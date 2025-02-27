Обвинения против Луки? Они так же логичны, как требовать от солнца светить меньше. Смешно

Обмен Луки Дончича в «Лейкерс» гремел так громко, что в НБА до сих пор звенит эхо — хотя, согласитесь, это уже банальная фраза. Но, вместо того чтобы двигаться вперёд и сосредоточиться на новой главе, «Даллас» продолжает топтаться на месте, вываливая в публичное пространство очередные объяснения своего решения. И вот теперь инсайдеры сообщают, мол, Дончич — ленивый, безответственный и слишком увлечён пивом с кальяном . Это больше похоже на жалкую попытку оправдаться перед болельщиками, чем на честный разбор ситуации.

Такой подход вызывает недоумение. Лука Дончич был не просто лидером «Маверикс» — он поднял команду на вершину, выдав лучший сезон в карьере и притащив «Даллас» в финал НБА. Если уж расставание с ним было неизбежным, логично было бы уйти красиво — сдержанно и профессионально, как это делают уважающие себя франшизы, прощаясь со своими легендами. Но нет, руководство «бродяг» решило пойти другим, куда более сомнительным путём, который явно не добавит им очков в глазах баскетбольного мира.

Претензии к Дончичу старые как мир — мол, физическая форма не идеальна, да и дисциплины маловато. Но, честно, разве это мешало ему раз за разом разрывать соперников на паркете? Его уровень игры говорит сам за себя, и очевидно, что дело тут вовсе не в его привычках. Проблема скорее в том, что руководство «Далласа» вдруг решило пересмотреть свои взгляды на то, какой должна быть их команда.

Похоже, генеральный менеджер Нико Харрисон решил, что Лука Дончич больше не вписывается в планы «Маверикс» на будущее. Вместо него ставка была сделана на Энтони Дэвиса, которого в клубе посчитали более подходящим для формирования оборонительно ориентированной команды. Решение, мягко говоря, спорное, с учётом того, что Эй Ди оправляется после очередной травмы, но ещё больше вопросов вызывает то, как «Даллас» вёл себя после обмена.

Лука Дончич, сезон-2024/2025 Фото: Getty Images

С имиджевой точки зрения техасцы сам себе роют яму, так неуклюже разрывая отношения с Дончичем. Обычно клубы, прощаясь со своими звёздами, либо выражают благодарность за вклад и ставят точку, либо, если уж и критикуют, то делают это тонко и аккуратно. Взять хотя бы «Майами» и Джимми Батлера — там всё прошло гладко: аудиторию подготовили, игрока отпустили, скандалов как таковых не было. А вот «Даллас» пошёл другим путём: сначала заявили, что обмен был шоком для всех, а потом начали поливать Дончича грязью, пытаясь выставить его в дурном свете.

Если «Маверикс» хотели оправдаться перед фанатами, то выбрали максимально провальный способ. Вместо того чтобы плавно подготовить аудиторию к такому резкому шагу, они сначала вызвали волну негатива, а теперь пытаются очернить Дончича, указывая на его любовь к хмельным напиткам и кальянам. В итоге складывается впечатление, что клуб просто не выдержал давления и теперь судорожно ищет козла отпущения.

Критика в адрес Дончича выглядит откровенно выборочной. В НБА полно игроков, чья жизнь далека от идеального спортивного режима, но это не становится поводом для публичных нападок. Никола Йокич спокойно признаётся, что летом расслабляется пивком и лошадьми, и никто не осмеливается усомниться в его профессионализме. Джеймс Харден годами славился своей любовью к ночным тусовкам, а Майкл Джордан, как известно, мог сыграть партию в гольф или найти другое развлечение даже в день матча. Но почему-то именно Дончич стал мишенью для таких обвинений.

Лука Дончич, сезон-2024/2025 Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Даже если согласиться с претензиями к физической форме Дончича, он всё равно оставался одним из самых эффективных игроков лиги. Да, он не похож на стандартного атлета НБА, но результаты говорят громче внешности. Если даже в своей «плохой форме» он тащил команду в плей-офф и доводил до финала, то, может, стоит задуматься, что проблема была не в нём, а в самой системе «Далласа»? (Кстати, почитайте после прочтения статьи этот материал — там как раз рассказываем про «атлетичность» в отношении Дончича и Йокича).

Возникает ощущение, что обмен словенца был продиктован не только баскетбольными причинами, но и личными амбициями. Харрисон, который сам не имеет громкой игровой карьеры за плечами, вполне мог раздражаться из-за того, что Лука игнорировал его указания. Вполне возможно, что в какой-то момент в офисе прозвучало что-то вроде: «Лука, либо ты приводишь себя в порядок, либо мы тебя обмениваем», на что Дончич мог спокойно ответить: «Да ладно, у вас яиц хватит разве что на омлет, но не на решительные поступки». Ну а дальше — история.

В итоге «Маверикс» не просто лишились одного из самых ярких талантов своего поколения, но и сделали это настолько грязно, что теперь им придётся долго отмываться. Болельщики вряд ли простят клубу, что их сначала поставили перед свершившимся фактом обмена, а потом запустили целую кампанию по очернению своего бывшего лидера. Исключение — чемпионство в этом году (или с натяжкой — в следующем).

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Дончич уже нашёл, как поставить точку в этой истории — на паркете. В первом же матче против своей бывшей команды, играя за «Лейкерс», он помог им одержать победу. И это только начало. Если в ближайшие сезоны словенец принесёт «озёрникам» чемпионство, «Даллас» окончательно окажется в роли тех, кто крупно промахнулся.

В НБА всегда хватает споров о правильности решений клубов. Но когда команда не просто отпускает свою звезду, а ещё и пытается запачкать его имя, это почти всегда оборачивается провалом. «Маверикс» сейчас играют с огнём: они рискуют не только подорвать доверие фанатов, но и получить репутацию токсичной франшизы. Ведь игроки прекрасно видят такие ситуации и делают выводы — с кем стоит иметь дело, а от кого лучше держаться подальше.

В итоге главный вопрос звучит так: «Действительно ли «Даллас» действовал в интересах команды или это всего лишь результат внутренних конфликтов и чьих-то амбиций?» Время, конечно, рассудит, но пока выглядит так, будто клуб не только допустил сомнительное спортивное решение, но и полностью провалил пиар-игру, сделав последствия обмена ещё более болезненными.