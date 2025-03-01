С таким ЦСКА мало кто справится! УНИКС до сих пор не может

Единая лига ВТБ вернулась после паузы, да ещё как! ЦСКА сразился с УНИКСом, который до встречи с «Зенитом» не знал поражений на протяжении 16 матчей кряду. Как сыграли между собой гранды нашего баскетбола — в материале «Чемпионата».

С самого старта команды показали, что игра будет контактной, так как за первую минуту оформили на двоих три фола. ЦСКА первым распечатал корзину — два очка на счету Никиты Курбанова. УНИКС пытался прессинговать армейцев на любом участке паркета. Гостям потребовалось четыре минуты, чтобы набрать свои первые очки — отличился Маркос Найт, который успешно завершил проход. Правда, москвичи сразу же ответили своим красочным моментом: Каспер Уэйр отдал аллей-уп на Ливио Жан-Шарля. УНИКС плохо действовал на своём щите, позволив армейцам взять пять подборов в нападении за семь минут. Во многом из-за того хозяева и рванули сильно вперёд: «трёшки» Уэйра и Мело Тримбла, а также лэй-апы Антона Астапковича и Курбанова позволили ЦСКА забрать отрезок со счётом 21:12.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Вторая четверть началась с удачных действий игроков ЦСКА, и показалось, что УНИКС вовсе выпадет из игры. Но Андрей Лопатин и Джален Рейнольдс старались держать команду на плаву. Армейцы качественно разменивались в обороне, показывая шикарное взаимодействие, а в нападении включился Тони Джекири, который набрал четыре очка кряду. Игра выравнялась, а Андреасу Пистиолису даже пришлось взять тайм-аут, чтобы донести до своих подопечных, где они делают ошибки. Рейнольдс первым в матче набрал 10 очков, взяв на себя роль лидера в этой встрече.

Как только УНИКС приблизился к ЦСКА на расстояние двух владений, то в дело включился Алекса Аврамович, оформивший перехват, после которого реализовал шикарный данк. А буквально в следующей атаке на дуге на нём сфолил Найт. Серб положил в цель все три штрафных, а преимущество армейцев снова достигло 10 очков — 38:28. За казанцев стало страшно, когда Исмаэль Бако в борьбе за подбор приземлился прямиком на ногу партнёра, после этого схватившись за колено. К счастью, бигмен не пострадал и продолжил встречу. Тем не менее гости оказались сильнее соперника во второй четверти — 23:22.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

В перерыве УНИКС явно не сидел без дела, так как Велимир Перасович и его тренерский штаб донесли до игроков, что ещё не всё потеряно. Казанцы оформили рывок 4:0, а Бако воткнул красочный слэм-данк. После этого Амат М’Бай отправил в цель «трёшку», а всё тот же Бако с контактом соперника воткнул ещё один бросок сверху. Пистиолис не мог оставить данный эпизод без внимания, взяв тайм-аут, в котором пытался взбодрить своих подопечных. На самом деле, получилось! ЦСКА вернулся усилиями лидеров — Аврамович перехватывал всё, что видел, а М’Бай с Джекири кошмарили «краску» казанцев. Тем не менее это не мешало гостям хоть понемногу, но сокращать отставание от армейцев — отрезок за УНИКСом — 21:20.

Настало время заключительной десятиминутки. Напряжение на пределе, команды идут нога в ногу — 7:7, а затем у Рейнольдса сдали нервы, и он оттолкнул от себя Жан-Шарля, за что получил неспортивный фол. Именно после этого ЦСКА перехватил инициативу. Результативность выросла — командам практически в каждой атаке удавалось поразить кольцо. Тримбл в нужный момент «загорелся» и был крайне полезен. У Акуна-Пёрселла не летело с игры, но зато он очень часто собирал на себе фолы. Девон реализовал девять подряд штрафных, но в тот момент, когда его команде очки нужны были больше всего, сплоховал — смазал два кряду. Уэйр же напротив — реализовал четыре подряд. ЦСКА спокойно довёл дело до победы в четверти — 34:30 — и в матче — 97:86.

Перейдём к статистике: самым результативным игроком встречи стал Рейнольдс, набравший 21 очко, девять подборов и три блок-шота. Центровой провёл выдающийся матч со всех точек зрения. Он реализовал 7 из 11 бросков с игры и стал лучшим по эффективности во встрече — 27 баллов. Следом идёт Тримбл с 18 очками, тремя подборами, тремя передачами и двумя перехватами. Акун-Пёрселл набрал аналогичное количество очков, как и Мело, но его выбор бросков сегодня оставлял желать лучшего — 4 из 13 с игры.

Если говорить об игре, то нельзя не выделить М’Бая, Жан-Шарля, Джекири, Астапковича и Аврамовича у ЦСКА. Каждый из них внёс огромный вклад в общий успех. Курбанов и вовсе стал лучшим по подборам наравне с Рейнольдсом. Армейцы сыграли как настоящая команда, как мы знаем, в баскетболе именно слаженное взаимодействие с партнёрами помогает тебе победить. В этом сезоне казанцы никак не могут обыграть чемпиона — три поражения в регулярном чемпионате. Видно, что Лабери и Беленицкий находятся далеко от своих оптимальных кондиций. Возможно, решающая встреча в регулярке между грандами нашего баскетбола наконец-то подарит победу УНИКСа, но на данный момент ЦСКА сильнее и по праву возглавляет турнирную таблицу Единой лиги.