уже думает о новой операции. Очевидно, что проблему не решили — её просто прикрыли пластырем, который теперь отклеился.

У «Сиксерс» сейчас раздвоение личности. С одной стороны, они всего в полутора победах от зоны плей-ин, с другой — болтаются среди худших команд лиги с шестым с конца рекордом. Если драфтовая лотерея пройдёт без сюрпризов, они удержат свой пик. И вот дилемма для руководства: биться за призрачный шанс спасти сезон или уже махнуть рукой и готовиться к будущему, ведь даже через плей-ин дорога в плей-офф выглядит, мягко говоря, туманно.

Если смотреть на ситуацию шире, то дело вовсе не в месте «Сиксерс» в таблице, а в том, что на кону — будущее их главной звезды. Эмбиид всегда рвался в бой, даже сквозь боль, но ответственность за его здоровье лежала на команде и медштабе. Вместо того чтобы защитить своего лидера, они не просто позволили ему выйти на паркет — они, по сути, подгоняли его вернуться, даже когда было очевидно, что он далёк от своей лучшей формы.

Ещё прошлой весной, в серии с «Нью-Йорком», было ясно, что он играет на одном колене, но никто не остановил его. Теперь команда пожинает последствия этого решения: он по-прежнему травмирован, не может выйти на свой привычный уровень, а сезон, на который возлагались большие надежды, фактически потерян.

С контрактом на почти $ 250 млн на ближайшие четыре года «Сиксерс» просто не имеют права продолжать играть в русскую рулетку со здоровьем Эмбиида. Пора остановить этот цирк, заняться полноценным лечением и вернуть его на паркет только тогда, когда он будет готов на все сто. Любой другой сценарий — это не просто риск для его карьеры, но и потенциальный крест на всех амбициях клуба, который мечтает о чём-то большем, чем просто участие в плей-офф. Этот сезон «Филадельфии» уже не спасти, но ещё можно спасти центрового. Вопрос в том, сделают ли «Сиксерс» наконец правильный выбор.