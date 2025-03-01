Кто остановит «Лейкерс»? Леброн и Дончич забыли, как это — проигрывать

«Лейкерс» продолжают свою победную серию, но на этот раз им пришлось добиваться успеха в непростых условиях. Уже в первой четверти «озёрники» лишились Остина Ривза, а перед матчем стало известно, что Руи Хатимура даже не выйдет на паркет. Добавьте сюда усталость после вчерашней изматывающей встречи с «Миннесотой» — и физическая форма команды Джей Джей Редика казалась, мягко говоря, далёкой от идеала. Но даже такие условия не остановили «Лос-Анджелес» — они снова доказали, кто хозяйничает в городе, и оставили «Клипперс» с поражением.

С самого начала стало ясно — лёгкой прогулки не будет. «Лейкерс» вышли на паркет будто на автопилоте, позволив «Клипперс» сразу включить турборежим и увести их в роль догоняющих. Кавай Леонард разрывал защиту «озёрников», а в атаке у Леброна и компании словно заколдовали кольцо — форвард за первые минуты даже не попытался бросить. На щитах – суматоха, в обороне – постоянные провалы, и вот уже табло кричит о двузначном отставании.

Но, несмотря на все проблемы, «Лейкерс» не дали «парусникам» уйти в отрыв. Точность на дуге вернула интригу уже к первому перерыву (24:25), а во второй четверти инициативу захватил Леброн. Он тащил атаку на своих плечах: уверенно врывался в «краску», разгонял быстрые отрывы и задавал темп. Новичок Далтон Кнехт сразу же зарядил двумя бомбами из-за дуги, а Гэйб Винсент наконец вспомнил, как попадают издали, и влепил «трёшку». Темп резко вырос, и теперь уже хозяева гнули свою линию, заставляя «Клипперс» играть по своим правилам.

Леброн Джеймс и Джеймс Харден Фото: Getty Images

«Клипперс» не собирались сдаваться без боя. Харден стабильно поливал издали, Зубац хозяйничал под кольцом, а Леонард начал разбирать соперников в изоляциях. В какой-то момент «парусники» даже вырвались вперёд, но «Лейкерс» на каждый выпад находили свой ответ. Особенно ярко проявил себя Дончич: пусть его бросок и был не на высоте, он вывез ключевой отрезок, провоцируя фолы и заставляя защиту «озёрников» теряться. Под конец третьей четверти «Лейкерс» снова забрали лидерство — 83:77.

Финальный отрезок превратился в настоящие «качели». Богданович зарядил важнейшую «трёшку», но Леброн тут же ответил четырьмя очками. «Клипперс» держались мёртвой хваткой, а «Лейкерс» никак не могли поставить точку в этом матче. Всё решилось на мелочах: Винсент выдал пару шикарных перехватов, а «парусники» сами помогли, допустив несколько грубых ошибок в ключевые моменты. За минуту до сирены у «Клипперс» ещё оставался шанс вытащить игру, но их броски с дистанции упорно не находили цель.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лейкерс» берут пятую победу подряд — 106:102. Команда доказала, что умеет вырывать результат даже тогда, когда всё против них, а ролевые игроки продемонстрировали, что их недооценивать — себе дороже. Дончич и Леброн на двоих набрали 59 очков. В следующем матче «Лос-Анджелес» снова сойдётся с «Клипперс», и можно не сомневаться — соперник выйдет с жаждой реванша.