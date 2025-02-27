Джейсон Тейтум не может быть лицом НБА. Это смешно и нелепо

Джейсон Тейтум уверен: он создан, чтобы стать новым «лицом» НБА. В интервью The Washington Post форвард с гордостью обнародовал своё досье: чемпионство, золото, стабильные победы, попадания в топовые сборные. На бумаге всё выглядит убедительно, но вот беда: быть главной звездой лиги — это не вакансия, которую можно закрыть списком достижений. НБА — это шоу, это бизнес. И значит, статус «лица лиги» дают не медали, а харизма, зрелищность и умение покорить сердца миллионов.

У Тейтума с этим беда. Да, он стабилен, эффективен, его игра выверенна и сбалансированна. Но включают ли матчи «Бостона» только ради него? Взрывают ли его хайлайты соцсети? Диктует ли он моду в баскетболе? Нет, нет и ещё раз нет. Тейтум — классный игрок, но, чтобы стать лицом НБА, мало быть идеальным. Нужно быть дерзким, ярким, влиятельным и превращаться в икону.

Давайте вспомним, кто по-настоящему был лицом НБА. Джордан? Он перевернул спорт и сделал маркетинг своей площадкой. Леброн? Его имя знают даже те, кто думает, что «буллит» — это персонаж из мультфильма. Карри? Этот парень вообще переписал правила игры, сделав бросок из-за дуги новым культом. Эти люди — феномены. А Тейтум? Он хорош, чертовски хорош, однако не вызывает такого восторга. Это игрок системы, идеальный элемент «Бостона», но не тот, из-за кого у тебя по коже бегут мурашки.

Взглянем на его выступление в финале НБА — 2024. Тейтум отыграл достойно: 22,2 очка, 7,8 подбора и 7,2 передачи. Неплохо, но разве это цифры, которые делают тебя легендой? MVP финала ушёл Джейлену Брауну — и это уже о многом говорит. Да, Тейтум помог «Селтикс» взять титул, однако он не был тем, кто затащил его в одиночку. Это не был момент в стиле Янниса в 2021-м или Йокича в 2023-м, когда весь мир видел, кто здесь главный.

Джейсон Тейтум и Яннис Адетокунбо, сезон-2024/2025 Фото: Stacy Revere/Getty Images

И дело даже не в цифрах. Проблема глубже — Тейтум просто не цепляет. Лицо лиги — это тот, за кем следят все — от преданных фанатов до тех, кто случайно наткнулся на хайлайт. О тебе всегда говорят. Это всемирная известность. Сегодня в НБА такими остаются Леброн, Карри, может, ещё Дюрант. Дончич и Вембаньяма набирают обороты, как и Йокич (хотя ему уже 30 лет, уместно ли). А Тейтум? Он где-то на обочине этого разговора.

Это легко заметить по соцсетям и маркетингу. У Тейтума нет внушительного списка спонсоров, громких рекламных кампаний или яркого образа, который можно продать массам. У Йокича есть аура гениального и слегка ленивого доминатора, у Дончича — репутация волшебника, творящего невозможное. А Тейтум? Он просто… хороший. И всё.

Есть и другая сторона. Игрок, который хочет стать «лицом лиги», должен уметь притягивать внимание. А Тейтум? Он слишком осторожен, избегает острых высказываний, не создаёт инфоповодов, не лезет в конфликты. Для франшизы это прекрасно, но для маркетинга — провал. Он не человек-мем, как Шак, не голос поколения, как Леброн, и не революционер стиля игры, как Карри. Он просто слишком… правильный.

Леброн Джеймс и Тим Данкан, финал НБА — 2013 Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Вспомните Тима Данкана. Один из величайших игроков в истории, но никогда не был «лицом» лиги. Почему? Потому что для широкой аудитории он был слишком скучным. Всё было предельно прогнозируемо: выйдет, наберёт свои 20+10, отработает в защите, приведёт команду к победе — и уйдёт в тишине, без пафоса. Уважение? Конечно. Массовое обожание? Сомнительно. Тейтум — из той же оперы.

Взгляните на Билла Расселла. 11 чемпионских перстней, но он так и не стал самой яркой звездой своей эпохи при активном Уилте Чемберлене. Более того, даже в родном Бостоне его долгое время недолюбливали. Теперь посмотрите на Тейтума. Его обожают в Массачусетсе, его уважают фанаты, но на общенациональном уровне он остаётся просто «одним из». Не лучшим, не самым запоминающимся — просто отличным игроком, который стабильно делает свою работу.

Хайп вокруг других звёзд не оставляет Тейтуму шансов на главный свет. Ему уже 26, и кажется, что его момент на вершине внимания успел потускнеть. А тут на горизонте Вембаньяма — парню всего 20, но он с каждым матчем всё больше выглядит как пришелец из другой реальности. Хотя и у него уже есть определённые проблемы. Кого там ещё мы упоминали? Лука? Словенец сейчас творит то, чего от Тейтума даже ожидать не приходится.

Фанаты в джерси Луки Дончича и Виктора Вембаньямы Фото: Christian Petersen/Getty Images

Йокич? Ещё три-четыре года будет устраивать свою монархию на паркете. Шей Гилджес-Александер? Взорвался так, что его обсуждают больше, чем Джейсона за всю карьеру. На фоне всего этого Тейтум выглядит как игрок с уже понятным потолком. Да, он может взять MVP, но изменит ли это что-то в его статусе? Большой вопрос.

Теперь главный вопрос: может ли Тейтум вообще претендовать на статус лица НБА? Честно? Слабо верится. Чтобы это произошло, ему нужно выдать что-то совершенно из ряда вон. Либо он внезапно начнёт играть так, что весь мир только о нём и будет говорить, либо устроит неожиданный взрыв в медийном плане — будь то громкий скандал, переход на топовый рынок или какая-то феноменальная серия в плей-офф. А пока он просто стабилен, силён, надёжен — но, увы, недостаточно ярок, чтобы стать той самой главной звездой.

Тейтум — без вопросов один из лучших в НБА. Его карьера уже на несколько уровней выше, чем у 99% баскетболистов. Но вот стать тем самым лицом лиги, человеком, с которым миллионы будут ассоциировать НБА, ему, похоже, не суждено.