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Баскетбольные фанаты устроили драку после матча НБА Лос-Анджелес Лейкерс — Даллас Маверикс: видео инцидента, обмен Луки Дончича

Бойня у арены. Первая игра Дончича с «Далласом» ознаменовалась столкновением фанатов
Артемий Берстенев
Бойня у арены «Лейкерс»
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А при чём тут Лука?

Недавний матч между «Лейкерс» и «Маверикс» обещал стать громким событием не только из-за статуса команд, но и благодаря драме вокруг недавнего обмена Луки Дончича. Это была первая игра словенского маэстро против его бывшего клуба после одного из самых обсуждаемых трейдов в истории НБА. Однако главным «событием» мероприятия оказалось вовсе не игра Дончича, а массовая драка фанатов, разгоревшаяся возле арены «озёрников».

НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 99
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Ривз - 20, Дончич - 19, Хатимура - 15, Вандербилт - 8, Хэйс - 8, Кнехт - 5, Винсент - 2, Финни-Смит - 2, Гудвин - 1, Реддиш, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Томпсон - 22, Кристи - 10, Маршалл - 9, Динвидди - 9, Экзам - 8, Эдвардс - 4, Пауэлл - 2, Харди, Проспер, Браун, Уильямс, Вашингтон, Келли

Видео беспредела молниеносно разлетелось по соцсетям: на кадрах видно, как группа людей пустилась в рукопашный бой прямо на улице. В эпицентре событий — мужчина в синем джерси Леброна Джеймса, который стал главной мишенью конфликта. Его не раз валили с ног, но он упрямо вставал снова, пытаясь отбиваться. Однако финальный удар уложил его окончательно — мужчина рухнул на асфальт и больше не поднялся.

Еще один участник побоища — мужчина в куртке «Лос-Анджелес Кингз» — тоже оказался втянут в конфликт. Попытавшись вытащить с асфальта поверженного, он тут же стал жертвой атаки троих противников. Только вмешательство человека в форме — будь то секьюрити или полицейский — смогло остановить этот беспредел.

Драка фанатов после матча НБА «Лейкерс» — «Даллас»:

Лос-анджелесская полиция позже заявила, что задержаний не было, однако оформили протокол о тяжком нападении. Что стало причиной конфликта, пока остаётся загадкой, но ясно одно — страсти вокруг обмена Дончича до сих пор кипят.

Что до самой встречи, словенец тогда сыграл уверенно: 19 очков, 15 подборов, 12 передач плюс три перехвата и два блока. Его новая команда уверенно забрала победу. Интриги добавляло присутствие на трибунах генерального менеджера «Маверикс» Нико Харрисона — именно того человека, который решился провернуть обмен Дончича.

Следующий матч команд состоится 10 апреля, когда «Лейкерс» приедут в Даллас. Удержат ли фанаты свои эмоции в узде или нас ждёт новая серия противостояния — главный вопрос перед этой встречей.

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Новости. Баскетбол
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