Стефен Карри сотворил нечто, чего не делал шесть лет. Кто-то ждал? Вряд ли

Стефен Карри — мастер дальних попаданий, но в матче с «Филадельфией» он напомнил, что может удивлять не только трёхочковыми. В первой половине четвёртой четверти разыгрывающий «Голден Стэйт» получил шанс завершить быстрый отрыв — и вместо привычного лэй-апа взмыл над кольцом, исполнив свой первый данк за шесть лет. Сам Карри уверяет, что это был его последний в карьере. Что ж, если так, то он ушёл красиво.

«Чувствовал себя отлично, особенно после того, как весь сезон возился с коленом. Решил воспользоваться моментом, но, похоже, это был мой последний данк», — признался Карри после встречи. Журналисты уточнили: последний в сезоне или в принципе? «Всё, больше не увидите», — отрезал Стеф с фирменной улыбкой.

Как оказалось, этот момент был предсказан ещё утром. Бывший игрок НБА и ныне тренер Джерри Стэкхаус на «раскатке» в шутку заявил, что хочет увидеть от Карри данк. Стеф тогда только посмеялся, но совпадение оказалось пророческим: после броска он даже указал на скамейку, где сидел Стэкхаус, словно говоря: «Ну что, доволен?»

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Этот данк, конечно, не изменил расклад в игре. «Уорриорз» уступили «Филадельфии» со счётом 119:126, хотя «Сиксерс» играли без Джоэла Эмбиида, а калифорнийцы подошли к матчу на волне из пяти побед подряд. Карри сделал всё возможное, чтобы сохранить серию: 29 очков, 13 передач, пять подборов, отличная точность. Но партнёры подвели. Дрэймонд Грин устроил несколько потерь в решающие минуты, защита рассыпалась, а «Филадельфия» хладнокровно наказала за каждую ошибку.

Поражение не смертельное, однако явно не из приятных. «Голден Стэйт» пытается удержаться в гонке за плей-ин, и такие матчи — обязательная добыча для команды с амбициями на постсезон. Сейчас их баланс — 32-28, а следующий соперник — «Шарлотт». Времени на раскачку нет: нужно быстро собраться, потому что каждая ошибка отдаляет от шанса продлить сезон в апреле.