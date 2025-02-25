У Вембаньямы тромбоз. У кого в спорте был ещё такой диагноз и что с ними стало?

Новость, пришедшая вечером 20 февраля, относится к тем, в которые не сразу поверишь. Но Шэмс Чарания, как правило, не шутит. Не пошутил инсайдер и в этот раз. Центровой «Сан-Антонио Спёрс», а по совместительству главный проспект современного баскетбола Виктор Вембаньяма выбыл до конца сезона из-за тромбоза глубоких вен правого плеча. На данный момент нет однозначного ответа относительно сроков восстановления 21-летнего спортсмена, но, к счастью для болельщиков «Сан-Антонио» и ценителей баскетбола в целом, команда Вембаньямы смотрит в будущее с оптимизмом, веря, что игрок появится на паркете со старта следующего сезона. Получится ли у Виктора оправдать ожидания «шпор», однозначно не скажут, наверное, даже медики. Однако получить примерное представление о сроках возращения француза мы всё же можем.

Тромбозы глубоких вен в медицинской практике, к сожалению, не редкость. Это патологическое состояние, которое характеризуется образованием тромбов в глубоких венах. Чаще всего встречается в нижних конечностях и, как правило, диагностируется у людей в возрасте, но, как показал случай с Вемби, поражает даже очень молодых атлетов. Насколько опасен этот недуг и какие перспективы ожидают того, кто его перенёс, рассказать помогут примеры тех спортсменов, которые сталкивались с ним раньше. Кто-то вернулся в большую игру без особых проблем. Кто-то был вынужден завершить карьеру. О них и поговорим.

Брэндон Ингрэм

Леброн Джеймс и Брэндон Ингрэм, сезон-2018/2019 Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Кажется, аналогия между Вембаньямой и Ингрэмом практически прямая. Брэндону диагностировали тромбоз глубоких вен правого плеча в марте 2019 года, из-за чего он пропустил оставшуюся часть сезона-2018/2019. В то время лёгкому форварду было 22 года. Болезнь не помешала молодому спортсмену вернуться на площадку уже в следующем сезоне. Правда, начинал он его уже не в «Лос-Анджелес Лейкерс», а в «Нью-Орлеан Пеликанс». Перенесённый недуг не подкосил баскетболиста. Если в сезоне-2018/2019 в среднем за матч он набирал 18,3 очка при 5,1 подбора и 3,0 передачи, то в следующем показал рекордные на тот момент в своей карьере показатели: 23,8 очка, 6,1 подбора и 4,2 передачи. В том же сезоне он был назван самым прогрессирующим игроком НБА и получил единственное на данный момент приглашение на Матч всех звёзд. А не так давно Ингрэм заключил выгодный контракт со своим новым клубом «Торонто Рэпторс» — три года и $ 120 млн.

Крис Бош

Крис Бош, сезон-2015/2016 Фото: Al Bello/Getty Images

Для Криса Боша всё закончилось, к сожалению, не так, как он того хотел. Двукратный чемпион НБА и 11-кратный участник Матча всех звёзд является одним из самых известных примеров того, как сгустки крови могут поставить крест на успешной карьере и похоронить надежду на новые титулы и награды. Всё началось в феврале 2015 года, когда у Криса диагностировали лёгочную тромбоэмболию (закупорка сосуда сгустком крови). Баскетболист пропустил остаток сезона, но уже в следующем был в строю. Правда, ненадолго. Ситуация повторилась, когда очередной тромб у спортсмена нашли в бедре. «Майами Хит» опять отправил Боша отдыхать, несмотря на то что сам он рьяно рвался в бой. Увы, больше на паркет Крис так и не вышел, завершив карьеру по медицинским показаниям.

Андерсон Варежао

Андерсон Варежао, сезон-2016/2017 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Бразильский центровой столкнулся с опасным недугом в январе 2013 года. Тогда Варежао выступал за «Кливленд Кавальерс». Почувствовав боль в груди и некоторые прочие неприятные симптомы, он вовремя сообщил о проблеме медицинскому персоналу «Кливленда». В результате у Андерсона обнаружили тромб в лёгких. К счастью, операция прошла успешно, баскетболист смог вернуться на площадку уже в следующем сезоне и успешно продолжил карьеру. Варежао провёл ещё несколько сезонов в НБА и на родине в Бразилии, прежде чем окончательно повесить кроссовки на гвоздь в 2021 году.

Осар Томпсон

Осар Томпсон, сезон-2024/2025 Фото: Luke Hales/Getty Images

Как и Вембаньяма, Томпсон столкнулся с тромбом в 21-летнем возрасте. В марте 2024 года Осар был вынужден досрочно завершить сезон. Но успешно вернулся в строй уже осенью. Спортсмен отсутствовал восемь месяцев, но форму не растерял. 9,4 очка, 5,0 подбора и 2,2 передачи — для 22-летнего парня, вернувшегося после опасного недуга, вполне себе ничего.

Мирза Телетович

Мирза Телетович, сезон-2017/2018 Фото: Stacy Revere/Getty Images

Босниец Мирза Телетович проводил в НБА третий сезон, когда в январе 2015-го ему диагностировали тромбоэмболию лёгочной артерии. Мирза пожаловался на одышку, а после обследования узнал, что в лёгкие закралось несколько сгустков крови. Телетович не появлялся на паркете до конца сезона и вернулся в строй уже в следующем. Однако в декабре 2017 года в лёгких 32-летнего баскетболиста в очередной раз нашли тромбы. Через несколько месяцев «Милуоки Бакс» расторг с ним контракт, а в сентябре того же года Мирза принял решение завершить карьеру.

Серена Уильямс

Серена Уильямс, US Open — 2011 Фото: Nick Laham/Getty Images

Поражал серьёзный недуг не только баскетболистов, но и атлетов из других видов спорта. Один из самых известных случаев произошёл с прославленной американской теннисисткой Сереной Уильямс. В начале 2011 года Серене диагностировали лёгочную эмболию. В обоих лёгких теннисистки врачи обнаружили множество сгустков крови, однако это не помешало ей взять ракетку в руки в том же году и даже дойти до финала US Open. После спортсменка выиграла множество наград и завершила карьеру относительно недавно — в 2022 году.

Сара Франклин

Сара Франклин, сезон-2024/2025 Фото: Steven Branscombe/Getty Images

Довольно резонансный для американского студенческого волейбола случай произошёл с Сарой Франклин. В июне 2023 года 21-летняя девушка, подавшая большие надежды, перенесла семичасовую операцию. У спортсменки обнаружили сгустки крови в правом предплечье, а после выявили другие проблемы, связанные с кровообращением. К счастью, Сара выздоровела и смогла вернуться в любимый спорт.

Как в итоге всё сложится у Вембаньямы, мы узнаем довольно скоро. Медицина шагнула далеко вперёд, и тромбозы, как видно из примеров выше, в большинстве случаев всё-таки поддаются успешному лечению. Виктор — главный талант современного баскетбола, и на его лечение клуб и лига в случае необходимости бросят все силы. Пожелаем ему успешного возвращения в строй. Хочется верить, что на площадке молодого француза мы увидим уже в следующем сезоне.