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НБА, Орландо Мэджик — Голден Стэйт Уорриорз, 115:121: Стефен Карри набрал 56 очков и попал 12 трёхочковых бросков, 28 февраля

Стефен Карри — это спецэффект. 56 очков, 12 трёхочковых, и ты просто сидишь и аплодируешь
Артемий Берстенев
Стефен Карри — это спецэффект
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Защитник «Голдин Стэйт» против времени — его не остановить!

Стефен Карри вновь доказал, почему он — сердце и душа «Голден Стэйт». В игре с «Орландо» защитник набрал невероятные 56 очков всего за 34 минуты, утопив 12 трёхочковых и превратив себя в олицетворение победы «Уорриорз». Это уже третий раз, когда Карри после 35 лет достигает отметки в 50 очков — достижение, которое до него не покорял никто в истории НБА.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Для «воинов» этот матч начался неудачно. «Мэджик» сразу захватили контроль, реализовав феноменальные 83,3% бросков в первой четверти — рекордный показатель для соперников «Голден Стэйт» в этом сезоне. Паоло Банкеро набрал за первую половину 24 очка и закончил матч с впечатляющими 41. «Уорриорз» оказались в роли догоняющих, уступая 17 очков, но тут Карри выдал магию: бросок с центра площадки на последних секундах второй четверти. Попадание стало не просто эффектным эпизодом, а, скорее, даже поворотным моментом матча.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

С этого эпизода всё перевернулось с ног на голову. «Голден Стэйт» организовал сокрушительный рывок 40:14, а Карри в третьей четверти выдал 22 очка, полностью забрав игру под свой контроль. На сцену вышел и Куинтен Пост, который после перерыва набрал 10 очков подряд. Дрэймонд Грин тем временем закрыл кислород Банкеро, заставив его шесть раз кряду смазать, чем серьёзно подкосил атаку «Орландо».

Карри продолжал разрывать соперников, забивая с любой точки площадки. Сначала он виртуозно ушёл за спину после заслона и вонзил трёшку, затем молниеносно отстрелялся в быстром отрыве, заставив «Мэджик» нервно брать тайм-аут. К началу четвёртой четверти «Уорриорз» вели уже «+13», но хозяева не сдавались и сократили разрыв до шести очков. Тогда Карри просто сказал своё веское слово: 10-я «трёха» после передачи Поста, ещё одна из глубины, а потом и 12-я — та, что поставила жирную точку в матче.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Голден Стэйт» взял пятую победу подряд и уверенно карабкается вверх по таблице. С приходом Джимми Батлера команда обрела больше порядка, но всё по-прежнему крутится вокруг Карри. И сегодня он в очередной раз показал, что именно он — главный двигатель «Уорриорз», способный в одиночку переворачивать ход игры и решать её судьбу.

НБА — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
115 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Орландо Мэджик: Банкеро - 41, Вагнер - 27, Энтони - 11, Картер - 9, Айзек - 7, Битадзе - 7, Ховард - 6, Блэк - 5, Да Силва - 2, Хьюстан, Колдуэлл-Поуп, Маккланг, Джозеф, Куин, Харрис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 56, Пост - 18, Грин - 12, Муди - 10, Подзиемски - 8, Пэйтон II - 5, Батлер - 5, Хилд - 3, Сантос - 2, Нокс - 2, Луни, Джексон-Дэвис, Спенсер
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Новости. Баскетбол
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