Лука Дончич передал бывшей команде открытку с подписью: «С любовью, месть»

Матч между «Лейкерс» и «Далласом» был не просто очередной строчкой в расписании регулярки — это была битва с огоньком. Лука Дончич, впервые выйдя на паркет против своей бывшей команды в новой «пурпурной» форме, явно был мотивирован показать, что в «Лос-Анджелесе» он по-прежнему игрок топ-уровня. В итоге матч оправдал ожидания: «Лейкерс» забрали победу со счётом 107:99, а Дончич оформил свой первый трипл-дабл в новом клубе, записав на счёт 19 очков, 15 подборов и 12 передач.

Матч начался на заоблачной скорости — «Лейкерс» сразу же рванули вперёд, навязывая свой темп. Лука не заставил себя ждать и мгновенно вошёл в игру, удивив несколькими сложными попаданиями. Когда Ирвинг дважды размочил кольцо дальними бросками, Лука хладнокровно ответил своим трёхочковым, а после второго подряд попадания с периметра бросил вызывающий взгляд в сторону скамейки «Далласа». Накал страстей в этом противостоянии был неизбежен.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лейкерс» хладнокровно штамповали очки с приличным процентом попаданий, в то время как «Маверикс» откровенно буксовали в атаке. Но Кайри не давал своей команде упасть, а появление Клэя Томпсона внесло свежую искру в нападение гостей. Томпсон тут же отметился точным броском, однако защита «Далласа» всё ещё не успевала за филигранным розыгрышем мяча «озёрников». Во второй четверти Остин Ривз и Далтон Кнехт сразу задали тон игре. Кнехт появился на паркете и тут же зарядил «трёху», а затем эффектно завершил молниеносный отрыв данком после шикарного паса от Ривза. Параллельно Хатимура продолжал доминировать в дуэли с Максом Кристи, на этот раз изящно разобравшись с ним в «краске».

К середине второй четверти «Лос-Анджелес» притормозил, чем тут же воспользовался «Даллас». Гости начали прибавлять в нападении, находя свободные броски, а их защита наконец-то разобралась с заслонами хозяев. Но за пару минут до большого перерыва Вандербилт хладнокровно зарядил трёхочковый из угла, а сразу после этого Дончич выдал передачу, от которой арена ахнула, — мяч идеально дошёл до Ривза, который спокойно положил дальний. «Маверикс» попытались навязать борьбу, но, несмотря на их рывок, «Лейкерс» всё равно ушли на перерыв с комфортной плюсовой восьмёркой — 59:51.

В третьей четверти «Маверикс» начали диктовать свои условия. Защита гостей стала жёстче, а нападение «Лейкерс» заметно сбавило обороты. Дончич взял на себя роль дирижёра, раздавая передачи на партнёров, но сам отступил в тень, редко бросая по кольцу. Зато Томпсон, тихий в первой половине, внезапно взорвался, выдав серию точных трёхочковых. Это моментально вынудило тренеров «озёрников» остановить игру и собрать экстренное совещание.

Пи Джей Вашингтон, Макс Кристи и Лука Дончич Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

После тайм-аута хозяева попытались вернуть контроль над игрой, но «бродяги» уже шли на всех парах. Отрыв сократился до пяти очков, и каждый раз, когда «Лейкерс» делали рывок, гости тут же отвечали. Вандербилт зарядил второй трёхочковый за встречу и что-то оживлённо обсуждал с Энтони Дэвисом, наблюдавшим за матчем с трибуны. Однако защита хозяев всё также позволяла игрокам «Далласа» раз за разом находить свободные позиции на дуге. Итог — к концу третьей четверти «Лейкерс» едва удерживали преимущество в одно очко — 78:77.

Начало четвёртой четверти ознаменовалось фирменным броском Леброна с отклонением и эффектным блоком от Хейза. Ошибки посыпались с обеих сторон, и игра на время превратилась в суматоху. Именно Томпсон прервал эту паузу, отправив трёхочковый в кольцо. Хотя «Лейкерс» прибавали в защите, их нападение продолжало буксовать, оставляя игру на грани.

Ривз зажёг трибуны шикарным аллей-упом на Хейза, добавив искры в игру хозяев. Здесь же он выдал точнейший пас через всю площадку на Леброна, который без проблем положил два очка. Но Томпсон решил, что это его момент, и молниеносно ответил двумя дальними попаданиями подряд, выровняв счёт и заставив «Лейкерс» задуматься. Развязка наступила в последние две минуты. Леброн и Дончич показали мастер-класс: сначала Джеймс выстрелил из-за дуги после их совместной комбинации, вернув «Лейкерс» лидерство, а затем Лука прорвался в «краску», заработал два очка и тут же выдал шикарный ассист на Леброна, завершившего атаку мощным данком.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ирвинг сделал последнюю попытку спасти «Даллас», забив важный трёхочковый и сократив разницу до одного броска, но уже в следующем эпизоде Финни-Смит попал с фолом, а Хатимура, перехватив мяч после ошибки Кайри, эффектно завершил быстрый прорыв. После этого «Лейкерс» окончательно закрыли вопрос о победителе. Эта игра доказала: Дончич уже стал ключевым игроком в новой системе. Его 19 очков, филигранные передачи и неожиданная жёсткость в защите выделяли его на фоне всех остальных. Леброн же напомнил, что в клатче он по-прежнему король. «Лейкерс» не сбавляют обороты в гонке за вершину, впереди у них матч с «Миннесотой», где интриги точно будет не меньше.