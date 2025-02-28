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Владислав Голдин набрал 22 очка в матче NCAA с Ратгерским университетом, но два очка ошибочно записали на партнёра: 28 февраля

Голдин — баг в системе NCAA. Очки россиянина сами просятся в чужую статистику!
Артемий Берстенев
Голдин — баг в системе NCAA
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Владислав снова сияет в США, а победный трёхочковый под сирену — это что-то с чем-то.

Мичиганский университет в NCAA снова показал, что умеет хладнокровно разрывать в концовках. В матче с Ратгерским университетом «Мичиган» вернулся с «-12» во второй половине и вырвал победу благодаря точному трёхочковому на финальных секундах. Но прежде чем этот бросок стал гвоздём программы, ключевой вклад внёс россиянин Владислав Голдин.

NCAA Подробнее
Владислав Голдин Подробнее

23-летний центровой «Мичигана» выдал яркую первую половину, набрав 17 очков и превратившись в главного хищника атаки. В «краске» он чувствовал себя как дома, уверенно доминировал за счёт своих габаритов и стабильно набирал очки со штрафных. То он эффектно вколачивал мяч после быстрого отрыва, то виртуозно разбирался в посте, а затем ещё и красиво завершил «энд-уан».

Но даже при такой мощной игре Голдина «Мичиган» всё равно оказался в роли преследователя. У «Ратгерс» заходило с дистанции — команда накидала восемь трёхочковых ещё до перерыва, а Тайсон Акафф выдал два наглых попадания подряд, одно из которых — с отскоком от щита. К середине второй половины разрыв вырос до «-12» и «Мичиган» оказался на грани.

Видео можно посмотреть на канале Big Ten Network в YouTube. TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Переломный момент наступил благодаря жёсткой защите и серии молниеносных атак. Голдин влепил ключевой блок-шот, который обернулся лёгкими очками в отрыве. Следом хладнокровно реализовал два штрафных, а спустя пару минут взял мяч на периметре, сместился в центр и с грохотом вколотил сверху, сравняв счёт. «Ратгерс» потерял ритм, промахнувшись 12 раз подряд, чем «Мичиган» безжалостно воспользовался.

В концовке команды устроили перестрелку, и за 12 секунд до сирены Акафф забил два штрафных, вернув гостям лидерство. У хозяев оставалась одна попытка. Сначала тренерский штаб решил обойтись без тайм-аута, но в итоге остановил игру за 3,6 секунды до финала. После короткой паузы мяч оказался у Нимари Бёрнетта — и тот спокойно зарядил с дальней дистанции, похоронив соперника на последних мгновениях.

Два очка, которые не засчитали Владиславу Голдину

Два очка, которые не засчитали Владиславу Голдину

Фото: Кадр из трансляции

Этот матч мог быть ещё ярче для Голдина, но один из его точных лэй-апов в середине второй половины по ошибке записали на Дэнни Вулфа, который на самом деле лишь ассистировал. Ошибку в статистике пока не исправили, но даже с этим 22 очка и 11 подборов — солидный результат для ключевого бигмена «Мичигана». Победа 84:82 не только закрепила лидерство команды в конференции, но и стала уже девятым подряд матчем, где «Мичиган» выигрывает с разницей в четыре очка или меньше.

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