Эмбиид на грани исчезновения из НБА. Неужели он может завершить карьеру?

Джоэл — главный памятник в честь того, что могло бы быть, но никогда не стало.

«Филадельфия» в сложном положении. Летом все надеялись, что приход Пола Джорджа станет билетом в элиту, но сезон-2024/2025 превратился в полный провал. Команда увязла на дне Восточной конференции, а её главный козырь — Джоэл Эмбиид — снова выбыл из строя. Вечные травмы продолжают преследовать центрового, и теперь «Сиксерс» могут пойти на крайние меры — отправить его на принудительное завершение карьеры . Это не только избавит клуб от тяжёлого контракта, но и откроет дверь к попытке начать всё с чистого листа.

По правилам НБА, если независимый врач, утверждённый лигой и профсоюзом игроков (NBPA), признаёт, что баскетболист больше не способен выступать из-за проблем со здоровьем, его контракт исключается из платёжной ведомости клуба. Такое происходит редко, но иногда лига вынуждена прибегать к подобным решениям. Яркий пример — Крис Бош, который из-за проблем с кровообращением был вынужден повесить кроссовки на гвоздь. «Майами» удалось избавиться от его огромного контракта и спасти свои финансовые расклады.

Будущее Эмбиида повисло на волоске после свежих новостей о состоянии его колена. По словам инсайдера Шэмса Чарании, «большой» лично обратился к владельцу клуба Джошу Харрису, выразив недоверие к методам лечения, которые предлагает медицинский штаб «Сиксерс». Пока руководство настаивает, что регулярные инъекции решат проблему, сам Эмбиид уверен: есть куда более действенный способ вернуться в строй.

Джоэл Эмбиид, сезон-2024/2025 Фото: Stacy Revere/Getty Images

Ситуация поднимает кучу неудобных вопросов. В современной НБА игроки с хроническими травмами давно перестали быть долгосрочной инвестицией, особенно когда на кону стоят многомиллионные контракты. У Эмбиида впереди $ 292 млн за ближайшие четыре года — сумма, которая уже сейчас сковывает «Сиксерс» в поиске усиления. А если он больше не вернётся на прежний уровень, клуб рискует окончательно увязнуть в финансовой трясине.

Карьеру Эмбиида всегда преследовали травмы. Он пропустил первые два сезона в лиге, а даже в свои лучшие годы так и не смог провести полноценный чемпионат. За последние два года он сыграл лишь 58 матчей, и если так пойдёт дальше, его будущее в баскетболе окажется под большим вопросом. В этом сезоне он набирал всего 23,8 очка и 8,2 подбора за игру — далеко не те цифры, которые привыкли видеть от него. К тому же его процент попаданий с игры упал до жалких 44,4% — худший показатель в карьере. Очевидно, здоровье уже серьёзно подкашивает его игру.

Ещё один важный момент — то, как отсутствие Эмбиида бьёт по самому клубу. Без него «Сиксерс» не просто вылетают из гонки за плей-офф, но и терпят серьёзные финансовые убытки. Звезда в составе — это заполненные трибуны, продажи билетов и жирные рекламные контракты. С точки зрения бизнеса команда не хочет терять своего франчайз-игрока, но платить баснословные деньги за того, кто чаще сидит на скамейке, чем выходит на паркет, — роскошь, которую «Сиксерс» вряд ли могут себе позволить.

Энтони Дэвис и Джоэл Эмбиид, сезон-2024/2025 Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Медицинское завершение карьеры — крайний шаг, но если Эмбиид не вернётся на свой уровень, «Сиксерс» могут начать рассматривать его всерьёз. Правда, провернуть такую операцию не так просто. Лига крайне скрупулёзно подходит к подобным вопросам, ведь исключение контракта из платёжной ведомости даёт клубу солидное финансовое преимущество. Для этого потребуется железобетонное медицинское заключение, которое докажет, что Эмбиид действительно больше не способен продолжать выступать.

На данный момент единственная надежда «Сиксерс» — успешная реабилитация Эмбиида. Но если в ближайшие сезоны он продолжит пропускать больше матчей, чем играть, клубу не останется другого выхода, кроме как принять жёсткое решение. Будущее франшизы буквально зависло на тонкой нитке, и вряд ли кто-то в Филадельфии ожидал такого поворота после громкого подписания Пола Джорджа.