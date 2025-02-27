«Лейкерс» выглядят опасно. Они реальные фавориты в гонке за титул НБА?

«Лейкерс» постепенно превращаются в настоящих хищников, готовых рвать за топовые места в плей-офф. После шаткого старта, бедственного парада травм и бесконечного тасования состава, команда наконец-то поймала кураж и начала выдавать такой баскетбол, что конкуренты уже начинают нервно оглядываться.

С 15 января, когда «Лейкерс» наконец вырвались из мрака неудач, они зажгли так, что сейчас выдают лучший результат в лиге — 15 побед и четыре поражения. Но дело не только в цифрах: их игра — это симфония баланса. Первые в НБА по защитному рейтингу (109,2), девятые в атаке (118,8) и первые по чистой разнице очков на 100 владений. Такой баланс обычно становится ключевым фактором для команд, претендующих на чемпионство.

И всё это на фоне серьёзной чехарды с составом. Энтони Дэвис пропустил часть матчей из-за травмы, а потом и вовсе отправился паковать чемоданы после обмена. Лука Дончич, которого «Лейкерс» вырвали по ходу сезона, сначала неделю вообще не появлялся на паркете, а потом ещё раз выпал из игры. В итоге из всей этой круговерти только Остин Ривз и Джексон Хэйс неизменно выходили на площадку во всех 19 матчах, а Леброн Джеймс почти не отстаёт — он отыграл 18.

Главный тренер Джей Джей Редик продолжает крутить тактический кубик Рубика, меняя схемы от матча к матчу, но неизменно выжимая из игроков максимум интенсивности. По его словам, секрет успеха последних недель прос: дисциплина и правильный настрой. «Всё дело в желании драться, в жажде победы, — говорит Редик. — Тактика может меняться, но если команда выходит с огнём в глазах, результат не заставит себя ждать».

Вчерашняя победа над «Далласом» со счётом 107:99 доказала, что «озёрники» не просто на ходу, а могут рассматриваться как один из самых неудобных соперников в плей-офф. Да, до разговоров о шансах против «Бостона», «Оклахомы» или «Кливленда» ещё далеко, но на Западе они уже выглядят как минимум не хуже большинства конкурентов. Важным аргументом в их пользу остаётся опыт и уровень звёзд — Леброна Джеймса и Луки Дончича.

Если взглянуть на статистику чемпионов прошлых лет, почти все из них оказывались в топ-10 по атакующему и защитному рейтингам. «Лейкерс» пока не могут похвастаться такими цифрами за весь сезон, но их текущая форма внушает уважение. Особенно впечатляет защита, которая после ухода Дэвиса неожиданно превратилась в железобетонную крепость: команда пропускает всего 105,9 очка на 100 владений — лучший результат в лиге за этот отрезок. Кто бы мог подумать, что без Дэвиса их щит станет ещё прочнее?

Леброн Джеймс и Джей Джей Редик, сезон-2024/2025 Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Редик подчёркивает, что команда нашла свою игру благодаря слаженности и командной работе. «У нас есть несколько крутых индивидуальных защитников, но главное — это система, в которой каждый выкладывается. Сейчас мы именно так и играем», — отмечает он. Особое внимание стоит уделить Леброну, который, несмотря на свой возраст, продолжает показывать топовый уровень защиты. «Я серьёзно отношусь к обороне и своим задачам, — заявляет сам Джеймс. — Когда защита на уровне, нападать становится куда проще».

«Лейкерс» удивили всех, перестроив оборону без классического «большого» под кольцом. Их мобильные связки с Вандербилтом, Финни-Смитом и Хатимурой превращают оборону в гибкий механизм, способный закрывать «краску», контролировать подбор и адаптироваться к любым атакам соперника. Такой подход уже принёс плоды в матчах против звёздных гигантов вроде Йокича и Таунса — и «Лос-Анджелес» вышел из этих дуэлей победителем.

Лука Дончич изначально был призван стать долгосрочной инвестицией для «Лейкерс», но он уже сейчас переворачивает игру команды. Его уровень креативности в нападении даёт Лейкерс новый уровень вариативности. С Леброном они пока только выстраивают «химию», но потенциал дуэта сложно не заметить. «Мы только в самом начале пути, — признаётся Леброн. — Матчей вместе было немного, но всё встанет на свои места. Главное — у нас есть чёткое видение, как мы хотим доминировать».

Лука Дончич и Леброн Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Сезон ещё далеко не окончен, а впереди у «Лейкерс» настоящая проверка на прочность. Их ждёт один из самых жёстких календарей среди всех команд НБА, и это наверняка замешает карты в борьбе за места. В ближайшие недели «озёрники» могут как ворваться на вторую строчку Запада, так и скатиться на шестую, что кардинально изменит путь в плей-офф и список тех, с кем придётся сражаться.

Их текущая форма делает их серьёзными претендентами, которых нельзя недооценивать. Возможно, они не так эффектны, как «Бостон» или «Оклахома», но на Западе мало найдётся желающих столкнуться с ними в серии до четырёх побед. С их обороной, глубиной состава и суперзвездами эта команда — настоящая угроза. Если они удержат свой уровень игры, то их поход за титулом уже точно не станет сюрпризом, а скорее ожидаемой реальностью.