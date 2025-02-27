Игрок НБА решил покарать фанатов, а после покинул США. Ответ пришёл почти год спустя

Патрик Беверли уже не в НБА, но скандалы — его фирменный стиль. На этот раз 36-летний защитник и «Милуоки» оказались под ударом правосудия: две фанатки «Индианы» подали на них в суд. Причина? Во время плей-офф прошлого сезона Беверли дважды отправил мяч в трибуны, оставив болельщиц с физическими и моральными травмами, да ещё и с убытками в кошельке.

Этот инцидент развернулся в мае 2024 года, когда «Бакс» вылетели из плей-офф, уступив «Пэйсерс». Не выдержав горечи поражения, Беверли сначала швырнул мяч в голову одной из фанаток. Когда мяч вернули, Патрик, не теряя запала, снова запустил его в толпу, задев на этот раз ещё одну зрительницу.

Джессика Симмонс и Кэти Ланчиотти заявляют, что эпизод оставил их не только с физическими травмами, но и с эмоциональными шрамами. Ланчиотти утверждает, что удар был настолько сильным, что сломал украшение на её шее. В иске говорится, что обе женщины испытывали боль, дискомфорт и долго не могли оправиться от последствий.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Обстановку накалило то, что пострадавших, как указано в иске, вывели из зала под конвоем охраны, несмотря на их полное отсутствие провокаций. Им предложили заполнить официальные заявления для службы безопасности арены, пока Беверли спокойно оставался на площадке, словно ничего не произошло.

Лига ответила на выходки Беверли дисквалификацией на четыре матча, однако наказание так и осталось на бумаге — летом он ушёл из НБА и перебрался в израильский клуб. В заявлении лиги уточнили, что причиной санкций стало не только метание мяча в трибуны, но и дерзкое поведение игрока в разговоре с журналистом после встречи.

Дело дошло и до полиции Индианаполиса, однако в августе правоохранители заявили, что уголовного преследования не будет. Прокуратура решила, что инцидент не подходит под категорию преступлений. Но у пострадавших оставалось право на гражданский иск, и они его не упустили.

Патрик Беверли и Тайриз Халибёртон, плей-офф НБА — 2024 Фото: Stacy Revere/Getty Images

Реакция Беверли была вполне ожидаемой: в соцсетях он оправдывался, утверждая, что фанаты «Пэйсерс» весь матч провоцировали его и других игроков «Бакс». Однако на пресс-конференции после игры говорить о случившемся он категорически отказался.

Чем закончится эта история, пока неизвестно, но репутационные удары уже нанесены. Ветеран НБА, и без того прославившийся своим жёстким стилем и конфликтами, теперь вынужден отрабатывать в защите и на площадке, и в зале суда.