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НБА, Лос-Анджелес Лейкерс — Даллас Маверикс, 107:99: Лука Дончич оформил трипл-дабл из 19 очков, результат 26 февраля 2025

Лука Дончич передал бывшей команде открытку с подписью: «С любовью, месть»
Артемий Берстенев
Лука Дончич отомстил своей бывшей команде
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Словенец и «Лейкерс» преподали «Далласу» урок, которого они не забудут.

Матч между «Лейкерс» и «Далласом» был не просто очередной строчкой в расписании регулярки — это была битва с огоньком. Лука Дончич, впервые выйдя на паркет против своей бывшей команды в новой «пурпурной» форме, явно был мотивирован показать, что в «Лос-Анджелесе» он по-прежнему игрок топ-уровня. В итоге матч оправдал ожидания: «Лейкерс» забрали победу со счётом 107:99, а Дончич оформил свой первый трипл-дабл в новом клубе, записав на счёт 19 очков, 15 подборов и 12 передач.

Главные интриги матча:
«Лука не ожидал этого». Новицки смотрит на «Даллас» и, кажется, не верит своим глазам «Лука не ожидал этого». Новицки смотрит на «Даллас» и, кажется, не верит своим глазам
«Даллас», вы серьёзно? Как уничтожить репутацию клуба одним кликом по кнопке «публиковать»
Фото
«Даллас», вы серьёзно? Как уничтожить репутацию клуба одним кликом по кнопке «публиковать»
«Заткнись, жирный!» Дончич учит хейтеров смирению и превращает их крики в молчание
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«Заткнись, жирный!» Дончич учит хейтеров смирению и превращает их крики в молчание

Матч начался на заоблачной скорости — «Лейкерс» сразу же рванули вперёд, навязывая свой темп. Лука не заставил себя ждать и мгновенно вошёл в игру, удивив несколькими сложными попаданиями. Когда Ирвинг дважды размочил кольцо дальними бросками, Лука хладнокровно ответил своим трёхочковым, а после второго подряд попадания с периметра бросил вызывающий взгляд в сторону скамейки «Далласа». Накал страстей в этом противостоянии был неизбежен.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лейкерс» хладнокровно штамповали очки с приличным процентом попаданий, в то время как «Маверикс» откровенно буксовали в атаке. Но Кайри не давал своей команде упасть, а появление Клэя Томпсона внесло свежую искру в нападение гостей. Томпсон тут же отметился точным броском, однако защита «Далласа» всё ещё не успевала за филигранным розыгрышем мяча «озёрников». Во второй четверти Остин Ривз и Далтон Кнехт сразу задали тон игре. Кнехт появился на паркете и тут же зарядил «трёху», а затем эффектно завершил молниеносный отрыв данком после шикарного паса от Ривза. Параллельно Хатимура продолжал доминировать в дуэли с Максом Кристи, на этот раз изящно разобравшись с ним в «краске».

К середине второй четверти «Лос-Анджелес» притормозил, чем тут же воспользовался «Даллас». Гости начали прибавлять в нападении, находя свободные броски, а их защита наконец-то разобралась с заслонами хозяев. Но за пару минут до большого перерыва Вандербилт хладнокровно зарядил трёхочковый из угла, а сразу после этого Дончич выдал передачу, от которой арена ахнула, — мяч идеально дошёл до Ривза, который спокойно положил дальний. «Маверикс» попытались навязать борьбу, но, несмотря на их рывок, «Лейкерс» всё равно ушли на перерыв с комфортной плюсовой восьмёркой — 59:51.

В третьей четверти «Маверикс» начали диктовать свои условия. Защита гостей стала жёстче, а нападение «Лейкерс» заметно сбавило обороты. Дончич взял на себя роль дирижёра, раздавая передачи на партнёров, но сам отступил в тень, редко бросая по кольцу. Зато Томпсон, тихий в первой половине, внезапно взорвался, выдав серию точных трёхочковых. Это моментально вынудило тренеров «озёрников» остановить игру и собрать экстренное совещание.

Пи Джей Вашингтон, Макс Кристи и Лука Дончич

Пи Джей Вашингтон, Макс Кристи и Лука Дончич

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

После тайм-аута хозяева попытались вернуть контроль над игрой, но «бродяги» уже шли на всех парах. Отрыв сократился до пяти очков, и каждый раз, когда «Лейкерс» делали рывок, гости тут же отвечали. Вандербилт зарядил второй трёхочковый за встречу и что-то оживлённо обсуждал с Энтони Дэвисом, наблюдавшим за матчем с трибуны. Однако защита хозяев всё также позволяла игрокам «Далласа» раз за разом находить свободные позиции на дуге. Итог — к концу третьей четверти «Лейкерс» едва удерживали преимущество в одно очко — 78:77.

Начало четвёртой четверти ознаменовалось фирменным броском Леброна с отклонением и эффектным блоком от Хейза. Ошибки посыпались с обеих сторон, и игра на время превратилась в суматоху. Именно Томпсон прервал эту паузу, отправив трёхочковый в кольцо. Хотя «Лейкерс» прибавали в защите, их нападение продолжало буксовать, оставляя игру на грани.

Ривз зажёг трибуны шикарным аллей-упом на Хейза, добавив искры в игру хозяев. Здесь же он выдал точнейший пас через всю площадку на Леброна, который без проблем положил два очка. Но Томпсон решил, что это его момент, и молниеносно ответил двумя дальними попаданиями подряд, выровняв счёт и заставив «Лейкерс» задуматься. Развязка наступила в последние две минуты. Леброн и Дончич показали мастер-класс: сначала Джеймс выстрелил из-за дуги после их совместной комбинации, вернув «Лейкерс» лидерство, а затем Лука прорвался в «краску», заработал два очка и тут же выдал шикарный ассист на Леброна, завершившего атаку мощным данком.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ирвинг сделал последнюю попытку спасти «Даллас», забив важный трёхочковый и сократив разницу до одного броска, но уже в следующем эпизоде Финни-Смит попал с фолом, а Хатимура, перехватив мяч после ошибки Кайри, эффектно завершил быстрый прорыв. После этого «Лейкерс» окончательно закрыли вопрос о победителе. Эта игра доказала: Дончич уже стал ключевым игроком в новой системе. Его 19 очков, филигранные передачи и неожиданная жёсткость в защите выделяли его на фоне всех остальных. Леброн же напомнил, что в клатче он по-прежнему король. «Лейкерс» не сбавляют обороты в гонке за вершину, впереди у них матч с «Миннесотой», где интриги точно будет не меньше.

НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 99
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Ривз - 20, Дончич - 19, Хатимура - 15, Вандербилт - 8, Хэйс - 8, Кнехт - 5, Винсент - 2, Финни-Смит - 2, Гудвин - 1, Реддиш, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Томпсон - 22, Кристи - 10, Маршалл - 9, Динвидди - 9, Экзам - 8, Эдвардс - 4, Пауэлл - 2, Харди, Проспер, Браун, Уильямс, Вашингтон, Келли
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