Отмена грандиозного шоу — не беда! ЦСКА и УНИКС готовы блеснуть на паркете в Единой лиге

Пауза подошла к концу, а значит, Единая лига ВТБ возвращается на наши экраны! Сегодня, 28 февраля, «Пари Нижний Новгород» сыграет с «Пармой», но всё внимание будет приковано к матчу, который состоится уже весной — 1 марта — действующий чемпион ЦСКА встретится с вице-чемпионом УНИКСом. Чего ждать от противостояния и почему некоторые обстоятельства немного подпортили впечатление от события — в материале «Чемпионата».

Начнём сразу с грустных новостей. Ранее в ЦСКА анонсировали выступление известного артиста из Франции, клипы которого набрали более 4 млрд просмотров в YouTube. Концерт должен был пройти 1 марта в «Мегаспорте» на матче с УНИКСом. Позднее стало известно, что «секретным исполнителем» является Уилли Уильям — известный диджей, исполнитель и композитор. Европейских артистов тем более такого уровня давненько не было в России. Поэтому к встрече было приковано огромное внимание как по спортивной части, так и по культурной составляющей.

Затем ЦСКА в своих социальных сетях объявил, что артист не сумел прилететь в Москву в связи с ухудшением погодных условий на острове Маврикий, где проживает Уильям. И дело в том, что погода в стране испортилась ещё 26 февраля, поэтому говорить «мог прилететь раньше» — не этот случай. Единственный аэропорт на острове был закрыт и не функционирует на данный момент.

ЦСКА — УНИКС Фото: Единая лига ВТБ

Погода вносит свои коррективы в шоу, но это не должно помешать красочному матчу, который любители баскетбола ждут явно больше, чем выступление даже такого известного международного артиста. ЦСКА и УНИКС последний раз играли между собой 9 ноября, тогда армейцы оказались сильнее со счётом 80:73. После этого казанцы не только обновили клубный рекорд по победам подряд в чемпионате — 16, но и на время возглавили турнирную таблицу. Если бы не поражение от «Зенита» перед паузой на Матч звёзд и международные игры, то УНИКС был бы лидером Единой лиги.

Сейчас же ЦСКА имеет одинаковый результат с «Зенитом» — 27 побед при пяти поражениях, но обгоняет сине-бело-голубых по дополнительным показателям. Отличным вопросом сейчас является игровая форма команд. Некоторые игроки из составов обоих клубов участвовали в отборе на Евробаскет-2025. Например, Алекса Аврамович помог Сербии отобраться на турнир, а Исмаэль Бако был одним из лидеров Бельгии, которая также пробилась на главный турнир 2025 года среди сборных.

ЦСКА — УНИКС Фото: Единая лига ВТБ

Думается, что и остальные игроки клубов не лежали без дела. Конечно, немного отдыха — совершенно нормальная история, но, вероятно, игроки уже как минимум неделю готовятся в поте лица к заключительному отрезку чемпионата. Важно здесь и сейчас проявить себя, потому что «большая четвёрка» (ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань») идёт очень плотно в регулярке. Одна победа или поражение может поменять положение дел в таблице, а в плей-офф, как мы знаем, посев важен.

ЦСКА проигрывает по большим праздникам, впрочем, подопечные Андреаса Пистиолиса уступили четыре встречи кряду в матчах со своими прямыми конкурентами за чемпионство: дважды «Зениту» и два раза — «Локо». Исправят ли армейцы положение дел на домашнем паркете? Встреча обещает быть очень интересной во многом из-за того, что ЦСКА в этом сезоне ещё не уступал УНИКСу (две победы). Хоть казанцы и проиграли до перерыва «Зениту», но команда даже в том матче проявила характер и сократила отставание в определённый момент почти до минимума.

Свою роль сыграли травмы лидеров — Михаила Беленицкого, Луи Лабери и Тони Тэйлора. Если судить по фото с последних тренировок УНИКСа, россиянин готовится к игре. Вероятнее всего, мы увидим Михаила на паркете, что придаст команде мобильности в защите и нападении. Также пришли хорошие новости: Лабери оправился от повреждения и сыграет с армейцами. ЦСКА же подходит к матчу без кадровых потерь и с мотивацией доказать, что не просто может обыграть команду из «большой четвёрки», а буквально должен это сделать после четырёх поражений кряду. Ждём возвращения яркого баскетбола!