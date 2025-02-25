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Джимми Батлер выступил в качестве тренера во время тайм-аута Голден Стэйт в матче с Сакраменто Кингз: как играют Уорриорз, НБА

Батлер что, доску у тренера отобрал? Для «Голден Стэйт» это норма, а не новость
Артемий Берстенев
Батлер что, доску у тренера отобрал?
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У «Уорриорз» пять побед в шести матчах — уже что-то значит.

Когда Джимми Батлер ворвался в ряды «Голден Стэйт», вопрос стоял не в его умении играть — с этим у парня относительно всегда всё на высшем уровне — а в том, как быстро он встроится в давно отлаженную машину. Ведь в команде, где всё крутится вокруг трёхочковых умений Стефена Карри, появление ещё одного альфа-самца могло устроить небольшой переполох. Особенно с учётом того, что в раздевалке давно царит Дрэймонд Грин. Но Батлер не просто нашёл своё место — он с первых же матчей показал, что готов прокачать «Уорриорз» и добавить изюминку в их игру.

Джимми Батлер Подробнее

Один из самых ярких моментов случился во встрече с «Сакраменто». Во время тайм-аута Батлер без лишних церемоний забрал тактическую доску у Керра и начал раздавать указания партнёрам. Со стороны это могло выглядеть дерзко, но для «Уорриорз» — ничего нового: Керр уже давно предпочитает давать игрокам свободу самим придумывать ходы в паузах. Правда, Батлер редко ограничивается простым обсуждением. Он взял инициативу в свои руки, и это говорит о многом.

Видео доступно в телеграм-канале AANBA.

Такой стиль идеально ложится на философию Керра, который верит: игроки должны не просто выполнять команды, а вникать в их суть. Обычно роль «мозгового центра» на паркете берёт на себя Грин, известный своим нестандартным баскетбольным мышлением. Однако теперь у «воинов» появился ещё один «босс», который не боится брать ответственность. И это как нельзя кстати, ведь в последнее время команде явно не хватало стабильности, а успехи всё сильнее зависели от формы Карри. Батлер же добавляет в эту шаткую конструкцию больше порядка и чёткой структуры.

Сразу после своего прихода Джимми не просто заявил о лидерстве, но и моментально навёл порядок в обороне «Уорриорз». До него команда часто путалась на сменах, раздавала соперникам лёгкие очки и слишком сильно полагалась на физуху Грина. Теперь всё по-другому: Батлер не только прикрывает главных снайперов оппонентов, но и вытаскивает сложнейшие эпизоды в персональной защите, страхуя партнёров в нужный момент. Пример? В недавней игре с «Далласом» он грамотно подстраховал Подзиемски, который откровенно провалился в позиционной борьбе, и не дал сопернику пройти к кольцу.

Видео доступно в телеграм-канале AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Батлер уверенно вмешивается и в нападение, меняя привычный расклад. Если раньше вся игра «Уорриорз» крутилась вокруг движения мяча на Карри, то теперь Керр смело экспериментирует с ротациями. Батлер не просто получает больше владений — форвард становится связующим звеном между стартом и скамейкой. Причём он не играет в одно лицо, а делает атаку команды менее читаемой. В последних матчах Керр всё чаще оставляет Карри работать с резервистами, пока Батлер берёт на себя роль главного конструктора атак. Это добавляет вариативности и позволяет «Уорриорз» держать темп под своим контролем.

Главное доказательство того, что Джимми вписался в систему, — результаты. С его приходом «Уорриорз» взяли пять побед в шести матчах, впервые с ноября выдали серию из трёх побед подряд и вплотную подобрались к зоне плей-офф. Сейчас их баланс — 30-27, и команда явно прибавляет. Ещё месяц назад «Голден Стэйт» напоминал коллектив, который просто дотягивает сезон в ожидании летних перестановок. Теперь же всё иначе: с Батлером у руля они не только вернули себе шанс на постсезон, но и готовы бросить вызов тем, кто казался недосягаемым.

Система Керра всегда держалась на доверии к своим бойцам, и Батлер идеально вписывается в эту философию. Однако вопрос теперь не в доверии, а в возможностях: хватит ли у «Уорриорз» огневой мощи, чтобы не просто зацепиться за плей-офф, а рубиться на уровне элиты весь сезон? Батлер — это не волшебник, который решит все проблемы одним щелчком, но его появление уже перевернуло расклады в команде. И иногда ему можно давать тактическую доску.

Подробнее об успехах «Голден Стэйт»:
«Голден Стэйт» нашёл секретный ингредиент. Их потенциал теперь пугающе реален
«Голден Стэйт» нашёл секретный ингредиент. Их потенциал теперь пугающе реален
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