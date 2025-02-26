Когда россиянин — мозг и душа. Команда Егора Дёмина получила признание в США

В NCAA все команды уже вышли на финишную прямую. Например, университету Бригама Янга (BYU) осталось провести четыре игры в регулярном чемпионате, а после всех ждёт самое интересное — так называемое «Мартовское безумие». Команда учебного заведения из города Прово, штат Юта, интересует нас во многом лишь потому, что за него выступает россиянин Егор Дёмин, который высоко котируется в предварительных версиях драфта НБА 2025 года. Мы продолжаем освещать путь нашего таланта в лучшую лигу мира.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Прошлая неделя для BYU и Дёмина получилась выдающейся! Университет Бригама Янга не просто обыграл одну из самых известных учебных программ в NCAA — «Канзас Джейхоукс», но и разгромил оппонента со счётом 91:57. Егор набрал наименьшее количество очков в стартовой пятёрке — семь, но в той встрече он отвечал за доставку мяча партнёрам. Его пять передач — второй лучший результат в команде после Даллина Холла (8). BYU победил культового соперника, хоть и с большими проблемами в последнее время.

А вот у кого не было никаких проблем, так это у университета Аризоны, который в этом сезоне уже побеждал университет Бригама Янга со счётом 85:74. Дома «дикие кошки» должны были вообще не почувствовать сопротивления BYU, однако именно за непредсказуемость мы и любим спорт. Дёмин и его команда с первых минут вцепились в игру зубами, не ослабив хватку до самого конца. Концовка получилась довольно спорной, тем не менее победа ушла в руки номинальному аутсайдеру — 96:95.

Егор показал себя во всей красе — 13 очков (третий показатель в своей команде), два подбора и восемь передач (лучший в матче). Если раньше к нему были вопросы с точки зрения эффективности бросков, то в том матче он показал, что готов шикарно проявлять себя даже в играх с топовыми соперниками. Он реализовал 6 из 11 бросков с игры. К тому же оформил самый красочный момент в матче — отправил в цель «трёшку» с логотипа.

В итоге на прошлой неделе BYU одержал две победы над командами из национального рейтинга NCAA — 25 лучших университетов лиги. Канзас на тот момент занимал 23-ю строчку, а Аризона — 19-ю. После такого успеха учебное заведение с Дёминым во главе попало на 25-е место в обновлённом рейтинге. Сейчас сразу три россиянина вместе со своими командами находятся в топе — «Клемсон Тайгерс» с Виктором Лахиным занимает 13-ю строчку, «Мичиган Вулверинз» с Владиславом Голдиным — 15-ю и Дёмин с BYU замыкает рейтинг, находясь на 25-м месте.

27 февраля в 5:30 мск BYU предстоит сыграть с университетом штата Аризона. «Солнечные дьяволы» уже встречались с Дёминым и компанией в этом сезоне и тогда проиграли со счётом 56:76. В матче с этой командой Егор показал себя не лучшим образом — четыре очка (два из восьми с игры) и пять потерь, хоть и был лучшим по передачам — семь. Настало время вернуть должок? Тогда россиянин только отошёл от травмы, полученной по ходу сезона, поэтому не был готов на 100%. Сейчас же никаких проблем нет, и Дёмин вместе со своей командой рвёт и мечет в матчах с топами конференции Big 12.

Егор Дёмин Фото: x.com/BYUMBB

Ещё одним соперником на этой неделе станет университет Западной Вирджинии. Команды совсем недавно играли между собой в чемпионате — 12 февраля. BYU с небольшим преимуществом одержал победу — 73:69. В той встрече Егор был лучшим по результативности — 16 очков, добавив к этому три подбора и две передачи. Новое противостояние намечено на 2 марта и начнётся в 6:00 мск. В обоих предстоящих матчах подопечные Кевина Янга является фаворитами. С огромной долей вероятности победа достанется BYU, но в NCAA может произойти всё что угодно, поэтому нельзя заранее списывать соперников со счётов.

Результаты команды на высоте, Дёмин в топовой форме, показывая, что не зря входит в число 15 лучших игроков драфта 2025 года — что ещё нужно для того, чтобы посмотреть за концовкой сезона в NCAA? Если BYU победит в двух встречах на этой неделе, то команда россиянина должна будет оказаться в «Мартовском безумии». Потому что отборочная комиссия попросту не сможет пройти мимо университета, находящегося в топ-25 национального рейтинга. До конца сезона остаётся совсем ничего, но, как мы знаем, Егор не из тех, кто останавливается на полпути.

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