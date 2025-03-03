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Баскетболисты НБА, которые вынужденно завершили карьеры из-за травм: Яо Мин, Пит Маравич, Анферни Хардуэй, Билл Уолтон и Крис Бош

Травмы их окончательно сломали. Джоэл Эмбиид — следующий кандидат?
Артемий Берстенев
Травмы их окончательно сломали
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Самый неблагоприятный сценарий — вынужденное завершение карьеры.

Травмы и проблемы со здоровьем — это тёмная сторона спорта, от которой не сбежать, и НБА знает об этом лучше всех. Каждый сезон кто-то выбывает из игры из-за повреждений, но порой всё заходит слишком далеко. Бывает, что один роковой диагноз ставит точку на карьере, безжалостно ломая даже самых ярких звёзд баскетбола.

Все взгляды прикованы к Джоэлу Эмбииду. Один из лучших центровых НБА, MVP сезона-2022/2023, снова оказался заложником собственного тела. Проблемы с коленом ставят под угрозу не только этот сезон, но и его будущее на паркете. Встаёт жёсткий вопрос: сможет ли он вернуться на прежний уровень? История не раз доказывала, что даже величие не застраховано от беспощадного удара медицины.

Джоэл Эмбиид Подробнее

Пит Маравич

Пит Маравич, сезон-1976/1977

Пит Маравич, сезон-1976/1977

Фото: Getty Images

Открывает этот список легендарный Пит Маравич. В 1970-х баскетбол был совсем другой, но даже на том фоне он был вне времени. Его стиль игры ломал шаблоны: передачи — как по волшебству, броски — безупречны, а контроль мяча — феноменален даже по нынешним стандартам. Но ещё в колледже его начали преследовать проблемы с коленями, которые с годами только ухудшались.

В 1980 году, после череды операций, Маравич повесил кроссовки на гвоздь. А уже спустя восемь лет, играя в любительский баскетбол, он внезапно умер от сердечного приступа. Позже выяснилось, что причиной стала врождённая аномалия сердца, оставившая этот мир без одной из самых ярких личностей.

Анферни Хардуэй

Анферни Хардуэй, сезон-1998/1999

Анферни Хардуэй, сезон-1998/1999

Фото: Getty Images

Анферни «Пенни» Хардуэй в 1990-х был на пути к статусу суперзвезды НБА. Высокий, невероятно быстрый, техничный разыгрывающий с убийственным броском и филигранной координацией — он казался идеальным игроком будущего. Его связка с Шакилом О'Нилом в «Орландо» обещала перевернуть лигу, а сам Пенни уже к третьему сезону вошёл в элиту.

Но затем его карьера начала рушиться под тяжестью травм колена. Сезон за сезоном — операции, реабилитации, новые попытки вернуться. Со временем стало понятно: тот Пенни, которого обожали в середине 1990-х, остался в прошлом. Все попытки возродить карьеру оказались тщетными, и в 2008 году Хардуэй окончательно ушёл из игры, которую мог бы переписать.

Крис Бош

Крис Бош, финал НБА — 2013

Крис Бош, финал НБА — 2013

Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

История Криса Боша сложилась совсем иначе. Он успел оставить след в баскетболе: чемпион НБА, 11-кратный участник Матча звёзд, один из лучших «больших» своего времени. Однако в 2015 году судьба нанесла удар — у Боша обнаружили тромбы в лёгких, и его карьера оказалась под угрозой.

Врачи запретили ему играть, риск был слишком велик. Несмотря на его попытки вернуться, команды не решались пойти на столь опасный шаг. К 2019 году стало ясно: Бош больше не выйдет на паркет. Его карьера завершилась не на его условиях, а по приказу здоровья, которое оказалось сильнее любых амбиций.

Билл Уолтон

Билл Уолтон, сезон-1976/1977

Билл Уолтон, сезон-1976/1977

Фото: Билл Уолтон

История Билла Уолтона — яркий пример того, как травмы могут разрушить карьеру игрока с безграничным потенциалом. В 1977 году он стал героем, приведя «Портленд» к чемпионству, а уже через год получил звание MVP. Казалось, впереди его ждала величие.

Но ноги решили иначе. Переломы, бесконечные операции, долгие реабилитации — всё это стало его реальностью. Уолтон сумел вернуться, выиграв второе чемпионство с «Бостоном» в 1986-м, но уже в роли запасного. Однако боль не отпускала, и спустя два года он окончательно покинул игру, которой мог бы править.

Яо Мин

Яо Мин, сезон-2010/2011

Яо Мин, сезон-2010/2011

Фото: Jeff Gross/Getty Images

Яо Мин — ещё одна трагедия таланта, сломленного травмами. За восемь сезонов в НБА он успел стать легендой: восемь Матчей звёзд, статус одного из самых доминирующих центровых своего времени и лицо глобального баскетбола. Но его выдающийся рост и внушительная масса стали для ног непосильным испытанием.

Бесконечные травмы стопы и лодыжки заставили его пропустить почти два сезона, а в 2011 году он был вынужден завершить карьеру. Его уход оставил «Хьюстон» без лидера, а НБА — без звезды, которая могла сиять куда ярче и дольше.

Сейчас Джоэл Эмбиид стоит на той же опасной грани. Его колено — это таймер, от которого зависит, как долго он сможет оставаться на вершине. Если восстановление не пойдёт по плану, его имя может пополнить этот печальный список слишком рано.

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