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Лучшие молодые баскетболисты из России: рейтинг российских игроков на февраль 2025 года, Единая лига ВТБ, NCAA и Евролига

Дёмин держит планку, но два новых имени добавят интриги. Кто среди восходящих звёзд?
Андрей Антсон
Рейтинг лучших молодых игроков из России
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Подводим промежуточные итоги рейтинга лучших молодых баскетболистов из России перед насыщенной весной!

Февраль, самый короткий месяц года, подходит к концу, а это значит, что настало время подвести итоги и сформировать новый рейтинг лучших молодых российских баскетболистов. В этот раз перестановок немного меньше, зато появилось два новых имени, о которых также стоит поговорить.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Каждый месяц на «Чемпионате» при поддержке Единой лиги ВТБ выходит обновляемый рейтинг самых перспективных российских баскетболистов. По завершении регулярного сезона будет вручена награда «Лучший молодой игрок».
Ситуация за прошлый месяц:
Егор Дёмин — снова топ! Перестановки в рейтинге, новая звезда и монстр данков
Егор Дёмин — снова топ! Перестановки в рейтинге, новая звезда и монстр данков

1-е место. Егор Дёмин (предыдущее место — 1-е)

Егор Дёмин (справа), сезон-2024/2025

Егор Дёмин (справа), сезон-2024/2025

Фото: Chris Coduto/Getty Images

Егор Дёмин во второй раз подряд возглавляет наш топ. О его травме уже все успели забыть — россиянин набрал форму и стабильно выступает на высоком уровне. Не будем забывать, что в марте нас ждёт, возможно, главное баскетбольное событие года — «Мартовское безумие», где хочется увидеть Дёмина в роли звезды перед всем миром.

Единственное, что может настораживать — это его падение в мок-драфтах. Некоторые издания ставят его лишь в третий десяток. Однако в современных реалиях это не имеет большого значения — нередко лучшими игроками драфт-класса оказываются те, кто был выбран за пределами лотереи.

2-е место. Кирилл Елатонцев (предыдущее место — 3-е)

Кирилл Елатонцев, сезон-2024/2025

Кирилл Елатонцев, сезон-2024/2025

Фото: Единая лига ВТБ

Кирилл Елатонцев провёл февраль заметно лучше, чем январь: 6,0 очка и 7,5 подбора. Но его истинная ценность кроется не только в цифрах, но и в общем влиянии на игру. Хотя и эффектные статистические линии случаются — например, в матче с «Пармой» он провёл лучший по эффективности матч в карьере (27): девять очков, 13 подборов, два перехвата и три блок-шота.

3-е место. Михаил Беленицкий (предыдущее место — 2-е)

Михаил Беленицкий, сезон-2024/2025

Михаил Беленицкий, сезон-2024/2025

Фото: Единая лига ВТБ

Мы вынуждены опустить на одну позицию игрока, который был одним из самых стабильных в этом сезоне, но не сыграл ни одного матча в феврале. Однако травма у Михаила Беленицкого не слишком серьёзная, и уже в марте снова увидим его на паркете. Возможно, он вновь поднимется в нашем рейтинге.

4-е место. Кирилл Темиров (предыдущее место — 5-е)

Кирилл Темиров, сезон-2024/2025

Кирилл Темиров, сезон-2024/2025

Фото: Единая лига ВТБ

Кирилл заслуженно поднялся в рейтинге, ведь среди всех талантливых россиян в «Локомотиве-Кубань» именно он стал самым результативным в феврале — 9,0 очка в среднем за матч. Болельщики краснодарского клуба могут бесконечно спорить о том, кто из отечественных игроков команды является лучшим, но Темиров точно должен быть среди кандидатов.

5-е место. Антон Карданахишвили (предыдущее место — 4-е)

Антон Карданахишвили (слева), сезон-2024/2025

Антон Карданахишвили (слева), сезон-2024/2025

Фото: Единая лига ВТБ

После ухода из «Самары», где у Антона случались по-настоящему звёздные отрезки, он пока проходит непростой период адаптации в «Уралмаше». За три матча Карданахишвили ни разу не набрал больше шести очков. Однако стоит учитывать, что состав екатеринбургского клуба гораздо глубже и конкурентнее, так что россиянину предстоит бороться за своё место. Надеемся, он справится с этим вызовом и станет ещё сильнее.

6-е место. Артём Антипов (предыдущее место — 6-е)

Артём Антипов (с мячом), сезон-2024/2025

Артём Антипов (с мячом), сезон-2024/2025

Фото: Единая лига ВТБ

После невероятного в плане реализации бросков января Артём немного сбавил обороты — случился естественный откат к средним показателям. Антипов провёл несколько не самых удачных матчей, но и в феврале не опустился ниже определённого уровня: 7,3 очка и 3,0 подбора. Именно поэтому форвард продолжает удерживать свою позицию в рейтинге.

7-е место. Егор Амосов (предыдущее место — 8-е)

Егор Амосов (слева), сезон-2024/2025

Егор Амосов (слева), сезон-2024/2025

Фото: Единая лига ВТБ

Роль Амосова в «Самаре» стремительно возросла. В феврале он вышел в старте во всех четырёх матчах и, например, против «Енисея» провёл на паркете 32 минуты. И это при том, что его по-прежнему периодически спускают в «Самару-2». Форвард продолжает демонстрировать свою надёжность и готовность брать на себя ответственность. И это главное.

8-е место. Павел Савков (предыдущее место — 7-е)

Павел Савков (слева), сезон-2024/2025

Павел Савков (слева), сезон-2024/2025

Фото: Getty Images

Февраль в европейском баскетболе — это скорее время передышки. У Павла было всего несколько возможностей выйти на паркет за основную команду, но в итоге он сыграл лишь один раз — в матче с «Гранадой» в чемпионате Испании. Надеемся, весной игрового времени у него будет больше!

9-е место. Данил Шеянов (предыдущее место — н/д)

Данил Шеянов, сезон-2024/2025

Данил Шеянов, сезон-2024/2025

Фото: Единая лига ВТБ

А теперь пора поговорить о новых именах! Казалось бы, состав «Локомотива» и без того глубокий, но Андрей Ведищев и его штаб продолжают открывать для нас новые таланты. Данил Шеянов впервые получил шанс в ротации команды в конце января — и с тех пор из неё не выпадал. Несмотря на скромные 10-12 минут на паркете, он неизменно успевает себя проявить. Особенно впечатлили его выходы в матчах с МБА-МАИ (восемь очков) и «Астаной» (10 очков).

10-е место. Глеб Фирсов (предыдущее место — н/д)

Глеб Фирсов (с мячом), сезон-2024/2025

Глеб Фирсов (с мячом), сезон-2024/2025

Фото: Единая лига ВТБ

Глебу Фирсову предоставляли игровое время ещё с начала сезона, однако в феврале его роль заметно возросла: он получил шансы проявить себя в матчах с УНИКСом и «Зенитом». Одно дело — выпустить молодого игрока в менее статусных встречах, но здесь мы видим прогресс. И что особенно радует — россиянин не растерялся и выглядел уверенно даже против таких серьёзных соперников.

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