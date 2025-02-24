«Заткнись, жирный!» Дончич учит хейтеров смирению и превращает их крики в молчание

Недавний матч между «Лейкерс» и «Денвером» не обошёлся без эмоций — как на паркете, так и за его пределами. Главной фигурой встречи стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, который не только провёл один из лучших матчей в сезоне, но и оказался в центре внимания из-за слов болельщика в его адрес.

Сцена развернулась во второй половине игры: Дончич, прорвавшись через защиту «Денвера», эффектно отправил мяч в корзину, несмотря на контакт с соперником. Уверенный, что фол очевиден, он обратился к судьям, но те проигнорировали его возмущение. Именно в тот момент из первых рядов раздался провокационный крик фаната: «Заткнись, жирный!» Камеры мгновенно это зафиксировали, но сам Лука либо не услышал его, либо решил, что подобное недостойно его внимания.

Видео доступно в телеграм-канале AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Если фанат думал выбить Дончича из колеи, то явно просчитался. Лука продолжил дирижировать игрой «Лейкерс» и стал ключевым архитектором их победы. Итоговая статистика говорит сама за себя: 32 очка (10 из 22 с игры), 10 подборов, семь передач, четыре перехвата и один блок. А четыре из девяти точных трёхочковых лишь укрепили его в статусе главного скорера команды в матче.

Эта победа стала для «Лейкерс» особенно сладкой, ведь «Наггетс» в последние сезоны были для них настоящим камнем преткновения. Разгромный счёт 123:100 добавил команде уверенности и помог закрепиться в верхней части турнирной таблицы.

После игры Дончич оставался спокойным и лаконичным, заявив, что «Лейкерс» идут в правильном направлении и способны бороться за большой результат в этом сезоне. Леброн Джеймс, в свою очередь, отметил, что их взаимодействие на паркете заметно улучшается, а Лука адаптируется к новой системе быстрее, чем кто-либо мог предположить.

Аарон Гордон и Лука Дончич Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Похоже, Дончич отлично понимает значимость текущего этапа своей карьеры. По словам инсайдеров, даже во время перерыва на Матч всех звёзд он продолжал тренироваться, несмотря на возможность отдохнуть. Это лишь подчёркивает его серьёзный настрой и стремление побороться за чемпионство уже в этом сезоне.

Победа вывела «озёрников» на четвёртое место в Западной конференции с рекордом 34-21. Команда явно нацелена на 50 побед в регулярке — рубеж, который они не покоряли с сезона-2019/2020, когда завоевали титул. Чтобы достичь цели, им нужно выиграть 16 из оставшихся 27 матчей, а с нынешней формой это более чем выполнимо.

Долго ждать следующего вызова не придётся — уже в ночь на среду «Лейкерс» сразятся с «Далласом». Матч обещает быть жарким, ведь для Дончича это первый выход против команды, где он провёл всю карьеру в НБА — до недавнего обмена. В «Маверикс» не скрывают разочарования в Луке, а сам он наверняка постарается ответить бывшему клубу яркой игрой. При таком накале страстей встреча точно станет одной из самых громких в ближайшие дни.