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Джимми Батлер и судебный иск на $ 260 тыс.: как звезда НБА разрушил арендованный особняк в Майами и поменял замки

Батлер уехал из Майами, но поссорился с серьёзными людьми. Они уже взялись за него
Артемий Берстенев
Джимми Батлер
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В Калифорнии не спрячешься.

Джимми Батлер угодил в эпицентр шумихи вокруг его прошлой аренды роскошных апартаментов в Майами-Бич. Компания Five Star Marketing and Promotions выдвинула против него иск, обвиняя в нанесении ущерба недвижимости на $ 125 тыс. и пропуске оплаты за два месяца аренды. В итоге счёт к оплате весомый — около $ 260 тыс., включая удержанный залог.

Джимми Батлер Подробнее

Согласно материалам дела, Батлер въехал в дом в августе 2022 года, а когда срок аренды истёк в августе 2024-го, решил задержаться ещё на пару месяцев. За это время особняк, по утверждению истца, превратился в проблемную зону: плесень на стенах, испорченные полы, сломанный кондиционер. Бассейн тоже пострадал — его забросили настолько, что фильтры забились, а насосы вышли из строя. Но и это не всё: Батлер якобы не только запретил проверяющим входить в дом, но и поменял замки, «забыв» сообщить владельцу о новых ключах.

Этот судебный процесс — лишь очередная глава драматичного ухода Батлера из «Майами». Всё началось ещё в первой половине сезона, когда он открыто заявил о своём недовольстве ролью в команде и общей ситуацией в клубе. После одного из матчей игрок бросил фразу о том, что хочет «снова наслаждаться баскетболом», прозрачно намекнув, что в «Хит» это невозможно.

Джимми Батлер, Дрэймонд Грин и Стефен Карри

Джимми Батлер, Дрэймонд Грин и Стефен Карри

Фото: Julio Aguilar/Getty Images

Конфликт вышел на новый уровень, когда Батлера сначала дисквалифицировали на семь матчей, а затем и вовсе отстранили от команды. Руководство долго пыталось пристроить его через обмен, но переговоры шли туго. В итоге он оказался в «Голден Стэйт» в рамках масштабной сделки, в которую вовлекли сразу пять команд.

Заключив двухлетний контракт с «Уорриорз» на внушительные $ 121 млн, Батлер открыл новую главу своей карьеры, но прошлое всё ещё напоминает о себе нерешёнными проблемами. Пока неизвестно, пойдёт ли он на открытое противостояние в суде или попытается замять дело мирным путём.

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