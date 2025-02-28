Топ-4 усердно готовится к плей-офф, а МБА-МАИ набрала ход. Рейтинг силы Единой лиги

Сегодня, 28 февраля, возобновляется регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, который брал паузу на игры сборных, а также на Матч всех звёзд. Март будет одним из решающих месяцев в борьбе за попадание не только в плей-офф, но и в плей-ин. Команды уже провели по 32 матча, а кто-то даже больше. Осталось всего ничего. «Чемпионат» подготовил новую версию ежемесячного рейтинга силы команд Единой лиги перед важнейшим месяцем сезона.

11-12. «Астана» и «Самара»

Рейтинг «Самары» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

За февраль ситуация в командах не поменялась — они всё также просто ожидают конца сезона. При этом даже сейчас обе команды имеют шансы пробиться как минимум в плей-ин. Но в то, что это случится, верится с огромнейшим трудом.

10. «Енисей»

Рейтинг «Енисея» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

В феврале «Енисей» проиграл три матча из четырёх, а победа была добыта во встрече с той самой «Самарой», которая де-факто не особо к чему-то стремится. На самом деле, спад красноярцев тянется ещё с конца января. Если брать эту отметку, то с 25 января у команды Йовицы Арсича пять поражений в шести встречах. В марте сибиряки встретятся с МБА-МАИ, «Локомотивом-Кубань», «Пари НН», ЦСКА, «Астаной», «Пармой», «Зенитом» и «Уралмашем». Прямо сейчас в турнирной таблице «Енисей» замыкает десятку, которая позволяет побороться за место в плей-офф как минимум через плей-ин.

9. «Парма»

Рейтинг «Пармы» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

В феврале пермяки проиграли все четыре матча, в том числе и «Самаре». В заключительный день месяца команда Евгения Пашутина на выезде встретится с «Пари НН». Светлым пятном в предстоящих матчах у «Пармы» будет новичок Стэнли Уиттакер, который перешёл из «Уралмаша». Однако времени на адаптацию у него нет, результат нужен здесь и сейчас.

8. «Автодор»

Рейтинг «Автодора» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Саратовская команда ровно прошла второй месяц года — две победы и два поражения. Подопечные Миленко Богичевича уступили командам из топ-4 — «Локомотиву-Кубань» и УНИКСу, а вот обыграны были прямые конкуренты в борьбе за заветную шестую строчку, которая позволит попасть в плей-офф напрямую, — «Пари НН» и «Енисей». Однако «Автодор» выступает в некотором роде тёмной лошадкой – может как выстрелить, так и провалиться.

7. МБА-МАИ

Рейтинг МБА-МАИ Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Москвичи стали командой, которая ярко сверкнула именно в феврале и дала болельщикам надежду на интересную концовку сезона. Подопечные Василия Карасёва выиграли три матча из четырёх, в том числе у прямых конкурентов по борьбе за плей-офф — «Уралмаша» и «Пари НН». Как и прежде, в составе МБА феерил Андрей Зубков, который оформлял почти дабл-дабл в среднем за матч. Также стоит отметить и Максима Барашкова, внезапно ставшего вторым игроком московской команды по результативности, набирая меньше Зубкова лишь на 0,3 очка. Не стоит забывать, что в прошлом сезоне МБА-МАИ выиграла 10 последних матчей регулярного чемпионата и буквально влетела в плей-ин, уступив «Самаре» в решающей игре за право сыграть в плей-офф. Кто знает, может, уже в марте столичный клуб попадёт в топ-6 и будет претендовать на постсезон.

6. «Пари НН»

Рейтинг «Пари НН» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

На данный момент нижегородцы проиграли все матчи в феврале, но сегодня, 28 февраля, у них будет шанс положительно завершить месяц. Команда Сергея Козина на своём паркете примет «Парму». Два поражения из четырёх были от команд из топ-4. И, даже несмотря на неважный февраль, «Пари НН» ни в коем случае нельзя списывать со счетов. Да, в конце месяца пришла беда откуда не ждали — команду покинул лидер Зак Наталл, который только-только участвовал в Матче всех звёзд, но параллельно получил очень выгодное предложение из Китая. И принял его.

5. «Уралмаш»

Рейтинг «Уралмаша» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Для уральской команды февраль выдался насыщенным. В первую очередь на паркете: три победы в четырёх встречах. Помимо этого, клуб из Екатеринбурга усилился сразу тремя баскетболистами, и все они из «Самары». К «Уралмашу» присоединились Антон Карданахишвили, Иван Пынько и Илья Попов. Напомним, до этого из «Самары» также перешёл американец Хэйден Далтон. Команда Ростислава Вергуна прочно закрепилась на пятом месте в турнирной таблице, и практически нет сомнений, что она попадёт в плей-офф напрямую.

4. УНИКС

Рейтинг УНИКСа Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

В феврале победная серия казанцев продлилась до 16 матчей, но в итоге оборвалась в гостевой встрече с «Зенитом». Это была единственная игра в этом месяце с командой из топ-4. В марте же казанцы проведут по два матча с ЦСКА и «Локомотивом».

3. «Локомотив-Кубань»

Рейтинг «Локомотива-Кубань» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Краснодарцы ударно провели февраль, выиграв все четыре матча, однако у подопечных Андрея Ведищева в соперниках не были прямые конкуренты по топ-4. А вот в марте «Локо» проведёт сразу четыре матча с командами «большой четвёрки» — дважды с УНИКСом и по разу с ЦСКА и «Зенитом». Дополнительная интрига — дебют американского новичка Таджера Макколла, который был подписан в начале февраля.

2. «Зенит»

Рейтинг «Зенита» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Наверное, больше всего болельщики в феврале следили за «Зенитом», в составе которого дебютировал вернувшийся из чемпионата Китая Алексей Швед. Защитник ещё набирает кондиции и сам признаётся, что пока находится не в лучшей форме. За четыре игры у Шведа в среднем 10,5 очка, 3,0 подбора, 4,5 передачи. Петербургский клуб прошёл февраль без поражений, обыграв ЦСКА и УНИКС, и продлил до восьми матчей беспроигрышную серию, которая началась ещё в середине января. В марте у команды Хавьера Паскуаля самый легкий календарь из клубов топ-4, ведь петербуржцы проведут лишь два матча с прямыми конкурентами — с «Локомотивом» и ЦСКА.

1. ЦСКА

Рейтинг ЦСКА Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Несмотря на изменения среди соперников, в ЦСКА всё стабильно. Команда Андреаса Пистиолиса всё равно представляется сильнейшей командой, которая будет фаворитом в любой серии на выбывание. В марте у армейцев непростой график — дважды УНИКС, а также «Зенит» и «Локомотив». Очень интересно, как действующий чемпион проведёт этот отрезок.