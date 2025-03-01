«Ждём в Каунасе!» Сербы провели пророссийскую акцию. Литва в ярости и уже требует ответа

Баскетбол в Сербии всегда праздник. На встрече регулярного чемпионата Евролиги белградская «Црвена Звезда» подарила праздник не только местным фанатам, но и любителям игры с оранжевым мячом со всей России. Перед матчем с литовским клубом «Жальгирис», противостояния с которым для «Црвены Звезды» с недавних пор стали принципиальными, фанаты домашней команды устроили яркий перформанс, не заметить который было просто нельзя. Большой российский флаг, составленный из листков разных цветов, болельщики подняли над головами. «Знаешь ли ты», «Катюша» и песня с символичным названием «Россия» сербской исполнительницы и актрисы Иваны Жигон создавали настроение и напоминали о тесных и даже братских отношениях двух народов.

Сербы включили песню «Россия» на игре с литовским «Жальгирисом»:

«Эти русские песни и баннеры были напоминанием о крепких связях между сербским и русским народами, которые длятся веками», — сказал в интервью Sport24 пресс-секретарь «Црвены Звезды» Игорь Вуйчин. В Литве, однако, представление сербской стороны совсем не оценили. «В четверг вечером Евролига вернулась к болельщикам, но без неприятного момента не обошлось — перед матчем с «Жальгирисом» болельщики белградской «Црвены Звезды» явно продемонстрировали российский флаг на трибунах, показав весь свой «ум», — говорится в материале литовского издания Lrytas. Подытожили материал журналисты выводом, что «вина» в случившемся лежит не только на болельщиках «Црвены Звезды», но и на команде в целом: «Более того, сам сербский клуб гордился этим эпизодом, поделившись «поддержкой» своих фанатов в социальных сетях».

Сербы спели «Катюшу» перед матчем с «Жальгирисом»:

Некоторые журналисты в Литве обратили внимание, что за «Црвену Звезду» играет их соотечественник Рокас Гедрайтис, намекнув, что в свете случившегося это не лучшее место для продолжения карьеры. Активны были и фанаты литовского клуба, оставившие немало сообщений в социальных сетях. В качестве ответа пользователи призывают к жёстким мерам: «Лишить «Црвену Звезду» лицензии в Евролиге», «Будем ждать в Каунасе!», «Клуб надо оштрафовать».

С комментариями выступили и литовские политики. «Болельщики «Црвены Звезды» подняли флаги, но были наказаны великолепным «Жальгирисом»! Какая фантастическая победа в Белграде, — написал на своей странице в социальных сетях Бертас Венчкайт. «Фанаты «Црвены Звезды» встретили «Жальгирис», развернув российский флаг. Я предпочёл бы видеть этот флаг так (показывает фото российского флага под ногами солдат. — Прим. «Чемпионата»). Кстати, «Жальгирис» победил!» — добавил Пятрас Ауштрявичюс.

«Жальгирис» в итоге действительно победил (86:80). Хотя, кажется, счёт после этого противостояния можно считать равным. Сербы устроили красивое шоу, которое обсуждают уже не один день и которое, в отличие от результата на табло, запомнится ещё надолго. «Срби и Руси браћа заувек!» — поблагодарил «Црвену Звезду» «Зенит» из Санкт-Петербурга. Сербы и русские действительно братья навек. И очередной матч сербского клуба ещё раз всем об этом напомнил.