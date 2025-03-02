Бойня у арены. Первая игра Дончича с «Далласом» ознаменовалась столкновением фанатов

Недавний матч между «Лейкерс» и «Маверикс» обещал стать громким событием не только из-за статуса команд, но и благодаря драме вокруг недавнего обмена Луки Дончича. Это была первая игра словенского маэстро против его бывшего клуба после одного из самых обсуждаемых трейдов в истории НБА. Однако главным «событием» мероприятия оказалось вовсе не игра Дончича, а массовая драка фанатов, разгоревшаяся возле арены «озёрников».

Видео беспредела молниеносно разлетелось по соцсетям: на кадрах видно, как группа людей пустилась в рукопашный бой прямо на улице. В эпицентре событий — мужчина в синем джерси Леброна Джеймса, который стал главной мишенью конфликта. Его не раз валили с ног, но он упрямо вставал снова, пытаясь отбиваться. Однако финальный удар уложил его окончательно — мужчина рухнул на асфальт и больше не поднялся.

Еще один участник побоища — мужчина в куртке «Лос-Анджелес Кингз» — тоже оказался втянут в конфликт. Попытавшись вытащить с асфальта поверженного, он тут же стал жертвой атаки троих противников. Только вмешательство человека в форме — будь то секьюрити или полицейский — смогло остановить этот беспредел.

Драка фанатов после матча НБА «Лейкерс» — «Даллас»:

Лос-анджелесская полиция позже заявила, что задержаний не было, однако оформили протокол о тяжком нападении. Что стало причиной конфликта, пока остаётся загадкой, но ясно одно — страсти вокруг обмена Дончича до сих пор кипят.

Что до самой встречи, словенец тогда сыграл уверенно: 19 очков, 15 подборов, 12 передач плюс три перехвата и два блока. Его новая команда уверенно забрала победу. Интриги добавляло присутствие на трибунах генерального менеджера «Маверикс» Нико Харрисона — именно того человека, который решился провернуть обмен Дончича.

Следующий матч команд состоится 10 апреля, когда «Лейкерс» приедут в Даллас. Удержат ли фанаты свои эмоции в узде или нас ждёт новая серия противостояния — главный вопрос перед этой встречей.