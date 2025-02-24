Майкл Джордан должен быть в ужасе от того, во что превратился баскетбол его времени

Рейтинги НБА летят вниз, как неудачный трёхочковый. По данным Front Office Sports, просмотры Матча всех звёзд просели на 13% по сравнению с прошлым годом, а средний телевизионный рейтинг регулярки упал ещё на 5%. Для лиги, которая долгие годы была главным зимним развлечением, это звонкий тревожный колокол. Причины падения интереса запутанны, но главный вопрос на повестке дня — насколько сильно изменилась сама игра.

Современная НБА — это совсем не та лига, что была в 1980-х, 1990-х или даже в начале 2000-х. Главный повод для недовольства — помешательство на дальних бросках. Если в 1985 году трёхочковые составляли всего 4% от всех попыток с игры, то сейчас этот показатель равен уже 42%, по данным Basketball Reference. За последнее десятилетие лига буквально «утонула» в рекордах по количеству и реализации «трёшек», и, судя по всему, этот тренд даже не думает тормозить.

Не все фанаты в восторге от новых реалий. В соцсетях всё чаще обсуждают однообразие атак, исчезновение физической борьбы и таких элементов игры, как средние броски и пост-ап. Например, в недавнем матче «Бостона» с «Нью-Йорком» Хорфорд дважды получил мяч в выгодной позиции под кольцом, но оба раза вместо броска предпочёл отдать передачу за дугу — и оба раза атака завершилась промахом. Такие эпизоды становятся всё более привычными: даже габаритные «большие» всё чаще отказываются от игры под кольцом в пользу бросков из-за дуги.

Мнения на этот счёт разделились. Фанаты «нового баскетбола» восторженно заявляют, что дальние броски выводят нападение на новый уровень, растягивают оборону соперника и открывают дорогу молниеносным атакам. Ярчайший пример — «Голден Стэйт», превративший гениальный дальний огонь Стефа Карри в фундамент своей империи. Но скептики не дремлют: они уверены, что это убило разнообразие в атакующих схемах.

Майкл Джордан, 1993 год Фото: Getty Images

Майкл Джордан, икона универсальности 1990-х, в одном из своих старых интервью чётко дал понять: трёхочковые не его игра. «Ставить всё на дальние броски — значит урезать свой арсенал. Ты меньше идёшь в проход, меньше создаёшь моменты для команды, меньше используешь своё физическое превосходство», — говорил он. В те времена средний бросок и атака в «краске» были основой нападения, но сегодня их влияние заметно потускнело.

Экс-товарищ Джордана по «Чикаго» Стейси Кинг недавно поднял волну, выложив это интервью в соцсети. Под постом разгорелась жаркая дискуссия, и там метко подытожили: «Раньше баскетбол был про комбинации — передачи шли под кольцо, играли на всех участках площадки. А теперь это просто нескончаемый обстрел из-за дуги».

Лига, похоже, не видит в этом тренде никакой беды. Комиссионер Адам Сильвер в интервью ESPN признал, что разговоры о стиле игры идут, но сводить всё к трёхочковым он не собирается. «Мы смотрим на картину шире — на уровень мастерства игроков, разнообразие атак, отклик фанатов. Всё это играет свою роль», — подчеркнул Сильвер.

Адам Сильвер, звёздный уикенд НБА — 2025 Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Сильвер остаётся спокойным и не видит повода для паники. «Игра в отличной форме. В лиге выступают феноменально талантливые игроки, и ставить на них ярлыки вроде «трёхочковый снайпер» или «большой под кольцом» — просто неправильно. Баскетбол меняется, он всегда эволюционировал, и это абсолютно нормально», — отметил он.

Однако статистика намекает на другое. Снижение рейтингов ясно даёт понять: далеко не всем фанатам по душе новая философия игры. Если тренд на трёхочковые продолжит захватывать лигу, НБА может столкнуться с ещё более серьёзным оттоком зрителей. И острый вопрос — как лига собирается отвечать на этот вызов?