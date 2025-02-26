Леброн и Бронни устроили аварию и нагло скрылись? Чем грозит Джеймсам судебное дело

Леброн Джеймс и его сын Бронни оказались в центре судебной драмы, связанной с автомобильной аварией, якобы произошедшей в 2022 году в округе Лос-Анджелес. Иск против них был подан в октябре 2024-го, но король баскетбола и его наследник уверенно отрицают все обвинения, не собираясь сдаваться без боя.

По материалам дела, Эйприл Алманза Лопес и Киара Рэй МакГиллен уверяют, что авто Джеймсов протаранило их машину, оставив серьёзные повреждения. Более того, они заявляют о травмах, которые потребовали лечения, и настаивают на компенсации, сумму которой пока держат в тайне. Судебная драма тут же попала под прицел СМИ, подогревая интерес к громкому делу.

Согласно данным TMZ Sports, Леброн и Бронни в своих официальных заявлениях чётко дают понять: обвинения против них — полный бред. Они уверяют, что никаких правил не нарушали и к инциденту отношения не имеют. Пока детали аварии, включая причины столкновения и степень вины, окутаны туманом, однако Джеймс-старший с сыном явно не собираются сдаваться.

Бронни Джеймс и Леброн Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Примечательно, что иск против Леброна и Бронни подали именно 23 октября — в день их исторического дебюта в НБА как отца и сына в составе одной команды. Тогда они вместе вышли на паркет за «Лейкерс» против «Миннесоты» и отпраздновали победу со счётом 110:103. Бронни провёл всего три минуты на площадке, но этот момент стал символичным — наследник легенды официально разделил с ним славу на баскетбольной арене.

Леброн Джеймс назвал совместный выход с сыном на паркет моментом, который он запомнит на всю жизнь. Но радость исторического вечера подпортила новость о судебном иске. Ни Леброн, ни Бронни не стали тратить время на комментарии — они попросту оставили это за пределами площадки.

Судебная драма разгорается на фоне дебютного сезона Бронни в профессиональном баскетболе. После того как его выбрали во втором раунде драфта, он проводит бóльшую часть времени в G-Лиге, играя за «Саут-Бэй Лейкерс». В основном составе «Лейкерс» Бронни появляется лишь эпизодически, и пока рано говорить, что он прочно закрепился в НБА.

Бронни Джеймс и Леброн Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Леброн, как и положено королю, остаётся главной движущей силой «Лейкерс», ведя команду в битвах за топовые позиции на Западе. В свои годы он по-прежнему проводит на паркете около 35 минут за игру, оставаясь одним из самых продуктивных ветеранов лиги.

Пока неизвестно, окажет ли судебный процесс хоть какое-то влияние на Леброна и Бронни — если вообще окажет. Для НБА такие разбирательства не в новинку, особенно когда в центре внимания звёзды масштаба Джеймса. Обычно подобные дела либо заминаются мировым соглашением, либо вовсе не доходят до суда. В ближайшие месяцы всплывут новые подробности, но сейчас Леброн и Бронни явно делают ставку на игру, а не на юридические баталии.