«Голден Стэйт» нашёл секретный ингредиент. Их потенциал теперь пугающе реален

«Голден Стэйт» долгое время жил по одному и тому же сценарию: Стефен Карри садится на скамейку — команда начинает тонуть. Контраст между игрой с ним и без него был слишком очевидным. В этом сезоне ситуация стала совсем плачевной: до обмена Джимми Батлера «Уорриорз» умудрились набрать катастрофические «-90» за минуты без Карри в 51 матче.

Но с приходом Батлера всё перевернулось с ног на голову. Теперь «воины» не просто выживают без Карри, а начинают доминировать. За шесть матчей с Джимми «Голден Стэйт» наиграл «+30» в минутках без своего главного игрока, а последняя встреча с «Далласом» лишь подтвердила это. Карри покинул паркет за 3:41 до конца первой четверти при счёте 20:11 — раньше это означало бы, что соперник начнёт подбираться или даже обгонит. Но когда Стеф вернулся в начале второй четверти, «Уорриорз» уже выигрывали 43:23.

Стефен Карри разыгрывающий «Голден Стэйт» «Плюс-минус говорит сам за себя. Раньше мы чувствовали, что должны создать отрыв до того, как я сяду на скамейку, потому что в эти минуты игра становилась хаотичной. Теперь всё иначе».

Секрет перевоплощения кроется не только в появлении Батлера, но и в том, как тренерский штаб перекроил ротацию. Теперь, когда Карри отдыхает, на паркете заправляют Батлер, Дрэймонд Грин, Брэндин Подзиемски и Куинтен Пост. Этот квартет принёс команде стабильность, особенно в защите. За 108 минут совместной игры Батлера, Грина и Подзиемски «Уорриорз» показали «+58» в «плюс-минусе», а их защитный рейтинг составил 98,7. Это уже уровень лучших оборонительных связок в лиге.

Батлер мгновенно стал стержнем защиты. Если раньше «Уорриорз» слишком сильно полагались на гений Карри и Грина, то теперь команда действует куда более слаженно. Например, в игре с «Далласом» Батлер идеально прочитал момент: он подстраховал Подзиемски, который чуть не провалил эпизод, и не дал сопернику забить лёгкие очки. Теперь ошибок меньше, а уверенности — больше. Защитой дело не ограничилось — в нападении тоже произошла революция. Стив Керр теперь миксует Карри с резервистами, превращая его ещё в более смертоносное оружие, а Батлер получает полный карт-бланш на роль главного дирижёра, когда Стеф берёт передышку. Такие перемены явно идут «Голден Стэйт» на пользу.

Ещё один козырь в рукаве — Куинтен Пост. Этот новичок неожиданно стал важным элементом системы благодаря своему убийственному дальнему броску. За 270 минут на паркете он забросил 30 из 72 трёхочковых (41,7%), уверенно врываясь в элиту больших шутеров лиги по статистике на 36 минут. В четвёртых четвертях Стив Керр меняет Карри на Поста, оставляя остальных стартеров. Такой ход позволяет «Уорриорз» держать идеальный баланс между атакой и защитой, одновременно растягивая оборону соперника до предела.

Джимми Батлер и Кайри Ирвинг Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Эти перестановки уже дали плоды: «воины» взяли пять побед в шести матчах с Батлером и впервые с ноября собрали серию из трёх. Теперь их баланс — 30-27, и команда вплотную подобралась к заветной восьмёрке Западной конференции. Машина начинает набирать обороты.

Но как долго это будет работать? Батлеру уже 35, Грин скоро станет ровесником, а Карри стукнет 37 к моменту закрытия текущего окна возможностей. Потянет ли эта компания измотанные четыре раунда плей-офф? История, конечно, помнит примеры возрастных чемпионов, как те же «Сан-Антонио» 2014 года, где Данкану было 38, Джинобили — 37, а Паркеру — 32. Но у той команды была убийственная глубина и безупречно отточенная система. У «Уорриорз» такой роскоши пока не видно.

На данный момент «Голден Стэйт» наконец-то закрыл одну из своих главных болячек — провалы во время отдыха Карри. Если они удержат этот ритм, то не просто ворвутся в плей-офф, но и смогут преподнести сюрприз тем, кто уже списал их со счетов.