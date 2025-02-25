Голдин может стать гражданином США? Рассказываем о будущей жене российского баскетболиста

Кажется, российский баскетболист Владислав Голдин преуспевает в США по всем фронтам. Он стал одним из лидеров университета Мичиган, куда перешёл в преддверии нынешнего сезона из Флоридского Атлантического университета. А параллельно активно обустраивает личную жизнь. После недавнего матча с Мичиганским государственным университетом за первое место в конференции Big-10 Влад сделал предложение своей девушке Кэмрин Воглер и услышал заветное да.

Воглер тоже спортсменка. Пара вместе уже 2,5 года, а познакомились они как раз во Флориде, откуда Голдин перебрался в Мичиган. Влад, как уже упоминалось выше, выступал за местную баскетбольную команду, а Кэмрин играла в волейбол. Они познакомились в библиотеке кампуса, хотя Голдин туда заглянул не занятий ради. «Я просто прогуливался, потому что на улице было слишком жарко», — говорил о первой встрече Влад.

Решение о предложении созрело неожиданно. Изначально план Влада заключался в другом. Россиянин приготовил кольцо для субботы, но в пятницу решил, что время пришло: «Я понял, что не имеет значения, выиграем мы или проиграем. Это нечто большее, чем баскетбол. Просто увидел её невероятную энергетику. Она выглядела великолепно. Зачем ждать до завтра? Вот я и передумал и решил действовать». Команда Влада в пятницу в итоге проиграла. Но Голдина это не выбило из колеи. Спортсмен, как и положено, пообщался с прессой в рамках послематчевых интервью, а после опустился на колено, чтобы сделать предложение руки и сердца. Воглер к радости всех присутствовавших, а главное — самого Влада, ответила да.

Владислав Голдин (справа), сезон-2024/2025 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Свои планы Голдин держал в строгом секрете. О намерении сделать предложение, как отмечают некоторые местные СМИ, не знали даже его родители. Однако сейчас о предстоящей свадьбе русского и американки в Штатах, кажется, известно всем. Заметки о смелом шаге Влада появились во многих газетах и на ведущих спортивных сайтах США: Sports Illustrated, Yahoo! Sports, USA TODAY. Одна из задумок сейчас заключается в том, чтобы сыграть свадьбу в Европе. Но едва ли молодожёны там останутся. Голдин наверняка попробует найти себе клуб в НБА, например, через Летнюю лигу, если не через предстоящий драфт. При этом нельзя не отметить преимущества, которые может получить спортсмен за счёт брака с Кэмрин.

Воглер — американка. И по законам США Голдин после брака будет иметь право претендовать на местное гражданство: однако этот процесс не автоматический — ему нужно будет прожить в США определённое время, подать заявление и пройти собеседование. При этом российским болельщикам расстраиваться не стоит. Влад в любом случае сможет выступать за сборную родной страны. В своё время паспорт США получал и легенда российского баскетбола Андрей Кириленко. Есть американское гражданство у хоккеиста Евгения Малкина, и оно не мешало ему выступать за сборную России. Главное для Влада — пробиться в НБА. Этот вызов у него ещё впереди. Но как знать, быть может, свою главную задачу он уже выполнил, услышав от избранницы да. Пожелаем ему удачи на дальнейшем пути и просто порадуемся за нашего спортсмена.