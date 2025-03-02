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Стефен Карри исполнил первый данк с сезона-2018/2019 НБА: баскетболист признался, что больше он делать так не будет

Стефен Карри сотворил нечто, чего не делал шесть лет. Кто-то ждал? Вряд ли
Артемий Берстенев
Стефен Карри сотворил нечто
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Разыгрывающий пообещал, что это он сделал в последний раз.

Стефен Карри — мастер дальних попаданий, но в матче с «Филадельфией» он напомнил, что может удивлять не только трёхочковыми. В первой половине четвёртой четверти разыгрывающий «Голден Стэйт» получил шанс завершить быстрый отрыв — и вместо привычного лэй-апа взмыл над кольцом, исполнив свой первый данк за шесть лет. Сам Карри уверяет, что это был его последний в карьере. Что ж, если так, то он ушёл красиво.

Стефен Карри Подробнее

«Чувствовал себя отлично, особенно после того, как весь сезон возился с коленом. Решил воспользоваться моментом, но, похоже, это был мой последний данк», — признался Карри после встречи. Журналисты уточнили: последний в сезоне или в принципе? «Всё, больше не увидите», — отрезал Стеф с фирменной улыбкой.

Как оказалось, этот момент был предсказан ещё утром. Бывший игрок НБА и ныне тренер Джерри Стэкхаус на «раскатке» в шутку заявил, что хочет увидеть от Карри данк. Стеф тогда только посмеялся, но совпадение оказалось пророческим: после броска он даже указал на скамейку, где сидел Стэкхаус, словно говоря: «Ну что, доволен?»

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Этот данк, конечно, не изменил расклад в игре. «Уорриорз» уступили «Филадельфии» со счётом 119:126, хотя «Сиксерс» играли без Джоэла Эмбиида, а калифорнийцы подошли к матчу на волне из пяти побед подряд. Карри сделал всё возможное, чтобы сохранить серию: 29 очков, 13 передач, пять подборов, отличная точность. Но партнёры подвели. Дрэймонд Грин устроил несколько потерь в решающие минуты, защита рассыпалась, а «Филадельфия» хладнокровно наказала за каждую ошибку.

Поражение не смертельное, однако явно не из приятных. «Голден Стэйт» пытается удержаться в гонке за плей-ин, и такие матчи — обязательная добыча для команды с амбициями на постсезон. Сейчас их баланс — 32-28, а следующий соперник — «Шарлотт». Времени на раскачку нет: нужно быстро собраться, потому что каждая ошибка отдаляет от шанса продлить сезон в апреле.

НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
126 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Филадельфия Сиксерс: Гримс - 44, Убре - 20, Ябуселе - 18, Джордж - 17, Драммонд - 10, Макси - 5, Даутин - 5, Эдвардс - 4, Уокер - 3, Батлер, Каунсил, Бона
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Пост - 16, Пэйтон II - 15, Сантос - 14, Грин - 13, Муди - 10, Луни - 10, Хилд - 6, Подзиемски - 5, Нокс - 1, Батлер, Джексон-Дэвис, Спенсер
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Новости. Баскетбол
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