Дёмин держит планку, но два новых имени добавят интриги. Кто среди восходящих звёзд?

Февраль, самый короткий месяц года, подходит к концу, а это значит, что настало время подвести итоги и сформировать новый рейтинг лучших молодых российских баскетболистов. В этот раз перестановок немного меньше, зато появилось два новых имени, о которых также стоит поговорить.

Каждый месяц на «Чемпионате» при поддержке Единой лиги ВТБ выходит обновляемый рейтинг самых перспективных российских баскетболистов. По завершении регулярного сезона будет вручена награда «Лучший молодой игрок».

1-е место. Егор Дёмин (предыдущее место — 1-е)

Егор Дёмин (справа), сезон-2024/2025 Фото: Chris Coduto/Getty Images

Егор Дёмин во второй раз подряд возглавляет наш топ. О его травме уже все успели забыть — россиянин набрал форму и стабильно выступает на высоком уровне. Не будем забывать, что в марте нас ждёт, возможно, главное баскетбольное событие года — «Мартовское безумие», где хочется увидеть Дёмина в роли звезды перед всем миром.

Единственное, что может настораживать — это его падение в мок-драфтах. Некоторые издания ставят его лишь в третий десяток. Однако в современных реалиях это не имеет большого значения — нередко лучшими игроками драфт-класса оказываются те, кто был выбран за пределами лотереи.

2-е место. Кирилл Елатонцев (предыдущее место — 3-е)

Кирилл Елатонцев, сезон-2024/2025 Фото: Единая лига ВТБ

Кирилл Елатонцев провёл февраль заметно лучше, чем январь: 6,0 очка и 7,5 подбора. Но его истинная ценность кроется не только в цифрах, но и в общем влиянии на игру. Хотя и эффектные статистические линии случаются — например, в матче с «Пармой» он провёл лучший по эффективности матч в карьере (27): девять очков, 13 подборов, два перехвата и три блок-шота.

3-е место. Михаил Беленицкий (предыдущее место — 2-е)

Михаил Беленицкий, сезон-2024/2025 Фото: Единая лига ВТБ

Мы вынуждены опустить на одну позицию игрока, который был одним из самых стабильных в этом сезоне, но не сыграл ни одного матча в феврале. Однако травма у Михаила Беленицкого не слишком серьёзная, и уже в марте снова увидим его на паркете. Возможно, он вновь поднимется в нашем рейтинге.

4-е место. Кирилл Темиров (предыдущее место — 5-е)

Кирилл Темиров, сезон-2024/2025 Фото: Единая лига ВТБ

Кирилл заслуженно поднялся в рейтинге, ведь среди всех талантливых россиян в «Локомотиве-Кубань» именно он стал самым результативным в феврале — 9,0 очка в среднем за матч. Болельщики краснодарского клуба могут бесконечно спорить о том, кто из отечественных игроков команды является лучшим, но Темиров точно должен быть среди кандидатов.

5-е место. Антон Карданахишвили (предыдущее место — 4-е)

Антон Карданахишвили (слева), сезон-2024/2025 Фото: Единая лига ВТБ

После ухода из «Самары», где у Антона случались по-настоящему звёздные отрезки, он пока проходит непростой период адаптации в «Уралмаше». За три матча Карданахишвили ни разу не набрал больше шести очков. Однако стоит учитывать, что состав екатеринбургского клуба гораздо глубже и конкурентнее, так что россиянину предстоит бороться за своё место. Надеемся, он справится с этим вызовом и станет ещё сильнее.

6-е место. Артём Антипов (предыдущее место — 6-е)

Артём Антипов (с мячом), сезон-2024/2025 Фото: Единая лига ВТБ

После невероятного в плане реализации бросков января Артём немного сбавил обороты — случился естественный откат к средним показателям. Антипов провёл несколько не самых удачных матчей, но и в феврале не опустился ниже определённого уровня: 7,3 очка и 3,0 подбора. Именно поэтому форвард продолжает удерживать свою позицию в рейтинге.

7-е место. Егор Амосов (предыдущее место — 8-е)

Егор Амосов (слева), сезон-2024/2025 Фото: Единая лига ВТБ

Роль Амосова в «Самаре» стремительно возросла. В феврале он вышел в старте во всех четырёх матчах и, например, против «Енисея» провёл на паркете 32 минуты. И это при том, что его по-прежнему периодически спускают в «Самару-2». Форвард продолжает демонстрировать свою надёжность и готовность брать на себя ответственность. И это главное.

8-е место. Павел Савков (предыдущее место — 7-е)

Павел Савков (слева), сезон-2024/2025 Фото: Getty Images

Февраль в европейском баскетболе — это скорее время передышки. У Павла было всего несколько возможностей выйти на паркет за основную команду, но в итоге он сыграл лишь один раз — в матче с «Гранадой» в чемпионате Испании. Надеемся, весной игрового времени у него будет больше!

9-е место. Данил Шеянов (предыдущее место — н/д)

Данил Шеянов, сезон-2024/2025 Фото: Единая лига ВТБ

А теперь пора поговорить о новых именах! Казалось бы, состав «Локомотива» и без того глубокий, но Андрей Ведищев и его штаб продолжают открывать для нас новые таланты. Данил Шеянов впервые получил шанс в ротации команды в конце января — и с тех пор из неё не выпадал. Несмотря на скромные 10-12 минут на паркете, он неизменно успевает себя проявить. Особенно впечатлили его выходы в матчах с МБА-МАИ (восемь очков) и «Астаной» (10 очков).

10-е место. Глеб Фирсов (предыдущее место — н/д)

Глеб Фирсов (с мячом), сезон-2024/2025 Фото: Единая лига ВТБ

Глебу Фирсову предоставляли игровое время ещё с начала сезона, однако в феврале его роль заметно возросла: он получил шансы проявить себя в матчах с УНИКСом и «Зенитом». Одно дело — выпустить молодого игрока в менее статусных встречах, но здесь мы видим прогресс. И что особенно радует — россиянин не растерялся и выглядел уверенно даже против таких серьёзных соперников.