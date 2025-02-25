Евробаскет-2007: сборная России, которая навсегда останется в истории

В последние годы российская культура переживает процесс осмысления себя и своего прошлого. Вспоминаются вечные, значимые и объединяющие всех образы — от народных сказок до патриотических песен. Спорт, будучи важной частью культуры, возможно, играет в сплочении общества даже бо́льшую роль, чем искусство.

В эту тенденцию удачно вписалась недавняя премьера документального фильма «Лучший день», посвящённого триумфу сборной России на чемпионате Европы 2007 года. В съёмках приняли участие ряд игроков той команды, а также её генеральный менеджер Сергей Тараканов.

Фильм начинается с рассказа о подготовительном сборе. Сборная находилась в кризисе, особенно после провала в квалификации к чемпионату мира, что случилось впервые в её истории. Подготовка к Евробаскету длилась 40 дней, но в первый день на базе были всего два игрока — Никита Моргунов и Никита Шабалкин. Остальные подтянулись позже, а Андрей Кириленко присоединился лишь через пару недель, решив взять дополнительное время на отдых и восстановление.

«Кто не умел играть, тот и тренировался с самого начала».

Так охарактеризовал ситуацию Сергей Быков, комментируя ранний приезд двух Никит.

Сергей Быков Фото: Кадр из фильма

Многие игроки сборной тогда переживали непростые времена в карьере. Кириленко конфликтовал с новым тренером «Юты Джаз», Виктор Хряпа почти не выходил на площадку в «Чикаго Буллз», Сергей Моня вернулся в Россию после неудачного опыта в НБА и пытался перезапустить карьеру в «Динамо», а Сергей Быков вообще рисковал пропустить чемпионат Европы из-за укуса неизвестного насекомого.

Атмосфера в команде поначалу была далека от идеальной. Особенно напряжённой оказалась ситуация с Алексеем Саврасенко, единственным чистым центровым в составе. Главный тренер Дэвид Блатт делал ставку на «маленькие» пятёрки и быстрый баскетбол, из-за чего Алексей получал крайне мало игрового времени в товарищеских матчах. Недовольный своим положением, он пригрозил уйти из команды, что вызвало жёсткую реакцию Тараканова — тот был готов отпустить игрока. Однако Блатт, обладая отличными дипломатическими навыками, сумел разрядить обстановку. В итоге Саврасенко остался и сыграл множество ключевых минут на Евробаскете.

Алексей Саврасенко Фото: Кадр из фильма

Никто всерьёз не верил в триумф сборной. Главной задачей было попадание на Олимпиаду, а по котировкам букмекеров россияне не входили в число главных фаворитов. В золото не слишком верила и сама РФБ — премиальные были обещаны только за серебро и бронзу.

Однако с первых матчей команда начала развеивать сомнения. На групповом этапе Россия одержала три уверенные победы подряд, обыграв Сербию, Грецию и Израиль. Именно тогда, по словам игроков, в команде появилась настоящая уверенность. Они осознали, что в одном отдельно взятом матче могут победить любого соперника, независимо от уровня состава. Даже поражение на втором этапе от Испании не изменило настрой. Напротив, игроки были уверены, что при следующей встрече смогут взять реванш, поскольку уже поняли, какие ошибки нужно исправить.

Затем последовали победы над Португалией и Хорватией, которые гарантировали России выход в четвертьфинал. Там ждала Франция — исторически неудобный соперник, известный своим жёстким, вязким стилем игры. Команда могла сыграть расчётливо, специально проиграв один матч на втором этапе и получив более удобного оппонента в плей-офф, но настрой был совершенно иной: побеждать в каждой игре. В фильме баскетболисты подробно рассказывают о своём менталитете, и становится очевидно, почему эта сборная сумела добиться такого успеха.

Тони Паркер после поражения в матче с Россией Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Четвертьфинал — роковая стадия. Победа выводит в полуфинал, автоматически даёт путёвку на Олимпиаду и гарантирует борьбу за медали. Поражение лишает всего, оставляя команду в матчах за пятое-восьмое места. Разница колоссальная. Сам матч с Францией выдался невероятным триллером: 16 смен лидера, восемь раз на табло был ничейный счёт. Настоящий «клатч» на протяжении всех 40 минут.

Кульминация — за три с небольшим минуты до конца основного времени Кириленко получает пятый фол и покидает площадку. А ведь он безоговорочный лидер сборной. Но команда не растерялась: остальные собрались и довели матч до победного конца. Позже Андрей признавался, что именно в тот момент понял — он не обязан в одиночку тащить сборную в каждом эпизоде. Рядом были парни, которые тоже могли взять игру на себя.

Алексей Саврасенко недоволен действиями игроков сборной Литвы Фото: Кадр из фильма

В полуфинале россиянам предстояла встреча с Литвой. Кириленко признавался, что всегда уважал эту команду, но лично для него матчи с прибалтами не казались сложными — литовцы любили играть в открытый баскетбол, что было на руку нашей сборной. Слова Андрея подтвердились на деле: Россия уверенно победила, хотя Шарунас Ясикявичюс пытался провоцировать наших игроков как мог. Саврасенко даже не выдержал и схлопотал технический фол за эмоции.

И вот сборная России в финале. Никто не верил, что это возможно. Однако отношение к нам оставалось снисходительным: да, молодцы, но против Испании шансов нет. Это был домашний турнир для испанцев, а их состав казался запредельным — в расцвете сил находился Пау Газоль, лидеры команды играли в НБА. Игроки вспоминали, как по приезде на арену увидели двухэтажный автобус, заготовленный для чемпионского парада сборной Испании.

Золотая медаль ЧЕ-2007 Фото: Кадр из фильма

Сам финал начался тяжело. Хозяева быстро вышли вперёд и повели с разницей в 12 очков. Однако за три минуты до большого перерыва Дэвид Блатт сделал неожиданный ход — выпустил на площадку молодого Антона Понкрашова, который почти не играл весь турнир. У него была одна задача: сдержать Хосе Кальдерона, который уже успел реализовать пять трёхочковых. И Антон справился. Более того, он начал приносить пользу и в атаке. Отставание в счёте начало стремительно сокращаться.

За две минуты до финальной сирены испанцы вели «+5». Но дальше они не набрали ни одного очка — россияне заперли соперника сумасшедшей защитой. Ну а концовку вы, конечно, помните: решающий бросок Джей Ар Холдена и промах Пау Газоля на последней секунде. В фильме игроки подробно вспоминают этот момент: как Захар Пашутин сначала хотел сам атаковать, однако в последний момент вернул мяч Холдену; как Кириленко поскользнулся перед ключевым эпизодом; как Сергей Моня, неожиданно вышедший на площадку, бросился на Газоля и помешал его броску.

Сергей Быков дарит свою золотую медаль Антону Понкрашову Фото: Кадр из фильма

Этот фильм вызывает мощные эмоции. Я смотрел тот чемпионат ещё ребёнком, не будучи большим фанатом баскетбола, но переживал невероятно. А последние минуты финала до сих пор стоят перед глазами. Та победа сборной России стала началом целой эпохи: в течение года после триумфа в Мадриде наши спортсмены добились исторических успехов и в футболе, и в хоккее, и в других видах спорта.

После распада СССР многие российские спортивные школы переживали упадок. Традиции были сильны, но не хватало денег и инфраструктуры. К концу 2000-х, на волне общего подъёма страны, наш спорт достиг своего пика — как потом оказалось, последнего на долгие годы. Когда мы снова испытаем подобное, неизвестно, особенно с учётом продолжающейся изоляции. Однако верить нужно. Ведь иначе зачем всё это смотреть?