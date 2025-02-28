Леброн гениален, а Дончич — странный. «Лейкерс» чуть не провалились в лёгком матче

«Лейкерс» сумели выстоять в матче с «Миннесотой», победив с итоговым счётом 111:102. Стартовали мощно, будто всё пойдёт по написанному сценарию, но концовка превратилась в настоящую нервотрёпку — явно не на это рассчитывала команда Джей Джей Редика.

«Озёрники» начали встречу с размахом, превратив первую четверть в мастер-класс по атакующему баскетболу. Быстрые прорывы, убийственные дальние броски и агрессивная защита — всё это позволило им рвануть вперёд 33:17. Леброн Джеймс с первых секунд взял игру в свои руки: забивал, раздавал передачи и задавал темп. Дончич хоть и мазал, но компенсировал промахи чтением игры и борьбой на щитах. В какой-то момент разница в счёте достигла «+23», однако, как назло, контроль над игрой начал ускользать прямо из рук.

«Миннесота» ещё до большого перерыва дала понять, что сдаваться не в её стиле. Энтони Эдвардс, несмотря на плотную опеку, поймал кураж, а Терренс Шеннон-младший методично карал «Лейкерс» за каждую ошибку в защите.

Разница в счёте таяла на глазах и к концу второй четверти сократилась до 11 очков — 58:47. Во второй половине всё перевернулось с ног на голову: атака «Лос-Анджелеса» захлебнулась, свободные броски исчезли, игра же стала вязкой и нервной. Лука продолжал мазать из-за дуги (один из девяти за матч), а Леброну пришлось тянуть на себе больше, чем хотелось бы. Тем временем «Тимбервулвз» уверенно догоняли, заставляя хозяев нервничать.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ключевой момент случился за 5:21 до конца третьей четверти: Эдвардс схватил второе техническое и отправился в раздевалку. Казалось бы, теперь «озёрники» должны без проблем дожать соперника, однако всё вышло с точностью до наоборот. Хозяева расслабились, и этим мгновенно воспользовался Шеннон. Его дерзкие проходы и хладнокровные попадания с периметра не оставили «волкам» шансов сбавить обороты в своей погоне.

К финальным минутам четвёртой четверти «Лейкерс» растеряли почти всё преимущество — от него осталось жалких три очка. И будь чуть меньше везения, всё могло закончиться совсем иначе. Но в ключевой момент Дончич наконец-то зарядил важный трёхочковый, а Леброн добавил сверху сложный средний. Эти два эпизода спасли «Лейкерс» и позволили дотянуть до победы, хотя такую нервную концовку они явно не планировали.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Итоговые показатели 40-летнего Леброна (33 очка, 17 подборов, шесть передач) говорят сами за себя. Он остаётся главным двигателем успеха «Лейкерс» и продолжает доказывать, что возраст для него — лишь цифра. Его показатели после Матча всех звёзд — 30,2 очка, 10,6 подбора и 5,8 передачи — лучшее тому подтверждение. Дончич хоть и смазал немало бросков, но собрал 21 очко и 13 подборов. А Остин Ривз вновь оказался незаменим: его 23 очка стали важной поддержкой в атаке.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в очередной раз наступил на свои же грабли — неспособность удерживать контроль после мощного старта снова дала о себе знать. Команда привычно растеряла комфортное преимущество и едва не довела дело до провала. Впереди игра с «Клипперс», и там подобные качели могут обойтись слишком дорого.