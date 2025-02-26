НБА в панике от ставок на провал игроков. Сколько гнилья ещё осталось внутри лиги?

В США разразился один из самых громких баскетбольных скандалов последних лет. Правительственные агенты взяли под стражу Шейна Хеннена — человека, которого называют мозгом масштабной аферы с подделкой игровых результатов в НБА. По версии следствия, его команда зарабатывала миллионы, играя на ставках с помощью инсайдерской информации и манипулируя выступлениями баскетболистов.

Главным действующим лицом этого скандала стал экс-форвард «Торонто» Джонтей Портер, который намеренно сливал свою статистику, чтобы ставки на его «провальные» игры срабатывали. Итог — пожизненная дисквалификация от НБА, но этот случай, похоже, лишь верхушка айсберга, и последствия могут ударить куда сильнее.

По данным Sports Illustrated, в поле зрения следствия попал защитник «Майами Хит» Терри Розир. Ещё в 2023 году НБА заметила подозрительные всплески ставок, связанных с его игрой, однако тогда дело замяли за отсутствием доказательств. Теперь же федеральные агенты копают глубже — и это может обернуться новыми обвинениями. По данным Министерства юстиции США, Хеннен был не один. Следствие утверждает, что у него было как минимум пять сообщников, но их личности пока держат в тайне. Сейчас Хеннен пытается договориться со следствием, однако в ближайшее время ему могут влепить обвинения в заговоре, мошенничестве и отмывании денег.

Этот случай взорвал букмекерский мир и спровоцировал жаркие споры. Обсуждается радикальная мера — полный запрет ставок на «андеры» в индивидуальной статистике игроков, ведь именно этот рынок оказался самым уязвимым для махинаций. Для беттинговой индустрии это был бы беспрецедентный шаг, но пока вопрос завис в воздухе.

Прошлое Хеннена стало отдельной темой для обсуждения. Как выяснилось, его криминальная карьера стартовала ещё в 2007 году с обвинений в мошенничестве, связанном с азартными играми. Затем в его «послужной список» добавились нападение, хранение наркотиков и нарушение условий пробации. А в 2009 году Хеннен угодил за решётку за продажу кокаина, получил 30 месяцев тюрьмы и вышел под строгий надзор. В 2016 году Хеннен пытался выкрутиться и досрочно снять испытательный срок, прикрываясь проблемами со здоровьем. Но правда быстро всплыла: он регулярно нарушал условия пробации, тайно уезжал из штата и разгуливал с внушительными пачками наличных.

НБА активно работает с федеральными агентами, а теперь под ударом оказался и студенческий баскетбол. В центре внимания — два игрока Фресно Стэйт, которых уже отстранили на время расследования. Связаны ли они с махинациями Хеннена, пока неясно, однако запахло новым скандалом. Эта ситуация может заставить НБА пересмотреть свою политику в отношении ставок. Главный вопрос теперь — насколько глубоко схема проникла в лигу и как сильно она могла повлиять на результаты матчей. Одно ясно: НБА и букмекеры сделают всё, чтобы прикрыть такие лазейки раз и навсегда.