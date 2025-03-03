Леброн Джеймс близок к вершине, которую ещё никто не покорял. Это будет уникально

Леброн Джеймс замер в шаге от вечности. В следующем матче «Лейкерс» с «Нью-Орлеаном» он перепишет историю, став первым в НБА, кто преодолеет отметку в 50 000 очков — в регулярных чемпионатах и плей-офф . Это не просто рекорд — это вызов времени, доказательство его железной стабильности и величия, которое не тускнеет.

Год за годом Леброн подтверждает, что возраст — это всего лишь цифра на бумаге. Звучит как штамп уже лет пять, наверное. Если не больше. В 40 лет он по-прежнему тащит «Лейкерс» на своих плечах, выдавая в феврале мощнейшие 29,3 очка в среднем с убийственными 55,5% с игры и 44,3% из-за дуги. Это его лучший рывок с января 2022-го, и говорить о влиянии Леброна на команду — всё равно что пытаться измерить ветер: оно безгранично.

В сегодняшней игре с «Клипперс» Леброн добавил в копилку 17 очков, доведя свой счёт до 49 999. Теперь его отделяет всего один бросок от вершины, которую ещё никто в истории НБА не покорял. Но Джеймс — это не только цифры, это победы. Так, победа в матче с «Клипперс» стала для него 1000-й в регулярке, и он вписал своё имя в элитный клуб, где до него были лишь Карим Абдул-Джаббар (1074 победы), Роберт Пэриш (1014) и Тим Данкан (1001).

Леброн Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Harry How/Getty Images

Леброн и не думает скрывать, что такие моменты для него важны: «Я просто продолжаю идти вперёд. Это ещё одна веха на моём пути». И кто осмелится поспорить, что этот путь — один из самых величественных в истории НБА? Этот сезон для Джеймса был непростым: травмы и плотный график заставляли его пропускать игры. Но, несмотря на все удары, Леброн остаётся на своём звёздном уровне, доказывая, что даже в борьбе с самим временем он выходит победителем.

Успех «Лейкерс» сейчас во многом держится на плечах Леброна. Команда выдала мощную серию, выиграв 17 из последних 21 матчей, и уверенно поднялась на второе место в Западной конференции. Задача теперь проста — закрепиться в зоне прямого выхода в плей-офф. И с таким Леброном на паркете это более чем реально. В свои лучшие годы он штамповал по 2000+ очков за сезон, а сегодня, даже спустя годы, его результативность остаётся эталоном.

Будущее Леброна — вопрос с открытым финалом. Каждый сезон слухи о его уходе набирают обороты, но он сам раз за разом доказывает, что ещё не собирается уступать сцену. 50 000 очков? Почти покорены. А что дальше? Почему бы не замахнуться на 60 000? Реально ли это? Время покажет.